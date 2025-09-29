Магнезият е жизненоважен минерал, който участва в стотици биохимични процеси в организма. Но възможно ли е да приемем твърде много магнезий и какви са последиците?

Експерти съветват за безопасните дози и признаците на токсичност, цитирани от Eating Well.

Защо магнезият е толкова важен?

Магнезият играе критична роля в множество функции на организма. Той участва в синтеза на протеини, контрола на кръвната захар и регулацията на кръвното налягане. Необходим е за производството на енергия, синтеза на ДНК и РНК, структурното развитие на костите и транспортирането на калций и калий за функциите на мускулите, сърцето и нервите.

Снимка: Canva

Въпреки значението му, някои хора не получават достатъчно магнезий от храната си. Затова лекарите понякога препоръчват хранителни добавки, особено за справяне със запек, проблеми със съня и мускулни крампи, обяснява д-р Лора Пърди, специалист по семейна медицина.

Препоръчителни дневни дози

Препоръчителната дневна доза (RDA) магнезий от всички източници за възрастни е:

Възраст 19-30 години: 400 mg (мъже) и 310 mg (жени)

Възраст 31+ години: 420 mg (мъже) и 320 mg (жени)

Важно е да се отбележи, че горната допустима граница (UL) за магнезий от хранителни добавки е 350 mg дневно. Това е максималното количество от добавки, което е малко вероятно да причини нежелани ефекти.

Може ли да се предозирате с магнезий?

Добрата новина е, че предозирането с магнезий, известно също като , е изключително рядко явление. Прекомерното количество магнезий от храната не е вредно за организма. Проблеми възникват само при високи дози от хранителни добавки като магнезиев оксид, цитрат или хлорид.

"Това е доста рядко, но ако приемете твърде много магнезий, може да изпитате диария, гадене и евентуално крампи," казва д-р Пърди.

Симптоми на предозиране с магнезий

Общите странични ефекти от прекомерен прием на магнезий включват:

Диария

Гадене

Стомашни крампи

Ниско кръвно налягане

Мускулна слабост

Неправилен сърдечен ритъм

Повръщане

Зачервяване на лицето

Задържане на урина

Депресия

Летаргия

В тежки случаи - сърдечен арест

Кой е в риск?

Макар хипермагнезиемията да е рядка, определени групе хора трябва да бъдат особено внимателни:

Снимка: Canva

Хора с бъбречни проблеми: При нарушена бъбречна функция или бъбречна недостатъчност рискът от симптоми на предозиране е по-висок, тъй като магнезият се отделя чрез урината.

Приемащи високи дози антациди или лаксативи: Много високи дози магнезий - около 5000 mg, намиращи се в някои антациди и лаксативи - са свързани със случаи на токсичност.

Взаимодействия на магзнезий с лекарства

Магнезиевите добавки може да не се комбинират добре с други медикаменти:

Бисфосфонати (за остеопороза) - могат да намалят абсорбцията на магнезий

Определени антибиотици - трябва да се приемат поне два часа преди или четири до шест часа след магнезиева добавка

Диуретици - могат да увеличат загубата на магнезий в урината и да причинят дефицит

Как да изберем правилна магнезиева добавка?

Фармацевтът Кейти Дубински препоръчва следното:

Фокусирайте се върху храните: Концентрирайте се върху храни, богати на магнезий - листни зеленчуци, ядки, семена, пълнозърнести храни, бобови култури и млечни продукти.

Изберете качествени добавки: Купувайте продукти, тествани за чистота и ефективност, с независима верификация.

Предпочитайте форми с висока биодостъпност: Като магнезиев цитрат.

Спазвайте лимита: Не приемайте повече от 350 mg дневно, освен ако медицински специалист не препоръча изрично.

Проверете за взаимодействия: Консултирайте се със здравен специалист относно възможни взаимодействия с други лекарства.

Какво да правим при подозрение за предозиране магнезий?

Ако изпитвате симптоми на токсичност след започване на магнезиева добавка, свържете се веднага с вашия лекар. Това е особено важно, ако имате бъбречно заболяване.

Снимка: Canva

Тъй като магнезият се отделя чрез урината, приемането на диуретик може да помогне за изчистването на излишния магнезий. Експертите също съветват да спрете приема на добавката и да потърсите медицински съвет.

Магнезият е необходим за здравето ни, но като при всички хранителни добавки, умереността е ключова. Повечето хора могат безопасно да получават магнезий от балансирана диета, богата на ядки, зелени листни зеленчуци, бобови култури и млечни продукти. Ако се нуждаете от добавка, консултирайте се с вашия лекар за правилната доза, съобразена с вашите индивидуални нужди и здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.