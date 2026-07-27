Ракът на простатата остава едно от най-често диагностицираните онкологични заболявания при мъжете, а хипертонията засяга около 50% от мъжете в сравнение с 44% от жените.

Когато двете състояния се появят паралелно с напредването на възрастта, естествено възниква въпросът, съществува ли пряка връзка между високо кръвно налягане и рак на простатата? Последните научни данни дават все по-убедителен отговор.

Какво показват научните проучвания

Мащабното проучване PROCA-life (Prostate Cancer Throughout Life) проследява над 12 271 мъже, като при 811 от тях впоследствие е диагностициран рак на простатата. Резултатите очертават тревожна закономерност в хипертонията и онкологичния риск:

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Мъже над 45-годишна възраст със систолно кръвно налягане над 150 mmHg имат с 35% по-висок риск от развитие на рак на простатата в сравнение с мъже с нормални стойности.

При пациенти с вече диагностициран рак на простатата и съпътстваща хипертония общата смъртност е с 49% по-висока.

При пациенти, лекувани с куративно намерение, но с високо кръвно налягане, рискът от смъртност се увеличава трикратно.

Други изследвания сочат, че рак на простатата причини могат да бъдат свързани с общ андроген-медииран механизъм, тоест андрогените и хипертонията биха могли да си взаимодействат по начин, който насърчава туморния растеж.

Ролята на хроничното възпаление

Възпалението е ключова брънка във връзката между възпаление и простатен карцином. Хроничното високо кръвно налягане поддържа тялото в постоянно състояние на нискостепенно системно възпаление, а възпалителните клетки в простатната жлеза (т.нар. пролиферативна възпалителна атрофия) се смятат за предшественик на злокачествени лезии.

Снимка: Canva

Показателен е и фактът, че системни биомаркери на хронично възпаление (hs-CRP) и повишен брой бели кръвни клетки предхождат диагнозата рак на простатата в редица наблюдателни проучвания. Това поставя сърдечно-съдовия риск и простатата в обща рамка, която урологът, онкологът и кардиологът все по-често разглеждат заедно.

Превенция чрез начин на живот

Добрата новина е, че превенцията на рак на простатата и контролът на кръвното налягане до голяма степен разчитат на едни и същи навици:

Редовна физическа активност за поддържане на здравословно тегло.

Балансирано хранене с плодове и зеленчуци като броколи, карфиол и домати.

Ограничаване на преработените храни и подсладените напитки.

Намаляване на наситените мазнини от червено месо и млечни продукти, за сметка на маслиново масло и мазна риба.

Прием на калций до 1200 mg дневно, без превишаване на нормата.

Внимание при прием на мултивитамини, витамин Е и фолиева киселина без лекарско назначение.

Техники за справяне със стреса като йога, медитация, психотерапия.

Контрол на кръвната захар и холестерола.

Отказ от тютюнопушене и алкохол.

Снимка: Canva

Диагностика и лечение

Ранната диагностика на простатата остава решаваща, редовният PSA тест и профилактичните прегледи при уролог позволяват откриване на заболяването на ранен етап, преди евентуални метастази в костите, които са най-честата локация на разпространение при напреднал рак на простатата.

При хипертонията лечението включва промяна в начина на живот и медикаменти – диуретици, бета-блокери, ACE инхибитори, ангиотензин рецепторни блокери, калциеви антагонисти и вазодилататори.

При рак на простатата изборът на терапия зависи от стадия и общото здравословно състояние и може да включва лъчетерапия и химиотерапия при простата, радикална простатектомия, брахитерапия, криохирургия или имунотерапия при онкология.

Връзката между високо кръвно налягане и рак на простатата вече не е хипотеза, а подкрепена от данни клинична реалност. Контролът на кръвното налягане, здравословният начин на живот и редовните прегледи при уролог и кардиолог са сред най-достъпните инструменти за намаляване на риска и подобряване на прогнозата при вече поставена диагноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници