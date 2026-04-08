Учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) разработват иновативен кръвен тест за рак, който може да засече множество видове тумори, чернодробни заболявания и аномалии в органите едновременно, анализирайки ДНК фрагменти в кръвта.

Новата технология обещава да революционизира ранната диагностика на заболявания с достъпна цена и висока точност.

Защо ранното откриване на рак е толкова важно?

„Ранното откриване е от решаващо значение", обяснява д-р Джасмин Джоу, водещ автор на изследването и професор по патология в UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center. „Процентът на оцеляване е много по-висок, когато раковите заболявания се открият преди да се разпространят. Ако открием рак в първи стадий, резултатите са драматично по-добри, отколкото в четвърти стадий."

Според проучване, публикувано в престижното научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences, новият неинвазивен кръвен тест показва обещаващи резултати в ранните клинични изпитвания.

Как работи технологията?

Методът се базира на анализ на свободно циркулираща ДНК (cfDNA) – миниатюрни фрагменти генетичен материал, които се освобождават в кръвта, когато клетките умират. Тъй като клетки от всеки орган изхвърлят ДНК в кръвообращението, ДНК фрагментите в кръвта носят молекулярни сигнали, които отразяват състоянието на цялото тяло.

„Всеки ден 50 до 70 милиарда клетки в нашето тяло умират. Те не изчезват просто така – тяхната ДНК навлиза в кръвта", казва д-р Джоу. „Това означава, че вече имаме информация от всички наши органи, циркулираща в кръвта."

Какво прави MethylScan различен от други тестове?

Вместо да търси мутации в туморната ДНК, екипът от UCLA изследва ДНК метилирането, химични етикети, прикрепени към ДНК, които помагат за регулиране на генната активност. Моделите на метилиране се различават според типа тъкан и могат да се променят, когато клетките стават ракови или болни.

„ДНК метилирането отразява здравното състояние на тъканта", обяснява д-р Уенюан Ли, професор по патология в UCLA и съавтор на изследването. „Това е много информативен сигнал."

Високата точност на теста в клинични изпитвания

За да тестват ефективността на теста, изследователите анализират кръвни проби от 1061 души, включително пациенти с рак на черния дроб, белите дробове, яйчниците и стомаха, както и лица с чернодробни заболявания и здрави участници.

Резултати от изследването:

Откриване на множество видове рак : При специфичност от 98% (много малко фалшиви положителни резултати), тестът засича около 63% от раковите заболявания във всички стадии и приблизително 55% от раковете в ранен стадий .

Наблюдение на чернодробен рак : При лица с висок риск, включително тези с цироза или хепатит Б, тестът открива близо 80% от случаите при специфичност малко над 90%.

Идентифициране на източника на заболяването : Моделите на метилиране помагат да се установи от кой орган идва сигналът, критична информация за по-нататъшна диагностика.

Технологията може да замени инвазивни процедури

Изследователите показват, че кръвният тест може да разграничи между различни типове чернодробни заболявания, включително вирусен хепатит и метаболитно-асоциирани чернодробни болести. Тестът правилно класифицира около 85% от пациентите, което предполага, че диагностиката чрез ДНК профил в кръвта може да намали нуждата от инвазивни чернодробни биопсии.

Следващи стъпки към широко приложение

„Това проучване демонстрира, че профилирането на метилирането в кръвта може да предостави клинично значима информация за множество заболявания", казва д-р Джоу. „Това е вълнуващо постижение, което ни доближава до реализирането на мечтата за единичен тест за универсално откриване на заболявания."

Въпреки че ще са необходими по-мащабни проспективни изпитвания за потвърждаване на ефективността му в реални условия на скрининг на вътрешни органи, новият кръвен тест за рак представлява важна стъпка към достъпна и цялостна ранна диагностика на заболявания.

Ключови предимства на MethylScan:

Едновременно откриване на множество видове рак и заболявания

Неинвазивна диагностика чрез обикновена кръвна проба

Достъпна цена – под $20 за проба

Висока точност при ранно откриване на тумори

Идентифициране на органа-източник на заболяването

Новият кръвен тест отваря врата към прецизна медицина и превантивно здравеопазване. Способността да се открият множество видове рак в ранен стадий чрез проста кръвна проба може да спаси милиони животи в бъдеще. Технологията на течната биопсия и анализа на молекулярни сигнали в кръвта представляват бъдещето на медицинската диагностика – по-бърза, по-точна и по-достъпна за всички.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

