Замърсената храна не е само въпрос на лош вкус или разстроен стомах. Тя е глобален убиец, който всяка година отнема живота на милиони хора и непропорционално засяга най-малките. Това показват новите данни на Световната здравна организация (СЗО), публикувани по случай Световния ден на безопасността на храните (7 юни).

Според доклада, публикуван в The Lancet Global Health, небезопасната храна причинява около 866 млн. заболявания и 1,5 млн. смърти годишно в световен мащаб..

Децата до 5 години са три пъти по-застрашени

Може би най-тревожното откритие в доклада засяга най-малките. Въпреки че децата под 5-годишна възраст представляват едва 9% от световното население, те понасят почти една трета от всички случаи на хранителни заболявания.

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Рискът за тях е близо три пъти по-висок в сравнение с по-големите деца и възрастните. Причините са двойни:

Биологични заплахи – диарийни заболявания, причинени от бактерии и вируси, могат да бъдат смъртоносни за малки деца с неукрепнал имунитет

Химически заплахи – метилживакът и оловото в храната увреждат развиващия се мозък и могат да доведат до трайни неврологични проблеми и интелектуални затруднения при децата

Опасните химикали в храната са скритата заплаха зад смъртността

Докато биологичните агенти (бактерии, вируси, паразити) причиняват по-голямата част от заболяванията, около 860 млн. случая само за 2021 г. Са химическите замърсители, които са отговорни за непропорционално голям дял от смъртните случаи.

Според данните на СЗО:

73% от смъртните случаи са свързани със замърсена храна, се дължат на химически замърсители

Неорганичният арсен е отговорен за 42% от тези смърти

Оловото – за 31%

Арсенът и оловото последиците са сред най-тежките: повишен риск от сърдечни заболявания и ракови заболявания

Инорганичният арсен и оловото са свързани с над 1 млн. смърти само за една година

"Безопасността на храните не е абстрактен въпрос, тя засяга всяко хранене, всяко семейство, всеки ден", заяви д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

Замърсяването на хранителната верига

Докладът, обхващащ данни от 194 държави за периода 2000–2021 г., анализира 42 основни хранителни заплахи, включително за първи път метали като арсен и олово, ротавирус и паразита Trypanosoma cruzi (причинител на болестта на Шагас).

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Замърсяването на хранителната верига с тежки метали идва от:

Природни източници в почвата и водата

Индустриална дейност и селскостопански практики

Веднъж попаднали в хранителната верига, тези вещества са практически невъзможни за отстраняване

Африка и Югоизточна Азия заедно понасят почти три четвърти от всички хранителни заболявания и 60% от смъртните случаи в световен мащаб.

Икономическата цена: $647 млрд. загубена продуктивност

Извън трагедията в човешки животи, хранителните токсикоинфекции нанасят и огромна икономическа щета. Според оценките на СЗО, само за 2021 г.:

$310 млрд. загубена производителност (изчислено по номинален БВП)

$647 млрд. при корекция за разлики в стандарта на живот между държавите

Превенция на стомашни инфекции и хранителни заболявания, какво е решението?

Според СЗО, голяма част от тези смърти и заболявания могат да бъдат предотвратени чрез:

Подобрен достъп до чиста вода и канализация

Хигиенни практики при приготвяне на храна

Пастьоризация и безопасна обработка на хранителни продукти

По-строги индустриални и екологични регулации

По-добър достъп до здравна помощ за уязвимите групи

„Трябва да действаме спешно", предупреждава Юки Минато, технически служител на СЗО по безопасност на храните и старши автор на публикацията. Той посочва, че климатичните промени увеличават рисковете от замърсяване, а антибиотичната резистентност прави бактериалните инфекции при деца и възрастни все по-трудни за лечение.

Снимка: Canva

Новите данни на СЗО рисуват тревожна, но и ясна картина: безопасността на храните е глобална здравна криза, която засяга особено тежко децата и хората в бедните региони на света. Оловото, арсенът и другите опасни химикали в храната убиват тихо и бавно, докато бактериалните инфекции поразяват бързо.

Добрата новина е, че тази криза е предотвратима, но само при политическа воля, инвестиции и международно сътрудничество. Световният ден на безопасността на храните е не просто за осведоменост, а за действие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници