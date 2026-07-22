Хлябът отдавна има лоша слава сред хората с хипертония, но истината е по-нюансирана. Изборът на подходящ хляб при високо кръвно налягане може реално да подпомогне контрола на стойностите, докато грешният избор, да ги влоши.

За да внесе яснота, здравният портал Health попита трима регистрирани диетолози кой хляб препоръчват на пациенти с хипертония, и отговорът им беше единодушен.

Топ изборът е пълнозърнест хляб с кълнове

Пълнозърнестият хляб с кълнове е категоричният фаворит на експертите заради изключителната си хранителна плътност, висок дял фибри и минерали, ключови за регулирането на артериалното налягане.

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„Фибрите в тези цели, покълнали зърна допринасят за по-ниско кръвно налягане, вероятно чрез комбинация от подобрена функция на кръвоносните съдове, по-добър контрол на апетита и управление на теглото“, обяснява Александър ЛеРитц, регистриран диетолог в JM Nutrition.

Връзката между фибри и кръвно налягане е добре документирана в науката. Според проучване, публикувано в BMC Medicine, увеличеният прием на фибри е ефективен начин за понижаване на хипертонията, жените могат да се възползват от поне 28 грама фибри дневно, а мъжете от 38 грама.

Диетологът Вики Климантирис съветва да се търсят поне 3–5 грама фибри на филия при избора на хляб, добро правило при всяка диета при хипертония.

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Пълнозърнестият хляб с кълнове печели и по отношение на магнезий за сърдечно здраве. Според изследване в списание Hypertension, две филии от покълнал пълнозърнест хляб покриват около 12% от препоръчителния дневен прием на магнезий, докато същото количество бял хляб осигурява едва 3%. Магнезият участва пряко в релаксацията на кръвоносните съдове, което го прави ключов минерал за сърдечно-съдово здраве.

Не по-маловажно е и съдържанието на натрий в хляба, две филии пълнозърнест хляб с кълнове съдържат около 150 мг натрий, докато същото количество бял хляб, до 268 мг. Тъй като намаляването на солта в храната е сред основните стъпки за контрол на хипертонията, тази разлика има реално значение.

Като бонус, пълнозърнестият хляб с кълнове има и по-нисък гликемичен индекс на хляба в сравнение с белия, не предизвиква рязък скок на кръвната захар след хранене, което допълнително подкрепя сърдечно-съдовото здраве, посочва диетологът Рейчъл Аджмера.

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Хранителна стойност на една филия пълнозърнестият хляб с кълнове, ориентировъчно е около:

Калории: 80

Въглехидрати: 15 г

Фибри: 3–5 г

Протеин: 4 г

Мазнини: 0,5 г

Натрий: 75 мг

Магнезий: 26 мг

Почетно второ място е за хляба с квас

Освен пълнозърнестият хляб с кълнове, диетолозите отличават и хляб с квас, тема, която набира все повече научен интерес.

„Обичам хляба с квас при хранителна терапия за високо кръвно налягане, защото процесът на ферментация произвежда пептиди, които потенциално понижават кръвното чрез отпускане на кръвоносните съдове“, обяснява Климантирис. Проучване в списание Nutrients потвърждава ролята на тези пептиди в квасения хляб за съдовото здраве.

Важно е хляба с квас да е направен от пълнозърнесто брашно, тогава съдържа повече фибри и магнезий в сравнение с версиите от рафинирано брашно, а пълнозърнестите храни и сърцето вървят ръка за ръка в почти всяко диетично изследване.

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Какво да търсите в магазина

При избор на здравословен хляб, потърсете етикет с:

Поне 3 грама фибри на филия

Пълнозърнести брашна като първа съставка

До 140 мг натрий на филия

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) препоръчва общ дневен прием на натрий под 2300 мг, а хлябът често е скрит източник на сол в ежедневното меню.

Балансираното хранене при хипертонична болест не изисква пълен отказ от хляб, а по-разумен избор. Пълнозърнестият хляб с кълнове, а на второ място хлябът с квас от пълнозърнесто брашно, предлагат най-добрата комбинация от фибри, магнезий и нисък натрий, подкрепяйки превенцията на инсулт и инфаркт в дългосрочен план. Малка промяна на закуската може да бъде стъпка към по-стабилно кръвно налягане.

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