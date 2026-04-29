Синусовото главоболие е едно от най-често погрешно самодиагностицираните състояния. Силният натиск в скулите, пулсиращата лицева болка и усещането за тежест в челото могат да объркат дори опитните пациенти.

Според проучване, публикувано в Current Pain and Headache Reports, голяма част от хората, които смятат, че имат синузит, всъщност страдат от мигрена. В тази статия ще научите как да разпознаете истинското синусово главоболие, какви са причините за него и кои са доказаните методи за облекчение.

Какво представлява синусовото главоболие

Синусовото главоболие възниква, когато тъканта, която покрива синусните кухини, се възпали, състояние, известно като риносинузит. Синусите са кухи пространства зад челото, скулите, носа и очите, които произвеждат слуз. Когато тази слуз се задържи поради възпаление на синусите, се натрупва натиск, който води до характерната лицева болка и напрежение в скулите.

Основни симптоми, които не бива да пренебрегвате

Болката обикновено е умерена до силна и обхваща предната част на лицето. Тя може да бъде постоянна, пулсираща или тъпа и често се засилва при навеждане, лягане или рязко движение на главата.

Сред най-честите придружаващи симптоми са:

Запушен нос и назална конгестия

Хрема или гъст секрет

Подуване около очите и зачервяване

Сълзене на очите

Епизодично кървене от носа

Повишена температура

Симптомите могат да бъдат едностранни или да обхващат цялото лице.

Защо се появява синусовото главоболие

Най-честата причина е синузит, бактериална или вирусна инфекция на синусите. Други фактори включват:

Инфекции на дихателните пътища , като обикновена настинка

Алергичен ринит и реакции към прашец, прах или животински косми

Дразнители от околната среда (цигарен дим, замърсен въздух)

Носни полипи и анатомични особености

Разлика между мигрена и синусово главоболие

Експертите от Международното дружество за изследване на главоболието подчертават, че разликата между мигрена и синусово главоболие е критична за правилното лечение.

Мигрената често е придружена от гадене, чувствителност към светлина и звук, докато синусовото главоболие задължително включва признаци на инфекция или възпаление на синусите.

Как лекарят потвърждава състоянието

Изследването на синусите включва преглед за чувствителност и подуване, вземане на проба от слузта за бактериологичен анализ, а при нужда, образна диагностика чрез скенер (CT) или ядрено-магнитен резонанс. В по-сложни случаи може да се наложи пункция на синуси или насочване към алерголог.

Лечение и облекчаване на болката

Лечението на синуси зависи от причината. Възможностите включват:

Антибиотици за синузит , когато инфекцията е бактериална

Деконгестанти за намаляване на отока

Антихистамини при алергичен произход

Промивки със солен разтвор и парна инхалация

Хирургична намеса при тежки случаи или полипи

При синусово главоболие, причинено от инфекция, симптомите обикновено отзвучават до седмица след началото на лечението.

Как да защитите синусите

Предотвратяването на синусово главоболие изисква здравословни навици. Препоръчва се поддържане на оптимална влажност на въздуха и синуси чрез овлажнител, редовно миене на ръцете, избягване на алергени, добра хидратация и пълноценен сън.

Синусовото главоболие е често срещано, но лесно объркващо състояние, което изисква точна диагноза. Разпознаването на симптомите на синузит, навременната консултация с лекар и подходящата превенция могат значително да намалят честотата и тежестта на епизодите. Ако болката продължава повече от седмица или се влошава, потърсете специалист за допълнителна оценка.

