Остра, стрелкаща се болка в задната част на главата, която наподобява електрически ток, толкова силна, че дори допирът на гребен или възглавница до косата става непоносим. Това са типични симптоми на окципитална невралгия, състояние, което често се бърка с мигрена, но изисква напълно различен подход за лечение.

Според специалистите от Johns Hopkins Medicine, неправилната диагноза може да доведе до месеци или дори години неуспешно лечение.

Какво представлява окципиталната невралгия

Окципиталната невралгия е състояние, при което окципиталните нерви, тези, които минават от горната част на гръбначния стълб през скалпа, са възпалени или увредени. Те пренасят усещанията от задната и горната част на главата към мозъка.

Снимка: Canva

Когато тези нерви бъдат раздразнени или притиснати, се появява характерна стрелкаща, електрическа или пареща болка, обикновено само от едната страна на главата. Понякога болката може да се „излъчва" напред към едното око.

Основни симптоми на окципитална невралгия

Експертите от WebMD посочват, че болката при окципитална невралгия може да се прояви като остра, пробождаща или подобна на електрически удар. Други типични симптоми включват:

Тъпа, пареща и пулсираща болка , която започва от основата на черепа и се разпространява нагоре към скалпа

Болка от едната или двете страни на главата

Болка зад едното око

Изключителна чувствителност на скалпа , дори лекото докосване може да причини дискомфорт

Болка при движение на врата

Изтръпване в засегнатата област

Болка зад ушите

При някои пациенти обикновени действия като сресване на косата, обръщане на главата или лягане на възглавницата могат да отключат пристъпа.

Снимка: Canva

Причини за окципитална невралгия

Състоянието може да се появи спонтанно или да бъде следствие от:

Травма в задната част на главата

Прищипан нерв във врата , например при артрит или цервикална дискова болест

Мускулно напрежение в шията , при което „стегнатите" мускули притискат нервите

Предишни операции в областта на скалпа или черепа

Инфекция или възпаление

Заболявания като диабет, подагра или възпаление на кръвоносните съдове

В много случаи лекарите не могат да установят конкретна причина за състоянието.

Окципитална невралгия или мигрена, каква е разликата?

Двете състояния често се бъркат, защото имат сходни симптоми, болка в задната част на главата, болка зад очите и дискомфорт при движение на врата. Но има ключови разлики:

Мигрената обикновено е придружена от чувствителност към светлина и гадене , симптоми, които не са характерни за окципиталната невралгия

Причините са различни , окципиталната невралгия се дължи на притиснат или раздразнен нерв, докато мигрената произтича от промени в мозъка

Лечението е различно , лекарства за мигрена няма да помогнат при окципитална невралгия

Снимка: iStock

Истинската, изолирана окципитална невралгия всъщност е сравнително рядка. По-често задната част на главата боли заради мигрена, която засяга окципиталния нерв.

Как се диагностицира окципитална невралгия

Според Johns Hopkins Medicine, не съществува един-единствен тест за поставяне на диагнозата. Лекарят обикновено:

Прави физикален преглед и натиска по протежение на окципиталния нерв, за да провери за чувствителност

Може да направи диагностичен нервен блок , инжекция с упойващо вещество около нерва. Ако болката се облекчи, диагнозата е почти сигурна

При нетипични случаи може да назначи кръвни изследвания, КТ или ЯМР на гръбначния стълб

Понякога се използва ръчно ултразвуково устройство за откриване на тригерни точки

Лечение на окципитална невралгия

Домашни мерки за облекчаване на болката

Поставяне на топъл компрес върху врата

Почивка в тиха и затъмнена стая

Лек масаж на стегнатите шийни мускули

Прием на безрецептурни противовъзпалителни лекарства като ибупрофен или напроксен (по препоръка на лекар)

Медикаментозно лечение

Ако домашните мерки не помагат, лекарят може да предпише:

Мускулни релаксанти с рецепта

Антиконвулсанти като карбамазепин или габапентин

Антидепресанти

Нервни блокове и стероидни инжекции – може да са необходими 2–3 инжекции за няколко седмици

Ботокс инжекции за намаляване на възпалението

Хирургично лечение

Операцията е рядко решение и се прилага само когато консервативното лечение не дава резултат. Възможните хирургични процедури включват:

Снимка: Canva

Декомпресия на окципиталния нерв (т.нар. occipital release surgery ) – освобождаване на нерва от притискащите го тъкани

Микроваскуларна декомпресия – коригиране на кръвоносни съдове, които притискат нерва

Стимулация на окципиталния нерв – електрически импулси блокират болковите сигнали

Стимулация на гръбначния мозък

Радиочестотна аблация – „изгаряне" на нерва (използва се рядко поради риск от трайна загуба на чувствителност)

Често задавани въпроси

Може ли неправилната поза за спане да причини окципитална невралгия?

Да, определени пози при сън могат да предизвикат напрежение в шийните мускули, което от своя страна може да доведе до раздразнение на окципиталните нерви.

Изчезва ли окципиталната невралгия?

При повечето хора лечението помага и болката отшумява. Възможно е обаче проблемът да се върне, например когато ефектът на стероидната инжекция отслабне. Затова често са необходими редовни упражнения за разтягане или поддържащо лечение.

Има ли естествени методи за лечение?

Топлинна терапия, физиотерапия и масаж могат да помогнат за отпускане на мускулите и облекчаване на симптомите.

Окципиталната невралгия не е животозастрашаващо състояние, но може значително да влоши качеството на живот заради интензивната, повтаряща се болка. Тъй като симптомите ѝ лесно се бъркат с мигрена и други видове главоболие, точната диагноза от лекар е от ключово значение за успешното лечение.

Ако изпитвате остра, стрелкаща болка в задната част на главата, която не се облекчава от обикновени болкоуспокояващи, не отлагайте консултацията със специалист. Колкото по-рано се постави правилната диагноза, толкова по-голям е шансът за бързо и трайно облекчение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници