Милиони хора по света посегнаха към лекарства за отслабване като Оземпик и Мунджаро през последната година, привлечени от обещанието за бърза и трайна загуба на тегло. Ново мащабно проучване обаче поставя под въпрос дали резултатът на кантара наистина се превежда в по-добро ежедневие и здраве.

Какво показва изследването за затлъстяването

Публикувано в престижното научно списание The BMJ, проучването анализира данни от 262 клинични проучвания с участието на близо 100 000 души и 19 различни медикамента. Изводът на авторите е категоричен: „Повечето активни вещества не подобряват качеството на живот съществено, а малко от тях показват кардиопротективен ефект.“

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Тирзепатид и семаглутид начело по резултати

Тирзепатид отслабване (активното вещество в Мунджаро и Zepbound) заедно с експерименталния CagriSema показват най-голямата редукция на телесно тегло.

Според проучването, ефективността на Оземпик (подкожен семаглутид, използван и в Wegovy) в момента разполага с най-силните доказателства за намаляване на смъртността и сериозните сърдечно-съдови инциденти.

И при двата медикамента обаче е регистрирана нежелана загуба на мускулна маса при диета — фактор, свързан с по-висок риск от падания, фрактури и по-ранна смъртност.

Загуба на тегло срещу качество на живот

Изследователите сравнили резултатите от стандартизирани въпросници за качество на живот при пациенти на лекарствена терапия спрямо тези, разчитащи единствено на промяна в начина на живот. Според авторите, по-голямата редукция на теглото е свързана системно с по-високи нива на:

странични ефекти и по-чести случаи на спиране на лекарства за отслабване ;

липса на съществено подобрение в психологическите и физическите аспекти на ежедневието, измерени чрез стандартни скали.

Експерти извън изследователския екип призовават към внимателно тълкуване. Мари Спрекли от Университета в Кеймбридж отбелязва: „Качеството на живот е сложно понятие, което варира между отделните хора. Стандартизираните измерители дават ценна информация, но не улавят всички аспекти от опита на пациентите с затлъстяване.“

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Затлъстяването е повече от цифра на кантара

Авторите подчертават, че хроничното затлъстяване е сложно заболяване, а разчитането единствено на загубата на тегло като мярка за успех опростява ползите и рисковете и може да засили стигмата около наднорменото тегло.

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Хосе М. Ордовас от университета Тъфтс, който не е част от изследването, коментира: „Проучването потвърждава известното: някои медикаменти водят до значителна загуба на тегло, но това не означава автоматично подобрение във всеки аспект на здравето. Кантарът разказва част от историята, но не цялата.“ Според него успехът при лечението на метаболитен синдром и затлъстяването трябва да се измерва в здраве, функционалност и качество на живот, а не само в килограми.

Дългосрочnият ефект e все още въпрос без отговор

Авторите отбелязват, че повечето анализирани изпитвания са с кратък период на проследяване, а дългосрочният ефект от лекарствата за отслабване, особено по-новите като CagriSema, остава слабо проучен. Затова темите за поддържане на теглото след спиране на терапията и трайното намаляване на мастната тъкан без загуба на мускулна маса вероятно ще бъдат във фокуса на бъдещи клинични проучвания за затлъстяване.

Лекарствата от типа на Оземпик и Мунджаро остават мощен инструмент за загуба на тегло и в случая на семаглутид с доказан кардиопротективен потенциал. Но новото проучване показва, че топенето на килограми само по себе си не гарантира по-добро качество на живот. Пациентите и лекарите трябва да гледат отвъд кантара, към странични ефекти, загуба на мускулна маса и дългосрочна устойчивост на резултатите.

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