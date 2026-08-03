Между високата цена и неприятните странични ефекти, инжекционните GLP-1 рецепторни агонисти като Оземпик и Wegovy изправят все повече пациенти пред труден избор.

Затова напоследък набира популярност алтернативен подход, микродозирането, или приемането на по-малки количества от лекарството спрямо одобрената схема.

Ново проучване показва, че близо всеки седми потребител на инжекционен GLP-1 препарат вече е пробвал по-ниска доза. Но работи ли този метод и безопасен ли е?

Какво означава „микродозиране“ и защо хората го избират

Одобрените от американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) дози за GLP-1 инжекции, предназначени основно за лечение на диабет тип 2 или за подпомагане на отслабването при хора с наднормено тегло или затлъстяване, варират между 0,25 мг и 2,5 мг седмично, с постепенно повишаване с времето.

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Микродозирането означава прием на лекарството в по-ниска доза или през по-дълги интервали от препоръчаното, обяснява д-р Рекха Кумар (Rekha Kumar), ендокринолог и специалист по медицина на затлъстяването в Weill Cornell Medicine. По-ниските дози се предписват извън официалните индикации, практика, при която одобрено лекарство се използва по начин, който не е официално разрешен от регулаторния орган, но е напълно законен.

Хората прибягват до ниски дози на GLP-1 по няколко основни причини:

за да избегнат странични ефекти като гадене и повръщане;

за да намалят разходите;

защото не искат да отслабнат прекалено много;

като поддържаща доза след отслабване , за да запазят постигнатите резултати, обяснява д-р Холи Лофтън (Holly Lofton), директор на програмата за управление на телесното тегло в NYU Langone.

За други пациенти микродозирането не е свързано толкова с отслабването, колкото с потенциални ползи за сърдечното здраве или намаляване на възпалителни състояния като псориазис.

Има ли научни доказателства, че ниските дози действат?

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Въпреки че се прилага в клинична практика, микродозирането не се препоръчва официално от производителите на тези лекарства. За разлика от одобрените дозови режими, които са преминали през строги клинични изпитвания, изследванията върху ефективността на по-ниските или по-редки дози остават оскъдни. „Микродозирането не е достатъчно проучено и представлява един вид непроучена територия,“ посочва д-р Лофтън.

Според д-р Кумар пациентите, които отговарят на медицинските критерии за GLP-1 терапия, индекс на телесна маса (ИТМ) над 30 или между 27 и 30 в комбинация със свързано с теглото заболяване, трудно биха постигнали целите си единствено с микродозиране.

Все пак не е изключено алтернативните дозови схеми да имат ефект при определени пациенти, допълва тя. Малка серия от клинични случаи, публикувана през февруари 2026 г. в списание Obesity, подкрепя тази теза отчаст, пациенти, постигнали успех със стандартна седмична GLP-1 терапия, успяват да запазят отслабването и подобренията в метаболизма си дори след намаляване на честотата на приема.

Какви са рисковете при по-ниски дози GLP-1

Микродозирането може да намали нежеланите реакции, но тъй като не е добре проучено, остава неясно доколко е безопасно, особено когато лекарството се използва за състояния извън одобрените показания, предупреждава д-р Лофтън.

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Удължаването на интервалите между дозите обаче носи доказан риск. GLP-1 препаратите действат отчасти чрез забавяне на перисталтиката и изпразването на стомаха. Когато между две дози изминат твърде много дни, обичайно над 14, този ефект отслабва и стомахът постепенно се връща към обичайния си ритъм на работа. Именно тази промяна може да предизвика гадене, повръщане и други стомашно-чревни симптоми.

Съществува и обратен риск, микродозирането да се окаже неефективно при състояние, което иначе би повлияло сериозно на здравето.

„По-ниската доза може да означава по-малко странични ефекти, но също така и липса на резултат,“ подчертава д-р Лофтън.

Какво да имате предвид, преди да намалите дозата си

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Всяко решение за начална по-ниска доза или промяна в дозировката трябва да се обсъжда с квалифициран лекар, който да вземе предвид конкретното състояние, страничните ефекти и други индивидуални фактори, съветва д-р Лофтън. „Предписването трябва да се извършва от опитен и добре информиран специалист,“ добавя тя.

Накрая, ако седмичната инжекция не работи добре за вас, съществуват и алтернативи, включително новите орални GLP-1 медикаменти, които навлизат на пазара.

Ниските дози на GLP-1 могат да намалят страничните ефекти и разходите, но липсват достатъчно клинични данни за тяхната ефективност и безопасност. Всяка промяна в дозировката изисква консултация с лекар с опит в тази терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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