Учени от Медицинския център на Югозападния университет в Тексас (UT Southwestern) правят откритие, което може да революционизира лечението на холестерол и омазнен черен дроб.

Изследователите идентифицират протеин, наречен HELZ2, който играе ключова роля в регулирането на начина, по който черният дроб освобождава холестерол-носещи частици в кръвообращението.

Как HELZ2 контролира холестерола

Според проучване, публикувано в списание Circulation на Американската кардиологична асоциация, протеинът HELZ2 действа като важен регулатор на аполипопротеин B (APOB), ген, необходим за производството на протеини, които сглобяват липопротеините. Тези частици пренасят холестерол и мазнини през кръвния поток и са основен фактор за натрупване на плака в артериите.

„Тези частици са главна причина за натрупване на плака в артериите", обяснява д-р Жао Джанг, водещ автор на изследването и доцент в Центъра по генетика на защитата на организма в UT Southwestern. „Открихме, че HELZ2 действа като мощна контролна точка за това колко холестерол-носещи частици в крайна сметка влизат в кръвния поток."

Ранен механизъм на контрол

Екипът установява, че HELZ2 влияе на стабилността на APOB мРНК (информационна рибонуклеинова киселина), молекулата, която пренася генетичните инструкции от ДНК до клетъчния апарат, който изгражда протеините.

Вътре в черния дроб, HELZ2 намалява времето, през което APOB мРНК остава активна. Когато протеинът е по-активен, APOB посланието се разгражда по-бързо, което води до:

По-ниско производство на apoB протеин

По-малко холестерол-носещи частици в кръвообращението

Намален риск от атеросклероза

„Повечето предишни изследвания се фокусираха върху това какво се случва с apoB след като вече е произведен", казва д-р Яо Дзян, съавтор на изследването. „Нас ни изненада, че HELZ2 действа много по-рано, като контролира колко дълго apoB 'посланието' оцелява, преди протеинът да бъде произведен."

Генетична мутация разкрива баланса

Използвайки мащабен генетичен скрининг, разработен от носителя на Нобелова награда д-р Брус Бътлър, учените проучват мишки с необичайни модели на натрупване на мазнини в черния дроб.

Експериментите установяват важен метаболитен компромис:

При повишена активност на HELZ2:

По-ниски нива на лош холестерол (LDL) и триглицериди

Намален риск от сърдечносъдови заболявания

Но : повече мазнини се натрупват в черния дроб

При намалена активност на HELZ2:

По-високи нива на липиди в кръвта

По-малко мастна чернодробна болест

„Увеличаването му понижава холестерола в кръвта, но увеличава чернодробните мазнини. Понижаването прави обратното. Този баланс прави HELZ2 особено интересна терапевтична цел", обяснява д-р Джанг.

Нови възможности за лечение

Днес статините остават най-широко предписваните медикаменти за понижаване на холестерола и намаляване на риска от сърдечни заболявания. Откритието на HELZ2 обаче отваря възможност за нови методи за лечение, които работят по различен биологичен механизъм.

„Идеята, че можем да контролираме apoB на ниво РНК, представлява голяма промяна в начина, по който мислим за регулиране на липидите", казва д-р Джанг. „Това ни дава нов молекулярен механизъм – и потенциално нов набор от инструменти – за справяне с тези състояния."

Ако учените установят как точно да регулират активността на HELZ2, това може да доведе до терапии, предназначени да:

Регулират производството на липопротеини от черния дроб

Предлагат нови стратегии за управление на мастна чернодробна болест

Намалят риска от атеросклероза по нов начин

Откритието на протеина HELZ2 и неговата роля в метаболизма на черния дроб представлява важна стъпка към разбирането на молекулярните механизми, които управляват холестерола и мазнините в тялото. Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, преди това откритие да се превърне в реално лечение, то предлага надежда за милиони хора по света, които страдат от висок холестерол, мастна чернодробна болест и сърдечносъдови заболявания.

Източници

SciTechDaily - Медицински център на Югозападния университет в Тексас