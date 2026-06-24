Лекарствата от групата на GLP-1 рецепторните агонисти вече променят лечението на диабет тип 2 и затлъстяването. Сега учените проучват дали те имат място и в лечението на мигрена.

Ранните данни показват, че тези медикаменти могат да облекчат хроничното главоболие, като въздействат върху възпалението и налягането в мозъка, дори без значителна загуба на тегло.

Какво показват настоящите проучвания

Според проучване, представено през април на годишната среща на Американската академия по неврология, хората с хронична мигрена, които започват прием на GLP-1, са по-малко склонни да посетят спешно отделение или да бъдат хоспитализирани.

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Наблюдателното изследване сравнява няколко GLP-1 медикамента, сред които семаглутид, лираглутид, дулаглутид и екзенатид, с топирамат, често използвано лекарство за превенция на мигрена. Анализирани са данни от над 20 000 възрастни с мигрена. Резултатите показват, че приемащите GLP-1:

са с 10% по-малка вероятност за опека от спешна помощ ;

са с 14% по-малка вероятност за хоспитализация в сравнение с тези на топирамат.

Важно уточнение: проучването установява само връзка, а не доказва, че GLP-1 лекарствата директно предотвратяват мигренозни пристъпи.

Защо учените виждат връзка между метаболизма и мигрената

Рискът от затлъстяване е известен фактор за хронична мигрена. Тъй като мигрената и метаболитните заболявания споделят общи биологични пътища, изследователите проучват дали повлияването на единия проблем би помогнало и на другия.

Интересът се засилва и заради идиопатичната интракраниална хипертония (IIH), състояние, при което се повишава вътречерепното налягане. Около 63% от хората с IIH страдат и от мигрена. В малко клинично проучване 15 жени с IIH получавали екзенатид; медикаментът понижил налягането около мозъка и намалил честотата на главоболието, дори без значително отслабване.

Подобен сигнал има и при мигрената, малко проучване установи, че хора със затлъстяване и хронична мигрена, приемали лираглутид, имали по-малко пристъпи още преди да настъпи сериозна загуба на тегло.

Експертите обаче призовават за внимание. „Трудно е да се твърди това без проучване на всеки GLP-1 поотделно", казва д-р Джоди Нагелберг, ендокринолог от Калифорнийския университет, Сан Диего, като подчертава, че различните медикаменти повлияват кръвната захар, теглото и метаболизма по различен начин.

Защо лекарите още не трябва да предписват GLP-1 за мигрена

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Наличните данни идват предимно от малки клинични проучвания за мигрена и наблюдателни изследвания. „Не е ясно дали ефектът е специфичен за конкретно GLP-1 лекарство, дали се отнася за определен тип главоболие, или има притеснения за безопасността", обяснява д-р Джесика Айлани, професор по клинична неврология в MedStar Georgetown University Hospital.

Формално лекарите могат да предписват GLP-1 за извънетикетна употреба (off-label). Но поради многото неизвестни това би било прибързано решение. „Необходими са две плацебо-контролирани проучвания, фокусирани върху намаляване на дните с мигрена, преди FDA изобщо да обмисли одобрение", казва д-р Айлани. Засега тези лекарства не са одобрени от FDA за лечение на мигрена.

Бъдещето на метаболитните лечения за мигрена

Учените остават оптимисти. „Настоящите доказателства са обещаващи, GLP-1 имат полза поне за част от пациентите с мигрена", казва д-р Робърт Бонакдар от Scripps Center for Integrative Medicine. Според него тези лекарства „рано или късно ще намерят място в инструментариума, особено при мигрена, усложнена от метаболитни проблеми".

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Изследванията показват и че GLP-1 притежават антиинфламаторни свойства. „Интересното е, че в проучванията за отслабване е била нужна съвсем малко загуба на тегло, за да се постигне редукция на главоболието", отбелязва Бонакдар. Това подсказва, че намаляването на възпалението, а не само отслабването, може да стои зад ефекта,нещо, което бъдещите проучвания тепърва ще потвърждават.

Ранните данни сочат, че GLP-1 рецепторните агонисти биха могли един ден да станат част от предотвратяването на мигренозни пристъпи, особено при пациенти с придружаващи метаболитни заболявания.

Засега обаче доказателствата идват от малки проучвания и установяват само връзка. Оземпик за главоболие не е одобрено лечение, а пресечната точка между ендокринология и неврология тепърва ще се изследва. До завършването на по-мащабни клинични изпитвания експертите са единодушни: предпазливостта остава най-разумният подход.

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Източници