Определянето на точното местоположение на главоболието ви може да ви помогне да разберете и причината му. Има много различни видове главоболие и има много припокривания в това къде причиняват болка.

Въпреки това, малките разлики в местоположението на главоболието могат да помогнат за разграничаването на един вид болка от друг.

Да знаете с какъв тип главоболие се сблъсквате е от решаващо значение, за да можете да получите правилното и бързо лечение.

В тази статия освен видовете местоположение на главоболието, разглеждаме и начините, по които може да го предотвратите

1. Болка около очите ви

Главоболието в и около очите може да бъде класически признак на клъстерно главоболие. Клъстерните главоболия получават името си, тъй като са склонни да се появяват на групи или клъстери, като болката продължава до около 3 часа.

Когато тези групи главоболия се появят, те могат да се случват няколко пъти на ден или с интервал от дни. След като епизодът приключи, може да не изпитате друго клъстерно главоболие в продължение на седмици или дори години.

Болката от клъстерно главоболие е интензивна и често е концентрирана зад едното око. Обикновено достига своя връх в рамките на 10-15 минути и може да има увисване на клепачите или подуване от страната на болезненото око. Освен това може да се развият безпокойство и възбуда, както и изпотяване. Може също да се появи запушен или течащ нос. Клъстерните главоболия са един от най-болезнените видове главоболие, но и един от най-редките, като мъжете са по-често засегнати от тях, отколкото жените.

Как да лекувате клъстерно главоболие

След клъстерно главоболие, някои лечения могат да помогнат, включително суматриптан, лекарство с рецепта, често използвано за мигрена, и кислородна терапия. Смята се, че действието на суматриптан върху свиването на кръвоносните съдове в мозъка помага за облекчаване на болката, причинена от клъстерно главоболие.

Как да предотвратите клъстерно главоболие

Други лекарства, приемани редовно, могат да помогнат за предотвратяване на пристъпите, преди да се случат. Те включват кортикостероиди като преднизон, блокери на калциевите канали като верапамил и литиев карбонат. Смята се, че преднизонът помага чрез намаляване на възпалението, верапамил отпуска кръвоносните съдове, а литиевият карбонат помага за регулиране на мозъчната химия.

2. Ако болката е във врата ви

Болката във врата може да не е първото нещо, за което се сещате, когато става въпрос за мигрена, но тя е често срещана характеристика на състоянието.

„Около 75% от хората с мигрена получават болки във врата, което е нещо, което много хора не осъзнават“, напомнят лекарите.

Снимка: iStock

Хората с мигрена могат да преживеят четири фази по време на мигренозния си епизод, всяка от които с различни симптоми. Симптомите могат да варират, включително промени в настроението, задържане на течности, допълнително уриниране, апетит и неконтролируемо прозяване.

Мигренозните главоболия обикновено имат постепенно начало, прераствайки в силна болка, която обикновено е пулсираща от едната страна на главата. Може да изпитате повишена сензорна чувствителност, като например повишена чувствителност към светлина и звуци. Може също да изпитате засилена болка при движение, гадене и повръщане.

Как да предотвратите мигрена

Някои хора могат да избегнат мигрена, като стоят далеч от фактори, които я предизвикват, като стрес, алкохол и определени храни. Също така, лекарства като бета-блокери, антидепресанти и лекарства против гърчове могат да помогнат за предотвратяване на мигрена, преди да се случи.

Превенцията е ключова, ако сте предразположени към мигрена. Ако обаче я получавате само от време на време, можете да се обърнете към няколко лекарства за лечение. Вашият лекар може да ви помогне да определите кои лекарства са подходящи за вас.

3. Ако болката е по скалпа ви

Повечето от нас очакват главоболието да засегне скалпа, главата и врата ни. За разлика от мигрената и клъстерните главоболия, тензионните главоболия обикновено причиняват:

Снимка: Canva

Болка от двете страни на главата

Главно в челото

Слепоочията

Задната част на главата

Понякога и във врата и раменете

Болката обикновено се усеща като натиск

Когато се появи тензионно главоболие, мускулното стягане в тези области често причинява дискомфорт. Също така, стрес, депресия, тревожност и нараняване на главата могат да доведат до тензионно главоболие.

Други често срещани причинители включват напрежение в очите, зъбни проблеми и инфекции на синусите. Можете да опитате обезболяващи без рецепта за ежедневни тензионни главоболия, но говорете с вашия лекар, ако те станат хронични.

Как да предотвратим главоболие от напрежение

Техники за управление на стреса, като медитация, йога, дихателни упражнения и други дейности за самоконтрол, могат да помогнат за предотвратяване на този вид главоболие. Може да е от полза и да спите достатъчно, да се храните балансирано и да правите ежедневни физически упражнения. Ако забележите, че ви се появява главоболие, дейности като вземане на душ или дрямка, разходка навън или разговор с приятел могат да предотвратят или намалят тежестта на главоболието.

4. Ако болката е в синусите ви

Много от „ синусовите главоболия “ всъщност са тензионни главоболия или мигрена, съответно първият и вторият най-често срещан вид главоболие. Истинско „синусово главоболие“ вероятно не съществува, тъй като може да усещате болката в областта на синусите, но тя идва от тензионно главоболие или мигрена.

Синусовите инфекции и настинките могат да предизвикат тензионно главоболие. Тензионното главоболие може да се появи при мигрена. И двете ситуации могат да доведат до синусово главоболие.

Как да предотвратим синусови главоболия

Предотвратете или намалете синусовото главоболие, като си почивате достатъчно и лекувате симптомите си, когато сте болни от настинка или синузит. Използването на други техники за предотвратяване на главоболие, като например практикуване на самообслужване за намаляване на нивото на стрес, също може да помогне.

Снимка: istockphoto.com

Независимо от вида главоболие, което изпитвате, важно е да се консултирате с вашия лекар, ако болката стане хронична или инвалидизираща, ако главоболието се усеща различно от преди, ако се появи внезапно или ако е придружено от температура, объркване, схванат врат, двойно виждане или гърчове.

Също така, свържете се с медицински специалист, ако изпитвате по-чести главоболия, лекарствата без рецепта не контролират болката ви или главоболието ви пречи на ежедневието ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------

Източници