Най-вредните храни за мозъка и менталното здраве, според психиатър

Менталното здраве е толкова важно, колкото и физическото, но малко хора осъзнават, че ежедневният им начин на хранене може да играе решаваща роля за емоционалното им състояние.

Докато някои продукти като популярните орехи и боровинки подпомагат мозъчната функция, има и такива, които имат точно обратен ефект.

Най-вредните храни за мозъка могат да предизвикат тревожност, депресия и хронична умора, предупреждават експерти.

1. Ултрапреработени храни

Ултрапреработените храни заемат първото място сред най-вредни храни за мозъка. Според испанския психиатър д-р Хавиер Кинтеро, тези продукти увеличават възпалението в организма и нарушават баланса в мозъка.

Последиците включват:

Хронична умора и изтощение

Повишена раздразнителност

Влошено настроение и емоционална нестабилност

Ултрапреработените храни съдържат изкуствени добавки, трансмазнини и консерванти, които могат да предизвикат системно възпаление. Проучвания показват, че хроничното възпаление е свързано с повишен риск от депресия и тревожни разстройства.

2. Захар и подсладени продукти

Захарта е друг основен враг на психичното здраве. Високото съдържание на рафинирана захар причинява рязко покачване на кръвната глюкоза, последвано от внезапен спад.

Тези колебания водят до:

Повишена тревожност

Емоционални сривове

Енергийно изтощение

"Захарта провокира резки скокове и понижавания на енергията, а последствията са повече безпокойство, емоционални сривове и изтощение", обяснява още д-р Кинтеро.

Захарта е и водеща причина за други здравословни проблеми, като затлъстяване. Това е така, защото захарта може да отслаби способността на организма да се справя със стреса.

Редовната консумация на подсладени храни може да наруши производството на серотонин – невротрансмитера, отговорен за доброто настроение.

3. Алкохол

Злоупотребата с алкохол или алкохолната зависимост се свързва с проблеми с психичното здраве от доста време. Човек, борещ се с депресия или тревожност, често може да се самолекува с алкохол като механизъм за справяне.

Това обаче може само да влоши симптомите или разстройствата му, тъй като алкохолът потиска централната нервна система, която контролира начина, по който човек обработва емоциите си.

Експертите припомнят, че алкохолът пречи на невротрансмитерите в мозъка и нарушава качеството на съня.

Ефектите включват:

Нарушен сън и объркан денонощен ритъм

Затруднено регулиране на емоциите

Повишен риск от депресия

4. Енергийни напитки и кофеин

Енергийните напитки комбинират високи дози кофеин, таурин и захар – смес, която психиатрите описват като "почти нищо добро за психичното ви здраве".

Прекомерният прием на кофеин може да:

Стимулира мозъка в режим на постоянна готовност

Причини нервност и безпокойство

Наруши качеството на съня

Според изследвания, кофеинът води до нарушени модели на сън, което косвено влияе на психичното състояние. Макар една чаша кафе сутрин да е относително безвредна, консумацията на кофеин следобед или вечер може да има негативни последствия.

5. Храни с високо съдържание на натрий

Храните с високо съдържание на натрий, които обикновено се срещат в бързото хранене или силно преработените храни, могат да нарушат функциите на мозъка.

Това е така, тъй като прекалено солените храни ще изчерпят нивата на серотонин, невротрансмитера, отговорен за това човек да се чувства щастлив и доволен.

Ограничете консумацията на храна за вкъщи само до специални поводи и вместо това изберете здравословни, пресни продукти.

6. Аспартам

Аспартамът е изкуствен подсладител, направен от фенилаланин, метанол и аспарагинова киселина. Често е използван в продукти без захар, като хората могат да избират тези продукти, за да контролират теглото или нивата на кръвната си захар.

Аспартамът се счита за безопасен, когато се консумира в количество от около 18 до 23 милиграма (мг) на килограм телесно тегло.

Някои изследвания обаче показват, че консумацията на твърде много аспартам може да бъде свързана с поведенчески, емоционални и когнитивни проблеми, като например:

Трудности в обучението

Раздразнителност

Тревожност

Стрес

Депресия

Това може да се дължи на няколко фактора. Например, във високи дози фенилаланинът може да премине кръвно-мозъчната бариера и да наруши производството на невротрансмитери.

Умерената консумация на аспартам е малко вероятно да има съществено въздействие върху здравето на мозъка, но редовната консумация на високи нива може да има.

Как да избегнем най-лошите храни за мозъка?

Добрата новина е, че избягването на тези най-вредни храни за мозъка не означава пълна забрана. Умереното им консумиране или от време на време няма да причини сериозни вреди, но ежедневната им консумация може да увеличава риска от:

Сърдечно-съдови заболявания

Затлъстяване

Диабет тип 2

Психични разстройства

Вместо това, експертите препоръчват хранене с пресни продукти, пълнозърнести храни, мазна риба, ядки и зеленчуци – храни, които подпомагат мозъчната функция и емоционалното благополучие.

Храненето има пряко въздействие върху психичното ни здраве. Ултрапреработените продукти, захарта, алкохолът, енергийните напитки и прекалено солените храни могат да влошат настроението, да увеличат тревожността и да нарушат когнитивните функции.

Ако изпитвате продължителни проблеми с психичното си здраве, консултирайте се с лекар или психиатър. Промените в начина на хранене могат да помогнат, но не заменят професионалната медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

