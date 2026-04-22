Учени от Станфордския университет разработиха революционен неинвазивен тест от урина, който може да промени начина, по който се лекува ракът на пикочния мехур.

Новата течна биопсия открива остатъци от туморна ДНК след операция и БЦЖ имунотерапия, помагайки на лекарите да определят кои пациенти са излекувани, кои се нуждаят от допълнително лечение и кои са изложени на висок риск от рецидив на рак.

Резултатите, публикувани в авторитетното научно списание Cell, бележат значима стъпка към истински персонализирано онкологично лечение.

Снимка: OpenAI

Защо е важен този пробив

В Европа ракът н апикочният мехур е едно от най-често срещаните онкологични заболявания сред мъжката популация, нареждайки се веднага след рака на простатата, белия дроб, дебелото черво и пикочния мехур. Около 70–75% от новодиагностицираните случаи са неинвазивен рак на пикочния мехур (NMIBC) – ранен стадий, при който туморните клетки са ограничени във вътрешните слоеве на органа и още не са обхванали мускулната стена.

Стандартното лечение включва трансуретрална резекция (TURBT), хирургично премахване на тумора през уретрата. При по-агресивни форми се прилага и БЦЖ имунотерапия (Bacillus Calmette-Guérin), въвеждана директно в пикочния мехур. Проблемът е, че:

Болестта често рецидивира дори след привидно успешна операция.

БЦЖ терапията се понася трудно и не помага на всички пациенти.

Няма надежден начин да се прогнозира терапевтичният отговор предварително.

Снимка: Canva

Как работи новият тест

Според проучването, публикувано в Cell, екипът на проф. Макс Дин от Станфорд използва течна биопсия (liquid biopsy), метод, който търси фрагменти туморна ДНК в урината. Тъй като урината влиза в директен контакт с лигавицата на мехура, тя е идеална среда за откриване на генетични мутации в урината, сигнализиращи за минимална остатъчна болест.

„Нашият метод е създаден така, че да фокусира върху мутации, уникални за туморните клетки," обяснява д-р Макс Дин пред Medical News Today. „Така можем по-точно да определим дали пациент в ранен стадий е изцелен или има микроскопични туморни клетки, които могат да предизвикат рецидив."

Преодоляване на „клоналната цистопоеза"

Изследователите се сблъскват с непознато досега явление, което наричат „клонална цистопоеза", възрастово натрупване на соматични мутации в нормалните клетки на пикочния мехур. Този процес е аналогичен на клоналната хематопоеза в кръвта и може да доведе до фалшиво положителни резултати.

Свързан с него е и „полевият ефект" (field effect) при рак наличието на мутации в привидно здрави клетки около тумора. За да преодолеят тези пречки, учените разработват специален статистически филтър, който отделя сигналите на стареенето от истинските туморни мутации.

Снимка: iStock

Три модела на отговор към лечението

Анализирайки урината преди операция, след операция и след БЦЖ терапия, изследователите идентифицират три ясно различими биологични профила:

Отговарящи на хирургията – туморната ДНК изчезва само след TURBT.

Отговарящи на БЦЖ – нивата на туморна ДНК спадат след имунотерапия.

Неотговарящи – ДНК-то се запазва или нараства въпреки лечението.

Пациентите с откриваема туморна ДНК след завършен курс БЦЖ са с много висок риск от рецидив. Обратно, тези с „чисти" резултати показват отлична прогноза, дори когато стандартната цистоскопия не открива нищо тревожно.

Какво означава това за пациентите

Ако резултатите се потвърдят в по-мащабни клинични изпитвания, новият тест за биомаркери за рак на мехура може да доведе до:

Снимка: Canva

Избягване на ненужна БЦЖ терапия при изцелени пациенти.

По- ранно откриване на рак и навременна ескалация на лечението.

Намаляване на инвазивните процедури за мониторинг на рак след операция .

По-добро използване на ограничените световни запаси от БЦЖ.

„Преди такива стратегии да се прилагат рутинно в клиничната практика, те трябва да бъдат тествани в клинични проучвания," уточнява д-р Дин.

Новата течна биопсия от урина представлява значителен напредък в борбата с рака на пикочния мехур. Тя обединява три важни цели – точно прогнозиране на терапевтичния отговор, неинвазивно проследяване и индивидуализиран подход към всеки пациент.

Макар методът все още да изисква валидация в по-големи проучвания, той отваря вратата към ера, в която лечението на NMIBC ще се ръководи от молекулярни данни, а не само от стандартни процедури.

------------------------------------------

Източници