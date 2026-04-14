Ако никога не сте се подлагали на скрининг за рак на простатата, може да се притеснявате, че ще бъде неудобно и неприятно. Лекарите обаче казват, че това не е така. Тестовете са бързи и са от съществено значение за ранното откриване на заболяването.

Голяма част от мъжете се тревожат предварително, тъй като се притесняват, че резултатите може да показват, че имат рак на простатата. Повечето са нервни и заради дигиталния ректален преглед, който според лекарите не винаги е задължително да бъде част от теста.

Без значение колко сте притеснени от самия тест или резултатите, скринингът за рак на простатата е жизненоважен. Това е нещо, което наистина искате да откриете рано, а с ранното откриване лечението ще започне по-рано и преживяемостта би трябвало да е по-висока.

Какво включва скринингът за рак на простатата

Скринингът за рак на простатата често включва кръвен тест. Понякога включва и преглед на простатата.

Тестовете, използвани за скрининг на рак на простатата, включват:

PSA тест: Тест за простатно-специфичен антиген (PSA). Използва кръвна проба, за да търси протеин, произведен от клетките на простатата. Обикновено в кръвта има малко количество PSA. Ако се открие по-високо от обичайното количество, това може да показва рак на простатата. Високото ниво на PSA обаче не винаги означава, че имате рак на простатата, тъй като други често срещани заболявания могат да го причинят. Също така, нивото на PSA често се повишава с възрастта.

Дигиталният ректален преглед (ДРЕ): По време на дигитален ректален преглед (ДРЕ), медицински специалист вкарва пръст с ръкавица и лубрикант в ректума. Простатата е точно до ректума. Медицинският специалист опипва простатата за всичко обезпокоително в текстурата, формата или размера на жлезата.

Кога трябва да започна скрининг за рак на простатата?

Повечето мъже, които решат да се подложат на скрининг за рак на простатата, трябва да започнат около 50-годишна възраст. Кога да започнете може да зависи от това дали имате рискови фактори за рак на простатата.

Започнете на 50-годишна възраст, ако: Нямате рискови фактори за рак на простатата.

Започнете от 40 до 45 години, ако: Имате рискови фактори за рак на простатата, като например фамилна анамнеза за рак на простатата и лична или фамилна анамнеза за промени в ДНК, които увеличават риска от рак на простатата.

Скринингът за рак на простатата включва тестове, които проверяват за признаци на рак в простатата при хора, които нямат симптоми. Простатата е малка жлеза, която помага за производството на сперма. Тя се намира точно под пикочния мехур. Простатата е част от мъжката репродуктивна система.

Простатна жлеза

Простатната жлеза се намира точно под пикочния мехур. Тя обгражда горната част на тръбата, която отвежда урината от пикочния мехур, наречена уретра. Основната функция на простатата е да произвежда част от течността, която храни и пренася сперматозоидите, наречена семенна течност. Простатата е част от мъжката репродуктивна система.

Колко често трябва да проверявам простатата си?

Скринингът за рак на простатата обикновено се повтаря на всеки една или две години.

Повечето лекари препоръчват мъжете да спрат скрининга около 70-годишна възраст или ако развият други сериозни медицински състояния, които ограничават продължителността на живота им. Някои мъже обаче продължават със скрининга след 70-годишна възраст, в зависимост от общото им здравословно състояние.

Урологът прави ли прегледи на простатата?

Уролозите могат да извършват прегледи на простатата. Но не е необходимо да си запазвате час при уролог, за да се подложите на скрининг за рак на простатата.

Медицинският специалист, когото обикновено посещавате, например вашият личен лекар, обикновено е този, който извършва скрининг за рак на простатата. Ако се открие нещо обезпокоително, този човек може да ви препоръча да посетите уролог.

Какво се случва, ако нивото на PSA е високо?

Ако нивото на PSA е високо, вашият медицински специалист може да го тества отново след няколко седмици или месеца. Много неща могат да причинят повишено ниво на PSA, включително стареене, полов акт, еякулация, упражнения, някои лекарства и някои здравословни състояния, като инфекции на простатата и уголемена простата.

Мога ли да проверя за рак на простатата у дома?

Комплекти, които ви позволяват да тествате нивото на PSA у дома, се продават онлайн. Но те не се препоръчват. Резултатите от PSA тестовете не са лесни за разбиране, защото няма определено ниво на PSA, което да показва дали имате рак или не.

Поради тази причина е добра идея да проверите простатата си от медицински специалист, който разбира цялостното ви здравословно състояние и може да ви помогне да разберете какво означават резултатите ви.

Могат ли други тестове да открият рак на простатата?

Други тестове не се използват за скрининг на рак на простатата. Но понякога други тестове могат да го открият, когато се търси нещо друго.

Например, медицински специалист може да види нещо, което прилича на рак на простатата, по време на цистоскопия или в резултатите от образно изследване, като ултразвук, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс или позитронно-емисионна томография.

Някои хора се чудят дали колоноскопията може да покаже рак на простатата, но обикновено не е така.

Други тестове могат да се използват за търсене на рак на простатата, ако нивото на PSA е високо и медицинският екип иска да получи повече информация, преди да реши дали да направи биопсия. Тези други тестове могат да включват изследвания на урина, кръвни изследвания и ЯМР на простатата.

Защо трябва да се подложа на скрининг за рак на простатата?

Ползите от скрининга за рак на простатата включват:

Скринингът помага за ранното откриване на рак на простатата. Ракът е по-лесен за лечение и е по-вероятно да бъде излекуван, ако се диагностицира в ранните стадии на заболяването.

Скринингът предоставя определено количество информация за вашия риск. Скринингът предоставя повече информация. Някои хора искат да знаят нивото си на PSA, дори ако скринингът за рак на простатата има ограничения. Ако искате да знаете нивото си на PSA, вместо да не знаете, може да изберете скрининг.

Може да намали риска от смърт от рак на простатата . Има някои доказателства, че скринингът може да намали броя на смъртните случаи от рак на простатата. Но резултатите от проучванията са смесени.

Какви са рисковете от скрининга за рак на простатата?

Ограниченията и потенциалните вреди от скрининга за рак на простатата включват:

Скрининговите тестове не са безпогрешни. Възможно е нивата на PSA да са повишени, когато няма рак. Възможно е също така нивата на PSA да не са повишени, когато има рак.

Понякога скринингът открива рак, който е малко вероятно да ви нарани. Не всички видове рак на простатата се нуждаят от лечение. Някои видове рак на простатата растат бавно и никога не се разпространяват извън простатната жлеза. Други растат по-бързо и лечението може да ги спре да се разпространяват и да станат животозастрашаващи. Здравните специалисти може да не знаят със сигурност дали рак, открит по време на скрининг, се нуждае от незабавно лечение.

Лечението на рак на простатата може да има рискове и странични ефекти. Те включват уринарна инконтиненция, еректилна дисфункция или чревна дисфункция.

Говорете с вашия лекар за плюсовете и минусите на скрининга за рак на простатата. Той или друг здравен специалист може да ви помогне да разберете кое е най-добро за вас. След това можете да вземете решение дали и кога да се подложите на скрининг за рак на простатата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

