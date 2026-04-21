Ракът на простатата е втората водеща причина за смъртност от онкологични заболявания сред мъжете, но въпреки това остава една от темите, обгърнати в най-голямо количество дезинформация и неоправдан страх.

Много мъже отлагат важни изследвания поради остарели схващания или притеснения относно страничните ефекти от лечението, което може да се окаже фатална грешка.

В тази статия са посочени 10 мита за рака на простатата, които често са неоснователни и нямат научно доказателство.

Ще научите кога реално започва рискът, как да тълкувате правилно резултатите от PSA тестовете и защо диагнозата далеч не означава край на активния начин на живот. Информираността е най-мощното ви оръжие за ранна превенция и дълголетие.

Мит 1: Ракът на простатата е заболяване на по-възрастните мъже

Макар да е вярно, че по-голямата част от мъжете, диагностицирани с рак на простатата, са по-възрастни, той може да засегне (и засегне) и по-млади мъже. Около 40% от всички случаи се срещат при мъже под 65 години.

„Изобщо не е необичайно мъжете на 50 и някои на 40 години да имат рак на простатата“, казва д-р Оливър Сартор, професор по медицина и урология в Медицинския факултет на университета Тулейн в Ню Орлиънс. Той обаче добавя, че „това е рядкост при мъже под 40 години.“

Точната възраст, на която трябва да започнете редовно да се изследвате за рак на простатата, все още е предмет на дебати. Започнете да говорите с Вашия лекар за изследване на PSA (простатно-специфичен антиген), след като навършите 50 години.

Изключение от това е, ако заболяването се среща във вашето семейство, като в този случай е добра идея да започнете скрининг за PSA по-рано, на 40 или 45-годишна възраст.

Мит 2: Баща ми имаше рак на простатата, така че и аз ще го направя

„Ако един мъж има един роднина с рак на простатата, например баща или брат, шансовете му да го получи са 2 пъти по-високи от тези на някой, който няма такава анамнеза“, казва д-р Джон Уей, професор по урология в Мичиганския университет. Двама членове на семейството с рак на простатата увеличават риска 5 пъти.„

Но не всеки с фамилна анамнеза за рак на простатата ще го разболее. Ако ракът на простатата се среща във вашето семейство, говорете с Вашия лекар кога да започнете редовни тестове за PSA.

Мит 3: Ракът на простатата не е смъртоносен

Въпреки че петгодишната преживяемост е много висока - 97%, ракът на простатата все още е втората водеща причина за смърт от рак при мъжете. Единственият рак, който убива повече мъже, е ракът на белия дроб.

Повечето видове рак на простатата са това, което лекарите наричат ​​„индолентни“, което означава, че растат бавно и често могат да бъдат активно наблюдавани в продължение на много години без друго лечение. Но понякога ракът на простатата е агресивен и расте бързо.

„Въпреки че повечето мъже нямат рак на простатата, който е бърз и смъртоносен“, признават специалистите, той съществува. И няма да знаете кой тип имате, докато не бъде внимателно изследван.

С други думи, приемането, че ракът на простатата не е сериозен - и отказът от допълнителни изследвания поради това погрешно схващане, може да бъде рискован начин за справяне с болестта.

Мит 4: Ракът на простатата винаги е смъртоносен

Въпреки че ракът на простатата е сериозно заболяване и отнема човешки живот, повечето мъже не умират от него.

Напредъкът в лечението доведе до по-добри перспективи за мъжете, диагностицирани с рак на простатата. Ако ракът бъде открит, когато е локализиран (рак само в простатата) или регионален (разпространява се в близки структури или лимфни възли), 5-годишната преживяемост е по-висока от 99%.

Мит 5: PSA тестовете са вредни за вас

Някои експерти по рак на простатата препоръчват да НЕ се прави редовно изследване на PSA, но не непременно заради самото изследване – което е просто кръвен тест.

Скринингът за PSA не е перфектен, но не представлява реална опасност за вашето здраве. Истинската опасност е тревожността и понякога погрешното вземане на решения, когато става въпрос за тълкуване и действие въз основа на резултатите от PSA.

Нивата на PSA обикновено надхвърлят 4 ng/mL, когато се развие рак на простатата.

Но ниво на PSA между 4 и 10 ng/mL води до диагноза рак на простатата само в около 25% от случаите.

Причините за висок PSA могат да включват дори колоездене и еякулация. В резултат на това на някои мъже с висок PSA се правят инвазивни биопсии, които не са необходими. Или, ако имат рак, те могат да бъдат лекувани агресивно за бавнорастящи тумори, които може никога да не са причинили проблеми.

Мит 6: Ако имате нисък PSA, нямате рак на простатата

Нивата на PSA могат да бъдат полезни при диагностицирането на рак на простатата, но те са само едно парче от пъзела. Тестът за PSA далеч не е перфектен, казва д-р Сартор. Той прави паралел между ниските стойности на PSA и отрицателните мамограми при жените.

„Ако имате отрицателна мамография, това не е 100% гаранция за изключване на рак. Вероятността е по-малка. По същия начин, само защото вашият PSA е относително нисък, не можете да тълкувате това като липса на рак.“

За да получите най-пълна картина за здравето на простатата си, е необходимо да се подложите и на други диагностични тестове. Това може да означава биопсия. Но този стандарт се променя, казва Сартор, посочвайки стойността на специален вид ЯМР, наречен мултипараметрична магнитно-резонансна томография.

Мит 7: Ако имате висок PSA, имате рак на простатата

Шансът ви да бъдете диагностицирани с рак на простатата се увеличава с повишаване на нивото на PSA.

Въпреки че тестовете за PSA помагат на лекарите да препоръчат следващи стъпки – като например допълнителни изследвания, те не се използват самостоятелно за диагностициране на рак на простатата.

Ако вашият PSA е между 4 и 10 ng/mL, шансът ви да имате рак на простатата е 25 процента.

Ако вашият PSA е по-висок от 10 ng/mL, вероятността от рак на простатата е над 50 процента. Това също означава, че много мъже с нива на PSA над 4 нямат рак на простатата.

Мит 8: Лечението на рак на простатата винаги причинява импотентност

Почти всеки изпитва еректилна дисфункция няколко месеца след локализирано лечение на рак на простатата. Но почти всички мъже с неувредени нерви съобщават за значително подобрение след една година.

Лекарите казват, че рискът от импотентност зависи от много фактори, включително уменията на хирурга, който ви оперира. Но с подобряването на хирургическите техники хората се възстановяват по-бързо и имат по-малко странични ефекти. Това дава надежда на тези, които искат да поддържат активен сексуален живот по време на лечението.

Една година след операцията, приблизително 25% от пациентите ще заявят, че сексуалната им функция е наред, 25% ще имат лека дисфункция, 25% ще имат умерена дисфункция и 25% ще заявят, че имат тежка дисфункция.

Мит 9: Лечението на рак на простатата винаги причинява инконтиненция

Освен сексуалната функция, мъжете се тревожат най-много за уринарната инконтиненция в резултат на лечение на рак на простатата.

Ако имате проблеми с пикочния мехур, е по-вероятно да се сблъскате с леко изпускане, отколкото с по-сериозно изпускане – и при повечето мъже ситуацията е временна или лечима.

Мит 10: Ако ракът се върне, той не може да бъде лекуван отново

Рецидивът на рак на простатата може да бъде мъчителен. Но само защото ракът се е появил отново, не означава, че не можете да постигнете ремисия. Вероятно ще трябва да опитате друг подход към лечението.

„Първото ви лечение на рак винаги е най-доброто“, коментира д-р Сартор.

„Но имате възможност за излекуване, ако се появи отново – особено ако сте имали първоначална радикална простатектомия (отстраняване на простатната жлеза), като в този случай, ако откриете рецидива рано, можете да се подложите на лъчетерапия и да постигнете доста добър процент на излекуване.“

Лекарите добавят, че това е една от причините, поради които често препоръчват операция преди лъчетерапия, за да могат хората да получат втори шанс за лечение, ако ракът се появи отново.

Разбирането на фактите за рака на простатата е първата и най-важна стъпка към ефективната превенция и успешното лечение.

Макар заболяването да е сериозно, съвременната медицина предлага надеждни методи за диагностика и терапия, които запазват качеството на живот. Ключовите изводи са ясни: възрастта не е единствен фактор, фамилната обремененост изисква повишено внимание, а високият PSA тест невинаги означава рак, но е важен сигнал за допълнителни изследвания.

Ранното откриване е от изключителна важност, когато ракът е локализиран, шансът за пълно излекуване и запазване на нормалните функции на организма е изключително висок. Не позволявайте на страха или дезинформацията да попречат на Вашето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

