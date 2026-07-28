Въпросът за кръвното налягане при възрастни отдавна разделя лекарската общност. Дълги години се смята, че при по-възрастните хора леко завишените стойности са не просто допустими, а дори необходими.

Нови данни обаче преобръщат тази представа, интензивното понижаване на кръвното при хора над 60 години не само е безопасно, но е свързано и с осезаемо по-добри резултати за сърцето и мозъка.

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Актуалните препоръки на водещите кардиологични организации сочат стойност под 130/80 mm Hg като цел за възрастните пациенти. Част от лекарите смятат тази граница за твърде агресивна при по-възрастните хора, които са по-предразположени към странични ефекти от антихипертензивните лекарства, замаяност при ставане (ортостатична хипотония) и падания. Данните от последните години обаче говорят друго.

Какво показват новите изследвания

Мащабен преглед от 2025 г. анализира резултатите от четири рандомизирани контролирани проучвания, сравняващи две стратегии за контрол на систолното кръвно налягане (първата, по-висока стойност в измерването):

Интензивна стратегия – цел систолно кръвно налягане под 130 mm Hg;

Стандартна стратегия – цел обикновено между 130 и 150 mm Hg.

В изследването участват над 3600 души на възраст 75 и повече години. Резултатите са категорични, че интензивното понижаване на кръвното е свързано с 39% намален риск от сърдечно-съдови инциденти (инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност) и 45% по-нисък риск от смърт, свързана със сърдечно-съдово заболяване, в сравнение с по-консервативния подход. Разширен анализ показва, че изводите важат и за хората над 70 години.

Снимка: Canva

Важен извод за безопасността е, че няма установена разлика в честотата на падания, счупвания, опасно ниско кръвно налягане или влошаване на когнитивните функции между двете групи пациенти.

Защо дълго време лекарите са по-предпазливи

Първоначалният термин за високо кръвно налягане при възрастни хора е „есенциална хипертония", идеята е, че повишеното налягане е необходимо, за да достигне достатъчно кръв до мозъка. С възрастта артериите стават по-твърди и по-малко еластични (втвърдяване на артериите), а на кръвта ѝ е нужен допълнителен „тласък“ под формата на по-високо налягане, за да стигне до мозъка. Затова исторически някои специалисти допускат систолно кръвно налягане до 150 mm Hg при хора над 65 години.

Днес обаче все повече кардиолози и общопрактикуващи лекари преосмислят този подход, тъй като високото систолно кръвно налягане при възрастни хора се оказва основен фактор за инсулти и инфаркти, а не защитен механизъм, както се е смятало.

Как се постига по-ниска цел с комбинирана терапия

Разпространено е очакването, че едно-единствено лекарство ще свали кръвното до желаните стойности, но на практика това рядко е достатъчно. Например, при систолно налягане от 150 mm Hg почти винаги са нужни поне два медикамента, самостоятелен препарат обикновено понижава налягането средно с 5 до 10 пункта.

Снимка: OpenAI

Комбинирането на по-ниски дози от два различни медикамента често е по-ефективно от максимизирането на дозата на едно лекарство. Тъй като хипертонията може да произтича от няколко различни механизма, комбинирането на препарати с различно действие обикновено работи по-добре и е свързано с по-нисък риск от странични ефекти. Много такива комбинации вече се предлагат в единична таблетка, което улеснява спазването на лечението.

С наличните днес разнообразни медикаменти лекарите обикновено могат да подберат комбинация, която е безопасна, ефективна и без съществени странични ефекти. Хората над 60 години с хипертония е добре да обсъдят с кардиолог или общопрактикуващ лекар:

Дали систолно кръвно налягане под 130 mm Hg е подходяща цел за техния конкретен случай;

Възможността за комбинирана терапия вместо максимална доза на едно лекарство;

Редовно проследяване за странични ефекти, включително замаяност при ставане.

Индивидуалният подход остава ключов, но данните все по-ясно сочат в една посока, по-стриктният контрол на кръвното налягане при възрастни пациенти е свързан с реална превенция на инфаркт и инсулт, без да повишава риска от други усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници