Ракът на простатата остава едно от най-често диагностицираните онкологични заболявания при мъжете, а хипертонията засяга около 50% от мъжете в сравнение с 44% от жените.
Когато двете състояния се появят паралелно с напредването на възрастта, естествено възниква въпросът, съществува ли пряка връзка между високо кръвно налягане и рак на простатата? Последните научни данни дават все по-убедителен отговор.
Какво показват научните проучвания
Мащабното проучване PROCA-life (Prostate Cancer Throughout Life) проследява над 12 271 мъже, като при 811 от тях впоследствие е диагностициран рак на простатата. Резултатите очертават тревожна закономерност в хипертонията и онкологичния риск:
- Мъже над 45-годишна възраст със систолно кръвно налягане над 150 mmHg имат с 35% по-висок риск от развитие на рак на простатата в сравнение с мъже с нормални стойности.
- При пациенти с вече диагностициран рак на простатата и съпътстваща хипертония общата смъртност е с 49% по-висока.
- При пациенти, лекувани с куративно намерение, но с високо кръвно налягане, рискът от смъртност се увеличава трикратно.
Други изследвания сочат, че рак на простатата причини могат да бъдат свързани с общ андроген-медииран механизъм, тоест андрогените и хипертонията биха могли да си взаимодействат по начин, който насърчава туморния растеж.
Ролята на хроничното възпаление
Възпалението е ключова брънка във връзката между възпаление и простатен карцином. Хроничното високо кръвно налягане поддържа тялото в постоянно състояние на нискостепенно системно възпаление, а възпалителните клетки в простатната жлеза (т.нар. пролиферативна възпалителна атрофия) се смятат за предшественик на злокачествени лезии.
Показателен е и фактът, че системни биомаркери на хронично възпаление (hs-CRP) и повишен брой бели кръвни клетки предхождат диагнозата рак на простатата в редица наблюдателни проучвания. Това поставя сърдечно-съдовия риск и простатата в обща рамка, която урологът, онкологът и кардиологът все по-често разглеждат заедно.
Превенция чрез начин на живот
Добрата новина е, че превенцията на рак на простатата и контролът на кръвното налягане до голяма степен разчитат на едни и същи навици:
- Редовна физическа активност за поддържане на здравословно тегло.
- Балансирано хранене с плодове и зеленчуци като броколи, карфиол и домати.
- Ограничаване на преработените храни и подсладените напитки.
- Намаляване на наситените мазнини от червено месо и млечни продукти, за сметка на маслиново масло и мазна риба.
- Прием на калций до 1200 mg дневно, без превишаване на нормата.
- Внимание при прием на мултивитамини, витамин Е и фолиева киселина без лекарско назначение.
- Техники за справяне със стреса като йога, медитация, психотерапия.
- Контрол на кръвната захар и холестерола.
- Отказ от тютюнопушене и алкохол.
Диагностика и лечение
Ранната диагностика на простатата остава решаваща, редовният PSA тест и профилактичните прегледи при уролог позволяват откриване на заболяването на ранен етап, преди евентуални метастази в костите, които са най-честата локация на разпространение при напреднал рак на простатата.
При хипертонията лечението включва промяна в начина на живот и медикаменти – диуретици, бета-блокери, ACE инхибитори, ангиотензин рецепторни блокери, калциеви антагонисти и вазодилататори.
При рак на простатата изборът на терапия зависи от стадия и общото здравословно състояние и може да включва лъчетерапия и химиотерапия при простата, радикална простатектомия, брахитерапия, криохирургия или имунотерапия при онкология.
Връзката между високо кръвно налягане и рак на простатата вече не е хипотеза, а подкрепена от данни клинична реалност. Контролът на кръвното налягане, здравословният начин на живот и редовните прегледи при уролог и кардиолог са сред най-достъпните инструменти за намаляване на риска и подобряване на прогнозата при вече поставена диагноза.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Хипертония е рисков фактор за рак на простатата, Cohamed
Доклад за рака на простатата, Европейска информационна система за рак (ECIS), Европейска комисия
Изследване за връзката между кръвното налягане и рака на простатата, National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Връзката между хипертонията и рака на простатата, Semantic Scholar