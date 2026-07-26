Отслабването с инжекции от типа на семаглутид и тирзепатид промени начина, по който милиони хора управляват теглото си. Но какво се случва, когато спрете лечението?

Според специалисти по хранене и ендокринология, тялото постепенно се връща към предишното си състояние, а това означава промени в апетита, кръвната захар и риск от повторно покачване на килограми. Ключовият извод е, че спирането трябва да бъде планирано заедно с лекар, а не решение, взето самостоятелно след достигане на целевото тегло.

Как реагира тялото при спиране на лечението

„С промяната на нивата на активното вещество усещате промени и в кръвната захар, което влияе на начина, по който възприемате глада, както и на цялостния ви апетит“, обяснява д-р Ейми Лий, главен медицински директор на клиника Lindora в Южна Калифорния, цитирана от Health.

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Франсис Лий, медицинска сестра в Центъра за отслабване към Rush University Medical Group, допълва, че промените след спиране на терапията могат да продължат от няколко седмици до месеци, докато физиологичната отправна точка на организма не се възстанови напълно, тоест докато тялото не поеме отново функциите, които е изпълнявало преди медикамента.

Странични ефекти при спиране на отслабващи медикаменти

Тъй като тези лекарства имитират хормона GLP-1 и забавят изпразването на стомаха, при спиране на приема този процес се връща към нормалната си скорост, храната се обработва по-бързо, а с това идва и по-бърз глад. Според Лий, спирането на терапията може да доведе до:

повишен апетит и по-чести хранителни импулси ;

повторно покачване на килограми ;

покачване на нивата на кръвната захар ;

влошен контрол на кръвната захар при пациенти със захарен диабет тип 2;

покачване на кръвното налягане;

промени в холестеролния профил;

промени в настроението, свързани с връщането на теглото.

Тези реакции наподобяват своеобразен синдром на отнемане, макар да не са класическа медикаментозна зависимост, а по-скоро отговор на организма при липсата на хормоналната подкрепа, към която се е адаптирал.

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Защо не бива да спирате рязко след постигане на целта

Много пациенти спират инжекциите веднага щом достигнат желаното тегло. Това, предупреждава Лий, е честа грешка,.

„Мислят си, че могат просто да спрат, когато достигнат целта си, но на практика това често води до връщане на теглото, защото ефектът на потискане на апетита изчезва при прекратяване на лечението.“

Медикаментите от този клас са създадени за дългосрочно лечение на затлъстяването, а не за краткосрочна употреба.

Проучване, публикувано в списание Diabetes, Obesity and Metabolism, показва, че пациентите възвръщат около две трети от изгубеното тегло в рамките на година след спиране на терапията.

Как да се подготвите за спирането

Не всеки изпитва тежки последствия, данните от същото проучване сочат, че част от пациентите успяват да запазят поне 5% от първоначалната загуба на тегло, което все още носи здравословни ползи. Лий препоръчва:

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Записване в програма за хранително обучение още докато сте на лечение, за да изградите трайни хранителни навици.

Поддържане на хранителен дневник за проследяване на калориен прием и хранителни навици.

По-чести прегледи при ендокринолог или гастроентеролог за проследяване на кръвно налягане, кръвна захар и метаболитни показатели.

При инсулинова резистентност или диабет, обсъждане на алтернативна медикаментозна терапия с лекуващия лекар.

Разглеждане на друг анти-затлъстяващ медикамент , ако лекарят прецени, че е подходящ.

Спирането на инжекциите за отслабване не е просто край на едно лечение, а е физиологичен преход, който изисква подготовка. Йо-йо ефектът и повторното покачване на тегло не са неизбежни, но изискват съзнателна работа върху хранителните навици, редовно проследяване на нивата на глюкоза в кръвта и тясно сътрудничество с лекуващия лекар.

Здравословният начин на живот, балансирано хранене, движение и медицинско наблюдение, остава най-сигурният начин да задържите постигнатите резултати.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници