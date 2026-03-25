Изненадващо или не, но някои често срещани храни могат да предизвикат мигренозно главоболие при хора, които са предразположени към него.

Тъй като за много хора мигрената не е просто главоболие, а изтощително състояние, което често се крие в ежедневните ни навици, е важно да опитаме да контролираме ситуацията.

В този текст ще разгледаме кои храни може да предизвикат мигрена и как влияят на на честотата на вашите мигренозни пристъпи.

Връзката между вашата храненето и мигрената

Въпреки че много фактори могат да причинят мигрена и те се различават от човек на човек, диетата и хранителните навици са очевидно свързани. Ето как:

Някои храни и напитки съдържат вещества, които могат да предизвикат мигрена.

Пропускането на хранения или нередовното хранене също може да провокира мигрена.

Затлъстяването е свързано с мигрена, така че диетата може да помогне за контролиране на теглото, за да се намали рискът.

Необходими са повече изследвания за точните връзки между диетата и мигрената. Общото мнение обаче е, че те увеличават шансовете за пристъпи, тъй като определени храни и напитки действат като провокатори.

Как да разберете дали определена храна предизвиква мигрена

Много фактори могат да предизвикат мигрена и храната или напитките не винаги са причината. Воденето на дневник за мигрена е често срещана препоръка за идентифициране на тригери. Записвайте подробности като:

Когато се случват мигренозните атаки

Колко интензивни са и колко дълго продължават

Време на хранене и какво консумирате

Всички лекарства, които приемате

Менструални цикли

Вашите модели на сън

Нива на стрес

Излагане на ярка светлина, екрани или други стимули

Ако подозирате, че определена храна или напитка предизвиква мигрена ви, имайте предвид, че други фактори, като дехидратация, стрес, хормонални промени и нарушения на съня, винаги могат да бъдат фактори. И така, как можете да разберете?

Проследете времето: Напитките или храните се считат за провокатори, когато предизвикват атака в рамките на 12 до 24 часа след консумация. Началото на атаката може да бъде само 20 минути.

Елиминиране: Ако подозирате, че даден хранителен продукт е причинител, избягвайте го в продължение на четири седмици и наблюдавайте как са мигрените ви. Ако няма промяна, тогава вероятно не е такъв.

Фокусиран подход: Бъдете внимателни, когато елиминирате храни или напитки от диетата си; всъщност може да е по-лошо да избягвате всички ваши тригери едновременно. Опитайте един по един и продължете оттам.

Специални съображения: Не трябва да се прави опит за елиминиране на храни от диетата при деца или ако сте бременна без професионален медицински съвет.

Списък с често срещани храни, които предизвикват мигрена

Повечето от това, което знаем за хранителните тригери, идва от доклади на пациенти и те могат да варират значително между отделните хора. Въпреки че доказателствата сочат, че определени храни могат да провокират мигрена, са необходими по-висококачествени изследвания, за да се потвърдят тези връзки. Все пак са идентифицирани някои тригери, свързани с храна и напитки.

Алкохол

Най-често посочваният хранителен провокатор е алкохолът, като червеното вино се свързва особено често с пристъпите. Въпреки това проучванията не показват, че конкретният вид алкохолна напитка, която консумирате, има значение. Забележително е, че макар около 30% от страдащите от мигрена да посочват алкохола като провокатор, действителният риск той да бъде такъв може да е по-нисък.

Как алкохолните напитки могат да действат като провокатори? Някои вещества, съдържащи се в някои алкохолни напитки, особено хистамин, тирамин и сулфити, са свързани с пристъпите. Въпреки това, по-голямата част от доказателствата сочат, че самият алкохол предизвиква мигрена, тъй като разширява кръвоносните съдове.

Шоколад

Приблизително 20% от страдащите от мигрена съобщават за шоколада като отключващ фактор. Смята се , че това се дължи на наличието на бета-фенилетиламин, органично съединение, което стимулира централната нервна система и мозъка.

Сирена

Отлежалите сирена съдържат аминокиселината тирамин, която се среща естествено в организма и помага за регулиране на кръвното налягане. Този потенциален стимулатор на мигрена се среща в синьо сирене, чедър, моцарела, пармезан и швейцарско сирене, както и в други видове.

Преработени меса

Според съобщенията, нитратите и нитратите, използвани за консервиране на преработени меса като салам, колбаси, наденички или бекон, също са отключващи фактори. Освен това, някои сушени меса съдържат тирамин, друг отключващ фактор.

Храни, съдържащи мононатриев глутамат

Около 10% от хората, предразположени към мигрена, съобщават, че мононатриевият глутамат (MSG), често срещана хранителна добавка, която се среща в различни храни, е нейният отключващ фактор. Храни, които го съдържат, включват:

Бързи храни

Китайска храна

Консервирани супи

Картофени чипсове или други закуски

Замразени храни

Инстантни юфка

Кофеин

Любопитното за кофеина (както в кафето, някои чайове и газирани напитки) е, че той може да служи като провокатор за мигрена при някои, докато помага за облекчаване на пристъпите при други. Колебанията в нивата на кофеин влияят на разширяването на кръвоносните съдове, което може да причини главоболие.

Други тригери

Редица други храни също могат да предизвикат пристъпи, включително:

Кисело мляко и ферментирали млечни продукти

Ферментирали и мариновани храни

Фъстъци и други ядки

Мая и малко хляб

Органично месо и пастет

Някои плодове, включително киви, цитрусови плодове, банани и малини

Диета за превенция на мигрена

Въпреки че промяната в храненето и напитките няма да спре напълно мигрената, тя може да бъде важна част от плана за лечение. Въпреки че са необходими повече изследвания, някои хранителни подходи са показали ефикасност:

Храни, богати на магнезий: Листните зеленчуци, авокадото, кашуто, бадемите, фъстъците и рибата тон са богати на този минерал. В проучване на 154 цисгендърни жени с мигрена, тези, получаващи интравенозен магнезий , са имали значително по-малко пристъпи на главоболие и са се нуждаели от по-малко лекарства.

Омега-3 храни: Изследователите са показали, че омега-3 мастните киселини, които се намират в риби като скумрия, сьомга, масло от черен дроб на треска и херинга, могат да помогнат за превенцията. Като цяло е добре да се наблегне на този вид месо.

Кетогенна диета: Изследванията показват, че кетогенната диета може да бъде ефективна за намаляване на честотата на мигренозните пристъпи. Тази диета набляга на високо съдържание на мазнини, ниско съдържание на въглехидрати и адекватен прием на протеини.

Освен това, има няколко други неща, които трябва да имате предвид:

Хранете се по едно и също време и си определете редовен график за хранене.

Опитайте се да правите 5 малки хранения на ден. Комбинирайте въглехидратите с протеините, за да останете сити.

Наблягайте на пресни храни, зеленчуци и постни протеини.

Избягвайте преработени и пакетирани храни. Намалете солта.

Четете съставките на етикета; ако нещо не ви е познато, не го купувайте.

Поддържайте хидратация; избягвайте сладките газирани напитки.

Връзката между храненето и мигрената е строго индивидуална, но неоспорима. Идентифицирането на личните хранителни тригери чрез водене на дневник и прилагането на елиминационен подход са ключови стъпки към по-добър контрол над пристъпите.

Преди да предприемете драстични промени в хранителния си режим или да изключите цели групи храни, консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, за да си осигурите безопасен и ефективен план за справяне с мигрената.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

