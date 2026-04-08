Учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) разработват иновативен кръвен тест за рак, който може да засече множество видове тумори, чернодробни заболявания и аномалии в органите едновременно, анализирайки ДНК фрагменти в кръвта.
Новата технология обещава да революционизира ранната диагностика на заболявания с достъпна цена и висока точност.
Защо ранното откриване на рак е толкова важно?
„Ранното откриване е от решаващо значение", обяснява д-р Джасмин Джоу, водещ автор на изследването и професор по патология в UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center. „Процентът на оцеляване е много по-висок, когато раковите заболявания се открият преди да се разпространят. Ако открием рак в първи стадий, резултатите са драматично по-добри, отколкото в четвърти стадий."
Според проучване, публикувано в престижното научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences, новият неинвазивен кръвен тест показва обещаващи резултати в ранните клинични изпитвания.
Как работи технологията?
Методът се базира на анализ на свободно циркулираща ДНК (cfDNA) – миниатюрни фрагменти генетичен материал, които се освобождават в кръвта, когато клетките умират. Тъй като клетки от всеки орган изхвърлят ДНК в кръвообращението, ДНК фрагментите в кръвта носят молекулярни сигнали, които отразяват състоянието на цялото тяло.
„Всеки ден 50 до 70 милиарда клетки в нашето тяло умират. Те не изчезват просто така – тяхната ДНК навлиза в кръвта", казва д-р Джоу. „Това означава, че вече имаме информация от всички наши органи, циркулираща в кръвта."
Какво прави MethylScan различен от други тестове?
Вместо да търси мутации в туморната ДНК, екипът от UCLA изследва ДНК метилирането, химични етикети, прикрепени към ДНК, които помагат за регулиране на генната активност. Моделите на метилиране се различават според типа тъкан и могат да се променят, когато клетките стават ракови или болни.
„ДНК метилирането отразява здравното състояние на тъканта", обяснява д-р Уенюан Ли, професор по патология в UCLA и съавтор на изследването. „Това е много информативен сигнал."
Високата точност на теста в клинични изпитвания
За да тестват ефективността на теста, изследователите анализират кръвни проби от 1061 души, включително пациенти с рак на черния дроб, белите дробове, яйчниците и стомаха, както и лица с чернодробни заболявания и здрави участници.
Резултати от изследването:
- Откриване на множество видове рак: При специфичност от 98% (много малко фалшиви положителни резултати), тестът засича около 63% от раковите заболявания във всички стадии и приблизително 55% от раковете в ранен стадий.
- Наблюдение на чернодробен рак: При лица с висок риск, включително тези с цироза или хепатит Б, тестът открива близо 80% от случаите при специфичност малко над 90%.
- Идентифициране на източника на заболяването: Моделите на метилиране помагат да се установи от кой орган идва сигналът, критична информация за по-нататъшна диагностика.
Технологията може да замени инвазивни процедури
Изследователите показват, че кръвният тест може да разграничи между различни типове чернодробни заболявания, включително вирусен хепатит и метаболитно-асоциирани чернодробни болести. Тестът правилно класифицира около 85% от пациентите, което предполага, че диагностиката чрез ДНК профил в кръвта може да намали нуждата от инвазивни чернодробни биопсии.
Следващи стъпки към широко приложение
„Това проучване демонстрира, че профилирането на метилирането в кръвта може да предостави клинично значима информация за множество заболявания", казва д-р Джоу. „Това е вълнуващо постижение, което ни доближава до реализирането на мечтата за единичен тест за универсално откриване на заболявания."
Въпреки че ще са необходими по-мащабни проспективни изпитвания за потвърждаване на ефективността му в реални условия на скрининг на вътрешни органи, новият кръвен тест за рак представлява важна стъпка към достъпна и цялостна ранна диагностика на заболявания.
Ключови предимства на MethylScan:
- Едновременно откриване на множество видове рак и заболявания
- Неинвазивна диагностика чрез обикновена кръвна проба
- Достъпна цена – под $20 за проба
- Висока точност при ранно откриване на тумори
- Идентифициране на органа-източник на заболяването
Новият кръвен тест отваря врата към прецизна медицина и превантивно здравеопазване. Способността да се открият множество видове рак в ранен стадий чрез проста кръвна проба може да спаси милиони животи в бъдеще. Технологията на течната биопсия и анализа на молекулярни сигнали в кръвта представляват бъдещето на медицинската диагностика – по-бърза, по-точна и по-достъпна за всички.
Източници
- MedicalXpress (2026). „Откриване на множество ракови заболявания и други болести от една кръвна проба".
Zhou, J. et al. (2026). „Профилиране на ДНК метилиране от свободно циркулираща ДНК за откриване и проследяване на заболявания". Proceedings of the National Academy of Sciences.
UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center (2026). „Новини за ракови изследвания".