Ракът на пикочния мехур е десетият най-често срещан рак в световен мащаб, като статистиката показва над 600 000 нови случая и 220 000 смъртни случая годишно.

Заболяването е лесно лечимо, ако се открие рано, въпреки че приблизително 25% се диагностицират на по-късни етапи.

Мъжете са приблизително 4 пъти по-склонни да бъдат диагностицирани, отколкото жените, което го прави 6-ият най-често срещан рак при мъжете.

Какво е рак на пикочния мехур?

Ракът на пикочния мехур се отнася до всеки рак, който започва в пикочния мехур. Въпреки че има няколко различни специфични вида рак на пикочния мехур, повече от 90% са вид, наречен уротелиално-клетъчен карцином, който е рак на клетките, които покриват пикочния мехур, уретрата, уретерите, бъбречното легенче и някои други органи.

Кой е изложен на риск от рак на пикочния мехур?

Има няколко рискови фактора за рак на пикочния мехур, но най-често срещаният е тютюнопушенето.

Снимка: iStock

Други рискови фактори включват хронично възпаление на пикочния мехур, професионални рискове, включително излагане на определени видове багрила или разтворители, и някои химиотерапии.

Друг рисков фактор е просто остаряването. 9 от 10 души с рак на пикочния мехур се диагностицират след 55-годишна възраст, според Американското дружество за борба с рака.

„Ракът на пикочния мехур се наблюдава по-често при мъжете и при по-възрастните хора, обикновено над 60-годишна възраст“, коментира д-р Радж Саткунасивам, урологичен онколог от Houston Methodist.

„Но както всеки рак, той може да засегне и жени, и по-млади хора. За съжаление, понякога диагнозата се забавя в тези групи, защото се наблюдава по-рядко.“

Това, което може да усложни диагнозата, е фактът, че някои от ранните симптоми могат да бъдат свързани с други състояния или с промените в навиците ни за уриниране с напредване на възрастта.

Ранни признаци, които могат да сигнализират за рак на пикочния мехур

„Ракът на пикочния мехур може да има много различни симптоми в зависимост от стадия“, казват специалистите

Ракът на пикочния мехур в ранните си стадии може да има симптоми, подобни на други инфекции и състояния, независимо дали става въпрос за инфекции на пикочните пътища (ИПП), камъни в бъбреците или диабет.

Лекарите съветват хората да не омаловажават или да се опитват да обяснят, че има постоянни симптоми. По-добре е човек да бъде прегледан и да открие рак на пикочния мехур рано, отколкото състоянието да прогресира до степен, в която може да стане по-трудно за лечение.

Снимка: iStock

Петте симптома, изброени по-долу, са ранни признаци на рак на пикочния мехур. Някои от симптомите могат да бъдат свързани с напредване на възрастта и други заболявания, но когато са налице множество симптоми, които са постоянни, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

1. Кръв в урината

Най-честият симптом сред всички пациенти с рак на пикочния мехур е кръв в урината, която се вижда само под микроскоп (микроскопска хематурия) или с просто око (маскурена хематурия).

Развитието на който и да е от тези видове кръв в урината трябва да доведе до преглед от уролог. Кръвта в урината обаче може да се дължи и на други причини, като инфекция, камъни в бъбреците или уголемена простата.

Инфекциите на пикочните пътища (ИПИ) са едни от най-честите причини за хематурия. Според Службата за женско здраве към Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, жените са повече от три пъти по-склонни да получат ИИП, отколкото мъжете. Това е така, защото уретрата е по-къса при жените, което улеснява навлизането на бактерии в пикочния мехур.

Освен това, жените могат да предположат, че кръвта в урината им се дължи на месечна менструация, ИИП или постменопаузално маточно кървене.

2. Често уриниране

Поддържането на хидратация е важно за цялостното ни здраве. И всеки, който се опитва да увеличи приема си на вода, знае, че с повишената хидратация идват и по-честите посещения до тоалетната. Но ако установите, че тичате до тоалетната повече от обикновено и приемът ви на течности не се е променил, ще искате да бъдете прегледани.

Снимка: iStock

Честото уриниране е друг признак на инфекция на пикочните пътища, но е свързано и с други състояния като:

Свръхактивен пикочен мехур

Уголемена простата

Диабет

Някои видове рак (включително рак на яйчниците и пикочния мехур).

3. Болезнено или парещо уриниране (дизурия)

Усещането за парене или болка при уриниране може да накара всеки да се страхува от тоалетната. Паренето или щипането при уриниране може да бъде друг симптом на инфекция на пикочните пътища, но е свързано и с диабет, инфекции на пикочния мехур, заболявания на простатата и някои полово предавани инфекции. При мъжете болката може да остане в пениса преди или след уриниране.

4. Промени в позивите за уриниране и потока на урина

Промените в потока на урина или чувството, че постоянно се нуждаете от тоалетна, са симптоми, които трябва да ви накарат да се консултирате с лекар. Ако някога силният поток на урина сега се усеща като слаба струйка или потокът сега е спиращ, спиращ, или често ходите до тоалетната, но не можете, е време да потърсите помощ.

5. Ходене до тоалетната няколко пъти през нощта (никтурия)

Събуждането за уриниране през нощта може да се разглежда като често срещан, но досаден страничен ефект от стареенето както при мъжете, така и при жените. При мъжете това може да се дължи на уголемяването на простатата; при жените менопаузата може да допринесе за никтурия, в допълнение към други промени, като например горещи вълни.

Както при мъжете, така и при жените, сънната апнея е една от най-честите и недостатъчно диагностицирани причини за никтурия.

Снимка: iStock

Независимо от възрастта ви, ако от дълбок сън започнете внезапно да ставате няколко пъти през нощта, за да отидете до тоалетната, може да се наложи да говорите с Вашия лекар, особено ако имате други симптоми.

Въпреки че много от горепосочените симптоми могат да имат по-малко сериозни причини, проверката им може да ви даде достъп до повече лечения, ако се окаже рак на пикочния мехур.

Ракът на пикочния мехур, както много други видове рак, се лекува много различно в зависимост от това колко рано е открит. Ранният рак на пикочния мехур може да се лекува с малки амбулаторни операции и посещения в кабинета, докато по-късните стадии на рак на пикочния мехур могат да включват много по-големи операции и/или химиотерапия.

При неинвазивен рак на пикочния мехур най-честото лечение е амбулаторна хирургия, при която туморите се изстъргват от вътрешността на пикочния мехур с помощта на специализирана камера (ендоскоп) през уретрата. Понякога това е последвано от няколко лечения, при които пикочният мехур се пълни с лекарства, които помагат за лечението на раковите клетки.

Ако забележите някои от тези симптоми или имате други притеснения, говорете със специалист, защото ранният преглед и превенцията са от ключово значение за вашето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------

