Фритюрниците с горещ въздух, познати като еър фрайър, набраха огромна популярност сред хората, търсещи по-здравословна алтернатива на класическото приготвяне на храна и пържене.

Но напоследък все повече потребители задават тревожен въпрос, еър фрайър фритюрниците вредни ли са и крият ли риск от рак? В тази статия разглеждаме какво казва науката – балансирано, обективно и без излишна паника.

Еър Фрайър срещу класически фритюрник: Каква е разликата?

Фритюрникът с горещ въздух (еър фрайър) всъщност функционира като малка конвекционна фурна. Нагревателен елемент загрява въздуха, а вентилатор с висока скорост циркулира горещ въздух и микроскопични капчици мазнина около храната.

Снимка: iStock

Това води до метод на готвене, който е по-близък до пържене, отколкото до печене. Резултатът е хрупкава, „пържена" на вид храна с драстично по-малко мазнина.

За разлика от традиционния фритюрник, при който храната е потопена в литри горещо олио, еър фрайърът използва минимално количество. Именно тази разлика е от ключово значение за здравето.

Ползи за здравето от готвенето с Еър фрайър

По-малко мазнини, по-добро сърдечно здраве

Според анализ на 19 проучвания от 2021 г., честото консумиране на пържени храни е свързано с 22% по-висок риск от коронарна артериална болест, 37% по-висок риск от сърдечна недостатъчност и 37% по-висок риск от инсулт.

Еър фрайърът намалява съдържанието на наситени мазнини в любимите пържени картофи с до 75% в сравнение с класическото пържене, според проучване в Journal of Food Science от 2015 г.

Контрол на теглото и намален риск от затлъстяване

Редовната консумация на пържени храни се свързва с 37% по-висок риск от затлъстяване при консумация повече от 4 пъти седмично, показва преглед в списание Nutrients от 2015 г.

Затлъстяването от своя страна е рисков фактор за над 13 вида рак, включително рак на дебелото черво, черния дроб, панкреаса и гърдата.

Затлъстяването само по себе си е свързано с много заболявания, включително:

Високо кръвно налягане

Висок холестерол

Диабет тип 2

Коронарна артериална болест

Удар

Болест на жлъчния мехур

Остеоартрит

Сънна апнея

По-безопасно готвене

Класическите фритюрници заедно с различните видове скари са сред водещите причини за домашни пожари и тежки изгаряния. В Професионалните кухни почти половината от всички наранявания от изгаряния се дължат на дълбоко пържене.

Дори при липса на огън, фритюрниците са склонни да причиняват по-тежки изгаряния от другите видове термични изгаряния. Еър фрайърите, ползвайки минимално количество олио, са значително по-безопасни.

По-малко претоплена мазнина – по-малко риск

При класическото пържене олиото се претопля многократно, което го кара да отделя акролеин – потенциален канцероген.

Всеки път, когато олиото за готвене се нагрява при високи температури, то променя състава си и отделя потенциално канцерогенно химично вещество, наречено акролеин. Ако мазнината се използва многократно (наричано „термично обработено масло“), се произвежда повече от въпросния акролеин.

Термично обработените масла имат редица вредни ефекти:

Вдишването и поглъщането на повторно използвана мазнина може да причини хромозомни промени, които водят до рак. Преглед на проучвания от 2019 г. съобщава, че прегрятото олио за готвене е свързано с повишен риск от рак на гърдата, белите дробове, дебелото черво и простатата.

Проучвания върху животни, проведени през 2019 г., установиха, че консумацията на претопляна многократно пъти мазнина може да доведе до спонтанно метастазиране на рак на гърдата, особено в белите дробове.

Тъй като във фритюрниците с горещ въздух се използва само малко количество мазнина, рискът от това е значително намален.

Произвежда ли еър фрайърът канцерогенни вещества?

Честният отговор е: да, но значително по-малко от класическия фритюрник, в който се пържи с много повече мазнина и то претопляна повече от веднъж.

Акриламиди: „Вероятните" канцерогени

Акриламидът е канцероген, който може да се образува в определени храни по време на методи на готвене при висока температура, като пържене, печене и печене на фурна.

Акриламидите не идват от самата мазнина за готвене, а когато глюкозата и аминокиселината, наречена аспарагин, са изложени на изключително високи температури. (Акриламидът се образува и в цигарения дим.)

Аспарагинът се среща главно в растителни източници като пълнозърнести храни, соя, ядки, бобови растения, аспержи и картофи. Животинските източници включват птиче месо, говеждо месо, яйца, някои видове риба и морски дарове, както и млечни продукти.

От всички методи на готвене, пърженето в дълбока мазнина причинява най-голямо образуване на акриламид. Много по-малко се произвежда чрез печене и готвене с мазнина (и малко, ако изобщо има такова, се произвежда чрез готвене на пара или в микровълнова фурна).

Тъй като пърженето на въздух в еър фрайър използва по-малко олио, се произвежда и по-малко акриламид.

Американската агенция за опазване на околната среда класифицира акриламида като канцероген от група B2, което означава „вероятен канцероген“. Докато най-големият риск е от цигарения дим, някои проучвания свързват хранителния акриламид с рак на гърдата, яйчниците, матката и черния дроб.

Въпреки че не може да се избегне напълно, можете допълнително да намалите образуването на акриламид при пържене на въздух чрез:

Накисване на нишестени зеленчуци (като картофи) във вода за 15-30 минути преди пържене

Готвене на нишестени храни до златистожълт цвят, а не до кафяв

Използване на по-високи температури и по-кратко време за готвене

Полициклични ароматни въглеводороди

Дълбокото пържене с голямо количество олио отделя и друга група канцерогенни вещества – полициклични ароматни въглеводороди, които се разпространяват в готварските изпарения и се вдишват.

Проучване от Китай от 2016 г. установява директна връзка между тези вещества в изпаренията от пържене и висока честота на рак на белия дроб при жените в тази страна.

При еър фрайъра изпаренията са минимални и до голяма степен задържани в уреда – рискът от отделяне на тези канцерогенни вещества е значително по-нисък.

Еър фрайър фритюрниците не причиняват рак директно, но, като всеки метод за готвене при висока температура, те могат да отделят малки количества акриламиди и други канцерогенни вещества.

Ключовото послание е ясно: в сравнение с класическото дълбоко пържене, готвенето с горещ въздух е значително по-здравословна и по-безопасна алтернатива – с по-малко мазнини, по-малко химикали и по-нисък риск от сърдечни заболявания, затлъстяване и излагане на канцерогени.

Ако се интересувате от превенция и здравословен хранителен режим, консултирайте се с Вашия личен лекар или диетолог за персонализирани препоръки. Информираният избор започва с точни знания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------------

Източници