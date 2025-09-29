Магнезият е жизненоважен минерал, който участва в стотици биохимични процеси в организма. Но възможно ли е да приемем твърде много магнезий и какви са последиците?
Експерти съветват за безопасните дози и признаците на токсичност, цитирани от Eating Well.
Защо магнезият е толкова важен?
Магнезият играе критична роля в множество функции на организма. Той участва в синтеза на протеини, контрола на кръвната захар и регулацията на кръвното налягане. Необходим е за производството на енергия, синтеза на ДНК и РНК, структурното развитие на костите и транспортирането на калций и калий за функциите на мускулите, сърцето и нервите.
Въпреки значението му, някои хора не получават достатъчно магнезий от храната си. Затова лекарите понякога препоръчват хранителни добавки, особено за справяне със запек, проблеми със съня и мускулни крампи, обяснява д-р Лора Пърди, специалист по семейна медицина.
Препоръчителни дневни дози
Препоръчителната дневна доза (RDA) магнезий от всички източници за възрастни е:
- Възраст 19-30 години: 400 mg (мъже) и 310 mg (жени)
- Възраст 31+ години: 420 mg (мъже) и 320 mg (жени)
Важно е да се отбележи, че горната допустима граница (UL) за магнезий от хранителни добавки е 350 mg дневно. Това е максималното количество от добавки, което е малко вероятно да причини нежелани ефекти.
Може ли да се предозирате с магнезий?
Добрата новина е, че предозирането с магнезий, известно също като , е изключително рядко явление. Прекомерното количество магнезий от храната не е вредно за организма. Проблеми възникват само при високи дози от хранителни добавки като магнезиев оксид, цитрат или хлорид.
"Това е доста рядко, но ако приемете твърде много магнезий, може да изпитате диария, гадене и евентуално крампи," казва д-р Пърди.
Симптоми на предозиране с магнезий
Общите странични ефекти от прекомерен прием на магнезий включват:
- Диария
- Гадене
- Стомашни крампи
- Ниско кръвно налягане
- Мускулна слабост
- Неправилен сърдечен ритъм
- Повръщане
- Зачервяване на лицето
- Задържане на урина
- Депресия
- Летаргия
- В тежки случаи - сърдечен арест
Кой е в риск?
Макар хипермагнезиемията да е рядка, определени групе хора трябва да бъдат особено внимателни:
Хора с бъбречни проблеми: При нарушена бъбречна функция или бъбречна недостатъчност рискът от симптоми на предозиране е по-висок, тъй като магнезият се отделя чрез урината.
Приемащи високи дози антациди или лаксативи: Много високи дози магнезий - около 5000 mg, намиращи се в някои антациди и лаксативи - са свързани със случаи на токсичност.
Взаимодействия на магзнезий с лекарства
Магнезиевите добавки може да не се комбинират добре с други медикаменти:
- Бисфосфонати (за остеопороза) - могат да намалят абсорбцията на магнезий
- Определени антибиотици - трябва да се приемат поне два часа преди или четири до шест часа след магнезиева добавка
- Диуретици - могат да увеличат загубата на магнезий в урината и да причинят дефицит
Как да изберем правилна магнезиева добавка?
Фармацевтът Кейти Дубински препоръчва следното:
- Фокусирайте се върху храните: Концентрирайте се върху храни, богати на магнезий - листни зеленчуци, ядки, семена, пълнозърнести храни, бобови култури и млечни продукти.
- Изберете качествени добавки: Купувайте продукти, тествани за чистота и ефективност, с независима верификация.
- Предпочитайте форми с висока биодостъпност: Като магнезиев цитрат.
- Спазвайте лимита: Не приемайте повече от 350 mg дневно, освен ако медицински специалист не препоръча изрично.
- Проверете за взаимодействия: Консултирайте се със здравен специалист относно възможни взаимодействия с други лекарства.
Какво да правим при подозрение за предозиране магнезий?
Ако изпитвате симптоми на токсичност след започване на магнезиева добавка, свържете се веднага с вашия лекар. Това е особено важно, ако имате бъбречно заболяване.
Тъй като магнезият се отделя чрез урината, приемането на диуретик може да помогне за изчистването на излишния магнезий. Експертите също съветват да спрете приема на добавката и да потърсите медицински съвет.
Магнезият е необходим за здравето ни, но като при всички хранителни добавки, умереността е ключова. Повечето хора могат безопасно да получават магнезий от балансирана диета, богата на ядки, зелени листни зеленчуци, бобови култури и млечни продукти. Ако се нуждаете от добавка, консултирайте се с вашия лекар за правилната доза, съобразена с вашите индивидуални нужди и здравословно състояние.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.