Няколко фактора могат да предизвикат главоболие, включително определени храни и хранителни дефицити.

Магнезият е основно хранително вещество, което подпомага много процеси в организма, като мускулната и нервната функция, поддържа кръвната захар и кръвното налягане под контрол.

Въпреки че рядко причинява главоболие, недостатъчният или прекомерният прием на магнезий може да доведе до главоболие и мигрена.

Каква е връзката между магнезия и главоболието

Ниските нива на магнезий са свързани с главоболие. Изследователите смятат, че това се дължи на факта, че магнезият подпомага много функции на организма, като здравето на мозъка, нервите и сърцето. Неправилните нива на магнезий могат да засегнат или да доведат до следното:

Кортикална разпространяваща се депресия (КРД)

Мозъчните клетки не могат да комуникират правилно помежду си. Когато това се случи, може да се появи мигрена с аура (зрителни промени като светкавици или слепи петна).

Освобождаване на невротрансмитери и тромбоцити

Невротрансмитерите са химикали, които помагат на нервните клетки да комуникират, а тромбоцитите са части от клетки, които подпомагат съсирването на кръвта. При дефицит на магнезий това може да засегне начина, по който невротрансмитерите и тромбоцитите се освобождават в организма, което може да допринесе за развитие на главоболие.

Вазоконстрикция

Това е свиване или стягане на кръвоносните съдове. Ниските нива на магнезий могат да причинят вазоконстрикция, която може да доведе до болка в главата.

Високи нива на калцитонин ген-свързан пептид

Това е вид протеин, участващ в развитието на главоболие, особено мигрена. Недостигът на магнезий може да повиши нивата на протеина, което може да предизвика главоболие.

Води ли дефицитът на магнезий до главоболие?

Да, няколко проучвания установяват, че дефицитът на магнезий може да доведе до главоболие. Всъщност хората, страдащи от мигрена, често имат по-ниски нива на магнезий в сравнение с тези, които не страдат. Поради тази връзка магнезият се счита за потенциална терапевтична опция за превенция на главоболие и мигрена.

Изследванията сочат, че магнезият може също да съкрати продължителността на мигренозните епизоди и тяхната интензивност.

Препоръчителната дневна доза магнезий при мигрена е 400–600 милиграма. Въпреки това тя е по-висока от обичайно препоръчваната от хранителни добавки и лекарства за възрастни. Поради това трябва да приемате магнезий при главоболие само след консултация с лекар.

Може ли прекалено много магнезий да причини главоболие?

Докато не е необходимо да ограничавате магнезия, намиращ се естествено в храни и напитки, приемът на твърде много магнезий от хранителни добавки и лекарства може да доведе до странични ефекти. Леките странични ефекти могат да включват диария, гадене и коремни спазми.

Приемането на прекалено много магнезий за твърде дълго може да доведе до хипермагнезиемия – състояние, при което нивата на магнезий в кръвта са твърде високи. Хипермагнезиемията може да причини по-тежки странични ефекти, включително:

Объркване

Сънливост

Главоболие

Забавени рефлекси

Замъглено зрение

Колко магнезий е необходим?

Препоръчителният дневен прием на магнезий зависи от вашата възраст и пол. Препоръчителното количество за възрастни от мъжки пол е 400-420 милиграма дневно, а за възрастни от женски пол – 310-320 милиграма дневно.

Максималното дневно количество, което можете да приемате от хранителни добавки и лекарства без потенциални странични ефекти, е 350 милиграма на ден.

Добавките с магнезий не са заместител на балансираното хранене и трябва да се приемат само ако не можете да набавите достатъчно от разнообразна и питателна храна.

Ако се налага да приемате добавки с магнезий, консултирайте се с медицински специалист преди да започнете. Той може да ви помогне да определите коя добавка е най-подходяща за вас и какъв е безопасният прием.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

