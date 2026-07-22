Лятната жега носи повече от изпотяване и умора, за много хора тя означава и мъчително главоболие. Тъпа, пулсираща болка, която се засилва след време, прекарано на слънце или след физическо натоварване в горещина, е познато усещане на милиони хора всяко лято.

Добрата новина е, че в повечето случаи това главоболие е предотвратимо, а причините зад него са добре проучени.

Защо горещото време предизвиква главоболие

Дехидратация и симптомите ѝ

Едно от най-честите обяснения е недостатъчният прием на течности. Когато тялото губи вода по-бързо, отколкото я приема, тъканите, включително мозъчните, се свиват леко и се отдалечават от черепа, което дразни нервните окончания и предизвиква болка.

Снимка: Canva

Класическите симптоми на дехидратация включват сухота в устата, умора, замайване и именно главоболие. Възстановяването на нормалния воден баланс чрез пиене на вода в жегите често облекчава болката сравнително бързо.

Слънчево главоболие и чувствителност към светлина

Продължителният престой на пряка светлина може сам по себе си да отключи болка. Явлението се нарича фотофобия, необичайна чувствителност и дискомфорт от светлина, който е неврологичен симптом, свързан с начина, по който окото предава сигнали към мозъка.

Интересен факт е, че дори хора с нарушено зрение могат да развият фотофобия, защото частта на окото, отговорна за възприемане на светлина, е различна от тази, която формира зрителния образ. Затова лечението на слънчево главоболие обикновено включва избягване на директна светлина и почивка на сенчесто място.

Барометрично налягане и мигрена

Летните магнитни бури често водят до резки промени в атмосферното налягане. Проучвания показват, че дори леко понижение на барометричното налягане може да провокира главоболие или пристъп на мигрена при чувствителни хора, механизъм, който обяснява защо главоболието понякога се появява точно преди или по време на гръмотевична буря.

Снимка: iStock

Физическо натоварване и топлинно изтощение

Спорт или тежка физическа работа при високи температури увеличават риска от топлинно изтощение, състояние, при което тялото не успява да се охлади ефективно. То е по-често през горещите и влажни летни месеци.

Симптоми на топлинно изтощение

Освен главоболие, топлинно изтощение симптоми включват:

Обилно изпотяване

Студена, лепкава кожа

Умора и слабост

Мускулни крампи

Гадене и световъртеж

Прилошаване

Ако не се овладее навреме, топлинното изтощение може да прогресира до топлинен удар, животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна медицинска намеса.

Как разпознаваме главоболието от жегата

Типичните белези на главоболие от жегата са:

Лека до умерена болка от двете страни на главата

Болка, която се засилва при физическа активност

Постоянна, тъпа болка (без пулсиране)

Ако усетите объркване, забавена реч, слабост или изтръпване заедно с главоболието, потърсете спешна медицинска помощ незабавно.

Първа помощ и лечение

При първите признаци на топлинен стрес е важно да действате бързо:

Снимка: Canva

Отидете на хладно и сенчесто място

Пийте вода на малки глътки

Разхлабете или свалете част от дрехите

Поставете студени компреси или вземете хладен душ

При нужда, приемете безрецептурно обезболяващо (ибупрофен или парацетамол)

Ако симптомите не отшумят след около час почивка и хидратация, обадете се на лекар. Потърсете спешна помощ, ако болката се засилва, получите повръщане, промяна в неврологичното състояние, объркване или слабост.

Как да се справим с жегите превантивно

Предпазването от прегряване е по-лесно от лечението. Няколко практични навика за летни здравословни проблеми:

Носете бутилка вода и поддържайте хидратация през целия ден

Следете прогнозата, за да планирате активностите си

Дръжте под ръка обезболяващо за главоболие

Обличайте леки и широки дрехи

Прилагайте и подновявайте слънцезащитен крем

Използвайте чадър или шапка за сянка

Разхлаждайте се с плуване или хладен душ

При възможност пренасрочвайте дейности за по-хладните часове от деня

Снимка: Google Imagen

Струва си да се отбележи и че тревожността и горещото време също са свързани, през летните месеци нивата на кортизол, хормонът на стреса, се повишават, което може да засили тревожните симптоми при някои хора.

Главоболието от жегата обикновено е сигнал, че тялото се нуждае от вода, сянка и почивка. С добра хидратация, разумно планиране на времето на слънце и внимание към ранните симптоми, повечето случаи могат да се овладеят у дома.

Но при силна болка, объркване или продължителни оплаквания не отлагайте потърсването на медицинска помощ, това може да е признак на по-сериозно топлинно изтощение или топлинен удар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници