Пролетта носи слънце, по-добро настроение и засилващо се главоболие.

Мигрената и клъстерното главоболие се засилват точно когато дните започват да се удължават. Научни изследвания потвърждават, че смяната на сезоните е реална и добре документирана причина за засилване на главоболието.

Разберете защо пролетната мигрена е толкова честа, кои са основните й причини и какво можете да направите, за да се предпазите.

Защо пролетта провокира главоболие?

Нарушен циркаден ритъм

С настъпването на пролетта дните стават по-дълги, слънцето изгрява по-рано и залязва по-късно. Това нарушава цикъла сън-будност, регулиран от два ключови хормона – кортизол и мелатонин. Когато техният баланс бъде разстроен, тялото реагира с главоболие, а то от своя страна влошава качеството на съня, създавайки омагьосан кръг.

Атмосферното налягане: Невидимият виновник

Промените в барометричното налягане са сред най-честите тригери при пролетна мигрена. Според изследване, цитирано от Healthline, около 20% от мигренозните пристъпи са свързани с промени в метеорологичните условия.

В отделно проучване 75% от участниците съобщават за пристъп точно преди буря, когато налягането рязко спада. Хората с мигрена изглежда са по-чувствителни към тези колебания.

Два вида главоболие, доминиращи напролет

Анализ на 72 проучвания, публикуван в специализираното издание Neurology, установява, че клъстерното главоболие и мигрената са тясно свързани с нарушения в циркадния ритъм – и двата типа зачестяват именно при смяна на сезоните.

Клъстерното главоболие:

По-разпространено при мъжете

Проявява се с остра болка около окото , обикновено по едно и също време на денонощието

Над 70% от засегнатите отчитат влошаване при сезонни промени

Предизвиква се от: алкохол, тютюнопушене, храни с нитрати (като бекон), промени в температурата

Мигрената:

По-честа при жените

Влошава се в периода април–октомври и в часовете между 23:00 и 7:00 сутринта

Симптоми: гадене, свръхчувствителност към светлина и миризми, зрителни нарушения (т.нар. аури — зигзаги, слепи петна, блясъци)

Пролетните алергии: Скритата връзка

Цветният прашец, насищащ въздуха, не само кара очите да сълзят, но може директно да провокира главоболие през пролетта. Проучване от 2017 г., показва, че алергените могат да задействат мигренозен пристъп.

Причината: имунната реакция предизвиква възпаление в тялото, което на свой ред засяга главоболието. Алергията допълнително нарушава съня — а липсата на сън е класически мигренозен тригер.

Как да се предпазим от пролетна мигрена: Практични съвети

Специалистите от водещи здравни организации препоръчват следните мерки за намаляване на риска:

Поддържайте постоянен режим на сън: Лягайте и ставайте по едно и също време, включително в почивните дни. Инвестирайте в щори, блокиращи светлината.

Следете прогнозата за времето : Наблюдавайте кои именно метеорологични промени ви засягат и действайте превантивно при ранни симптоми.

Управлявайте алергиите си : Консултирайте се с лекар за подходящи антихистамини. Изследванията от 2019 г. сочат, че те могат да имат ефект и при мигрена.

Предпазвайте очите от слънцето : Носете слънчеви очила и широкопола шапка; регулирайте осветлението в дома и офиса с пердета или щори.

Пийте достатъчно вода : Дехидратацията често може да провокира главоболие, но е лесно да се избегне. В по-топлите и активни пролетни дни увеличете приема на течности.

Увеличавайте физическата активност постепенно : Внезапното натоварване след зимната пасивност може да предизвика пристъп. Започнете с кратки разходки и увеличавайте темпото бавно.

Внимавайте с кофеина: Прекалената му употреба, но и рязкото му спиране, могат да задействат мигрена.

Кога да потърсите лекар?

Честите или много силни главоболия не трябва да се подценяват. Ако главоболието е придружено от температура, изтръпване или затруднена реч, потърсете медицинска помощ незабавно.

За хроничните случаи специалистите препоръчват да водите дневник на тригерите – записвайте кога, къде (от коя страна на главата) и при какви обстоятелства се появява болката, и споделете тази информация с лекаря си.

Пролетта и мигрената са по-тясно свързани, отколкото мнозина подозират. Промените в атмосферното налягане, нарушеният сън, по-интензивната светлина и сезонните алергии са доказани тригери на главоболието през пролетта.

С малко наблюдателност и превантивни навици – редовен сън, хидратация, предпазване от светлина и навременно лечение на алергиите, значително можете да намалите честотата и интензивността на пристъпите. При съмнения винаги се консултирайте с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

