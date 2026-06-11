За много хора лятото е синоним на дълги почивки, слънчеви дни и време, прекарано с любимите хора. Но за милионите, страдащи от мигрена, този сезон често се превръща в нож с две остриета. Вместо релаксация, горещите месеци носят повишен риск от по-чести и по-мъчителни пристъпи.

Мигрената не е просто обикновено главоболие – тя е тежко, инвалидизиращо неврологично разстройство. Освен пулсиращата болка, тя често е придружена от свръхчувствителност към светлина, звуци, миризми и движение.

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Биологичният отговор: Как жегата влияе на мозъка

При нормални обстоятелства, когато навън е горещо, тялото ни се изпотява, за да регулира вътрешната си температура. През лятото обаче, под влияние на високите температури и влажността, хипоталамусът в мозъка задейства разширяване (дилатация) на кръвоносните съдове близо до кожата, за да освободи топлина.

Според водещи неврологични проучвания, хората с мигрена имат вродена хиперчувствителност на нервната система и кръвоносните съдове. Когато съдовете се разширят рязко под въздействието на топлината, те дразнят съседните нервни окончания и предизвикват възпалително състояние. Мозъкът интерпретира този процес директно като силна болка. Експертите подчертават, че това е специфична стресова реакция на нервната система, а не инфекция.

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Дехидратацията: Ефектът на „сухата гъба“

Дехидратация е един от най-силните и често подценявани тригери на мигрена.

За да разберем защо липсата на вода е толкова опасна, учените дават следната метафора: представете си, че мозъкът е гъба, която плува в гръбначномозъчна течност в черепа ви. Когато сте дехидратирани, тази „гъба“ леко се свива и започва да опъва мембраните, които я свързват с черепните кости, което директно активира рецепторите за болка. Обратно – когато тялото е добре хидратирано, мозъкът поддържа оптималния си обем и напрежението изчезва.

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Светлината като източник на болка

Лятната заслепяваща светлина и силното слънце са нещо повече от леко раздразнение за страдащите от това състояние. При навлизане на светлина в окото, специални клетки в ретината пренасят сигнала до сензорния център на мозъка (таламуса).

При хората с мигренозни атаки тези пътища на болката са свръхчувствителни. Всяка интензивна, трептяща или отразяваща се светлина не просто се усеща като „ярка“, а се преработва от мозъка като физическа болка и дори може да причини замаяност. Освен това, отблясъците намаляват контраста на зрителните сигнали, което кара зрителната кора да работи извънредно, за да обработи картината. Лъчите, отразяващи се от екрани на телефони и лаптопи, допълнително натоварват системата.

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Нарушеният ритъм и летните бури

Мозъкът на човек с мигрена буквално мрази промените. Лятото обаче предлага изобилие от динамика:

Нарушена рутина: Късно лягане, успиване по време на отпуска, пропускане или забавяне на храненията.

Стрес при релаксация: Парадоксално, но рязкото отпускане след дълъг и стресов работен период (т.нар. "let-down" ефект) също може да отключи криза.

Сетивен товар: Силни миризми на слънцезащитни продукти и репеленти, силен шум от играещи деца и промени в нивата на физическа активност.

Влиянието на времето и летните бури

Резките промени в атмосферното налягане преди и по време на летни гръмотевични бури са доказан фактор за влошаване на състоянието. Освен това, влагата и полените засилват алергичните реакции. Това кара имунната система да отделя хистамин, който действа като мощен катализатор за главоболие през лятото.

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Практически съвети за превенция на мигрената?

За да намалите честотата на пристъпите, е важно да разберете, че тригерите имат свойството да се натрупват. Единичен фактор (например силно слънце) може да не предизвика криза, но в комбинация с недоспиване и чаша алкохол, атаката е почти сигурна.

Практически съвети за превенция:

Водете дневник: Записвайте дните с главоболие и фактори като температура, влажност и активност. Тези данни ще помогнат на вашия невролог да изготви индивидуален план. Умни аксесоари: Използвайте слънчеви очила с поляризация или специализирани медицински стъкла с филтър FL-41, които блокират болезнените дължини на вълната. Хидратация в аванс: Носете винаги със себе си вода и течности, богати на електролити. Внимание с лекарствата: Пазете вашите медикаменти за мигрена от топлина. Не ги оставяйте в жабката на колата или на плажа. Инжекционните форми задължително трябва да се съхраняват в хладилна чанта или хладилник под 4°C.

Предизвикателствата на лятото не означават, че трябва да прекарате сезона в затворена, тъмна стая. Познаването на личните ви тригери и поддържането на постоянна рутина са най-доброто оръжие за справяне с горещите месеци. Ако усещате, че симптомите ви излизат извън контрол, най-добрата стъпка е да се консултирате с вашия лекуващ лекар за адаптиране на терапията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници