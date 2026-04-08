Ракът на пикочния мехур е едно от най-често диагностицираните онкологични заболявания на пикочните пътища. Разбирането на различните видове тумори на пикочния мехур, техните характеристики и потенциал за разпространение е от ключово значение за ранната диагностика и успешното лечение.

Разберете кои са основните типове карциноми, стадиите на заболяването и какво означават те за пациентите.

Какво представлява ракът на пикочния мехур?

Ракът на пикочния мехур започва, когато клетките в пикочния мехур започват да растат неконтролируемо. Пикочният мехур е кух орган в долната част на таза, чиято основна функция е да съхранява урината. Според медицинските изследвания, стената на мехура се състои от няколко слоя, като най-вътрешният се нарича уротелиум или преходен епител. Именно тук започват повечето случаи на рак на пикочния мехур.

С развитието на заболяването, туморните клетки в урината могат да проникнат в по-дълбоките слоеве на стената на мехура, а в напреднали стадии да се разпространят към близките лимфни възли, костите, белите дробове или черния дроб.

Основни видове рак на пикочния мехур

Уротелен карцином (преходноклетъчен карцином)

Уротелният карцином, известен още като преходноклетъчен карцином, е най-честият тип рак на пикочния мехур, той представлява около 90% от всички случаи. Този тип рак възниква в уротелните клетки, които облицоват вътрешността на мехура.

Уротелните клетки имат уникална способност да се разтягат, когато мехурът се напълва с урина, и да се свиват, когато е празен. Тези клетки влизат в директен контакт с отпадъчните продукти в урината, включително канцерогенни вещества от цигарения дим, което обяснява повишения риск при пушачите.

Плоскоклетъчен карцином на мехура

Около 3-5% от случаите на рак на пикочния мехур са плоскоклетъчен карцином. При микроскопско изследване клетките приличат на плоските клетки, намиращи се на повърхността на кожата. Този тип е по-често срещан в региони като Африка и Азия, където паразитната инфекция билхарция увеличава риска от това заболяване.

Аденокарцином на пикочния мехур

Само 1-2% от туморите на пикочния мехур са аденокарциноми. Тези ракови образувания започват в жлезните клетки, които произвеждат слуз в лигавицата на мехура.

Малкоклетъчен карцином

По-малко от 1% от случаите са малкоклетъчен карцином. Тези тумори започват в невроендокринни клетки и често растат бързо, изисквайки агресивна химиотерапия, подобна на тази при рака на белия дроб.

Мускулно-инвазивен срещу неинвазивен рак на пикочния мехур

Неинвазивен рак на пикочния мехур (NMIBC)

Неинвазивният рак на пикочния мехур не е проникнал в мускулния слой на стената. Този тип се нарича още повърхностен рак и включва:

Папиларен карцином : Туморът расте във вид на тънки, пръстовидни израстъци към кухината на мехура. Подтипове включват папиларен уротелен неоплазъм с нисък малигнен потенциал (PUNLMP) и нискостепенен/високостепенен папиларен уротелен карцином.





Карцином ин ситу (CIS) : За разлика от папиларните форми, CIS е плосък тумор. Раковите клетки изглеждат силно ненормални под микроскоп и имат висок риск да станат инвазивни.



Мускулно-инвазивен рак на пикочния мехур (MIBC)

Мускулно-инвазивният рак е проникнал в мускулния слой или по-дълбоко. Този тип е по-агресивен, има по-висок риск от разпространение на ракови клетки и изисква по-интензивно лечение на карцином на мехура.

Стадиране на рак на мехура и метастатично заболяване

Стадирането на рак на мехура определя доколко далеч се е разпространило заболяването. Експертите разграничават:

Стадий 0 : Неинвазивен тумор (CIS или папиларен)

Стадий I : Ранен инвазивен рак, проникнал в подлежащия слой (ламина проприа)

Стадий II-III : Мускулно-инвазивен рак

Стадий IV : Метастатичен рак на пикочния мехур – ракът се е разпространил към лимфните възли или отдалечени органи

Метастатичният рак представлява напреднал стадий, който може да се диагностицира първоначално или да се появи след лечение като рецидив.

Риск от рецидив при рак

Един от основните предизвикателства при рака на пикочния мехур е високият риск от рецидив. Дори след успешно отстраняване на неинвазивни тумори, те могат да се върнат. Високостепенните Т1 тумори и карциномът ин ситу имат особено висок риск за повторна поява и прогресия към инвазивни форми.

Диагностика на пикочните пътища

Ранната диагностика на пикочните пътища е решаваща за успешното лечение. Тъй като уротелните клетки облицоват не само мехура, но и бъбречното легенче, уретерите и уретрата, при пациенти с рак на пикочния мехур трябва да се проверява целият пикочен тракт за наличие на тумори.

Ракът на пикочния мехур е комплексно заболяване с различни типове и стадии. Уротелният карцином остава най-честата форма, като разграничаването между неинвазивен рак на мехура и мускулно-инвазивен рак определя терапевтичния подход. Разбирането на видовете тумори, от папиларен карцином до карцином ин ситу, както и познаването на риска от разпространение на ракови клетки и метастатичен рак, е от съществено значение за пациентите.

Ранната диагностика, редовните прегледи и внимателното проследяване са ключови за контрол на заболяването и намаляване на риска от рецидив.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

