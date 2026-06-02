Хипертонията засяга над 1,4 млрд. души в света и е водещ рисков фактор за инфаркт и инсулт. Коварното при нея е, че протича без симптоми, докато не е станало твърде късно.

Според мащабен мета-анализ, публикуван в престижното списание BMJ Nutrition, Prevention and Health (2026), редовната консумация на бобови храни и соеви продукти може да намали риска от развитие на хипертония с до 30%.

Разберете какво точно установява проучването и как лесно да включите тези храни в ежедневното си меню.

Защо диетата е толкова важна при хипертония?

Причините за хипертония са много, генетика, възраст, стрес, заседнал начин на живот. Но диетата остава един от малкото фактори, върху които имаме пряк контрол. Здравните организации от години препоръчват повече растителни храни за сърдечно-съдова превенция, а бобовите и соевите продукти заемат централно място в тези насоки и не случайно.

Снимка: OpenAI

Бобовите храни (боб, леща, нахут) и соевите продукти (тофу, едамаме) са богати на:

Фибри – подпомагат сърдечното здраве и регулират кръвното налягане

Растителни протеини – здравословна алтернатива на животинските

Калий и магнезий за сърцето – два минерала с доказан ефект върху кръвното налягане

Какво показа проучването?

За да систематизират наличните данни, изследователите провеждат мета-анализ на 12 проспективни кохортни проучвания, проследяващи хранителните навици и здравния статус на стотици хиляди хора. Резултатите са убедителни.

Консумацията на бобови храни намалява риска с до 30%

Сравнявайки хората с най-висока и най-ниска консумация на бобови, учените установиха 16% по-нисък риск от хипертония. При анализ на конкретните количества:

На всеки 100 г бобови храни на ден , рискът спада с 12%

При около 170 г дневно (≈ 1 чаша варен боб), рискът е с 30% по-нисък

Снимка: Canva

Соеви продукти: почти 29% редукция

При соята резултатите са сходни:

Най-редовните консуматори имат 19% по-нисък риск в сравнение с тези, които почти не консумират соя

При 60–80 г соя на ден (малка порция тофу или шепа едамаме) рискът спада с 28–29%

За разлика от бобовите, при соята ефектът не се увеличава при по-високи количества – достигнатото ниво е максималното

Изследването установява асоциация, а не причинно-следствена връзка. Наблюдателният характер на проучванията не позволява категоричното твърдение, че само бобът и соята „причиняват" сваляне на кръвното. Резултатите обаче са последователни и научно значими.

Ограничения на проучването

Изследователите сами посочват няколко важни уговорки:

Объркващи фактори: Хората, които ядат много леща и тофу, може да спортуват повече или да пушат по-малко. Независимо от статистическите корекции, е трудно да се изолира ефектът само на един продукт.

Разнородност на данните: Начинът на приготвяне е от значение. Боб, сварен с осолено свинско, е различен от варен нахут в салата. Соята ферментирала (нато, мисо) може да действа различно от тофу.

Ограничени данни по видове соеви продукти: Проучването не може да каже дали едно конкретно соево ястие превъзхожда друго.

Как да го приложите на практика?

Сваляне на кръвното с храна не изисква радикални промени. Ето конкретни и лесни стъпки:

За да достигнете ~170 г бобови на ден:

Добавете нахут към салата за обяд

Използвайте леща като основа за супа или яхния

Заменете половината кайма в рецептата с черен боб

Снимка: Canva

За да достигнете 60–80 г соя на ден:

Добавете малка порция тофу в задушени зеленчуци или задушено

Хапнете шепа едамаме като лека закуска

Тези храни допълват цялостния здравословен хранителен режим, не го заменят и не са алтернатива на предписаната медикаментозна терапия. Ако приемате лекарства за хипертония, продължавайте лечението и се консултирайте с личния си лекар преди да правите значителни промени в диетата.

Мета-анализът предоставя солидни доказателства в подкрепа на ролята на бобовите храни и соята в превенцията на инфаркт и хипертония. Само една чаша варен боб или малка порция тофу на ден е достатъчна, за да усетите потенциалния защитен ефект.

Растителните протеини, фибрите за сърдечно здраве и минерали като калий и магнезий превръщат тези достъпни и евтини храни в мощни инструменти за дългосрочна превенция на сърдечно-съдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници