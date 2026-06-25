Статистиката показва, че екстремните горещини и промените в атмосферното налягане са сред най-честите тригери за пристъпи на мигрена и главоболие.

Експертите от Manipal Hospitals споделят шест ключови стратегии, с които да предпазите нервната си система и да се насладите на топлия сезон без болка.

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1. Хидратацията е ключът към успеха

Дехидратацията е сред водещите причини за появата на главоболие през лятото. Когато тялото губи течности, мозъчната тъкан буквално се свива леко и се отдръпва от черепа, което оказва натиск върху нервните окончания и предизвиква болка.

За да предотвратите този процес, спазвайте следните правила:

Носете термобутилка: Изберете изолиран съд, който поддържа водата хладна, за да ви стимулира да пиете по-често.

Овкусявайте естествено: Добавете резенчета краставица, лимон или горски плодове за свежест.

Включете "водни" храни: Консумирайте диня, пъпеш, целина и краставици, които имат изключително високо съдържание на вода.

Важно предупреждение от лекарите: Избягвайте готовите студени чайове, газирани напитки и плодови сокове. Те съдържат рафинирана захар, която предизвиква резки скокове и спадове в нивата на кръвната захар, което е друг доказан тригер за мигренозни пристъпи. При обилно потене заложете на напитки с електролити за мигновено облекчение на мигрена.

Снимка: OpenAI

2. Победете жегата и вазодилатацията

Силното слънце и високите температури предизвикват процеса вазодилатация – разширяване на кръвоносните съдове, което в областта на главата води до силен натиск и болка.

За да се предпазите, експертите препоръчват:

Ограничете слънцето по обяд: Избягвайте излизането на открито между 10:00 и 16:00 часа.

Обличайте се стратегически: Носете свободни дрехи от естествени материи (лен, памук) в светли цветове, които отразяват слънчевия лъчи.

Охладете се бързо: Ако усетите прегряване, вземете хладен душ или поставете студен компрес на челото и врата – това е едно от най-ефективните домашни средства за лечение на мигрена .

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3. Внимавайте с хранителните тригери

През лятото диетата ни често се променя, а с нея се прокрадват и съставки, които вредят на нервната система. Проучвания в областта на неврологията показват, че някои популярни летни храни и напитки действат като директен катализатор на болката:

Алкохол: Той е един от най-честите фактори, които причиняват бърза дехидратация и нарушават естествените фази на съня. Заменете го със свежа вода с мента или безалкохолни коктейли.

Кофеин: Прекомерната му консумация или внезапното му спиране свиват и разширяват съдовете твърде рязко. Стремете се към умереност и постоянен график на приема.

Преработени меса и отлежали сирена: Те често съдържат нитрати и хранителни добавки (като мононатриев глутамат), които разширяват кръвоносните съдове и предизвикват пристъпи. Избирайте свежи алтернативи.

Сладолед и захарни изделия: Макар и изкушаващи в жегата, те причиняват резки захарни шокове и последващи спадове в нивата на глюкозата. По-вкусна и полезна алтернатива са замразеното кисело мляко или охладените плодове.

Снимка: Canva

4. Поддържайте строг дневен режим

Летните партита и пътувания често нарушават биоритмите ни. Липсата на предвидимост за организма обаче е сериозен стрес фактор. Стремете се към 7-8 часа сън всяка нощ, дори и през уикендите.

Не пропускайте хранения. Големите паузи между закуската и обяда сриват нивата на кръвната захар. Когато пътувате, винаги носете със себе си здравословни междинни закуски (ядки, протеинови барчета) в малка хладилна чанта, за да не разчитате на бързата храна по бензиностанциите.

Снимка: Canva

5. Защитете зрението си

Ярката слънчева светлина и отблясъците от водата или асфалта натоварват зрителния нерв. Затова инвестирайте в качествени слънчеви очила с 99% или 100% UVA и UVB защита, за предпочитане с поляризирани стъкла.

Също така, намалете времето пред екраните (телефони, таблети) на открито. Синята светлина, комбинирана със слънчевия блясък, преуморява очите за минути. Използвайте "нощен режим" (Night Mode) на устройствата си, за да намалите интензитета на светлината.

Снимка: Canva

6. Приложете техники за релаксация

Психоемоционалният стрес и физическото изтощение от жегата са взривоопасна комбинация. Практикуването на дълбоко коремно дишане или алтернативно дишане през ноздрите активира парасимпатиковата нервна система и намалява напрежението.

Прогресивната мускулна релаксация (последователно стягане и отпускане на мускулните групи от пръстите на краката до главата) също доказано разрежда честотата на пристъпите. Йогата и леките разтягания вечер са отлична дългосрочна превенция на главоболие.

Кога трябва незабавно да потърсите лекар?

Макар че повечето летни главоболия отминават с почивка и хидратация, някои симптоми изискват спешна медицинска оценка. Консултрите се с невролог или потърсете спешна помощ, ако болката е:

Внезапна, изключително силна (описвана като "гръмотевична");

Придружена от висока температура, схванат врат или повръщане;

Свързана с промени в зрението, объркване, завалена реч или изтръпване на крайник.

Летните главоболия не трябва да диктуват начина ви на живот. Чрез правилна хидратация, защита от слънцето и управление на личните си тригери, можете значително да намалите интензитета и честотата на пристъпите. Ако въпреки усилията ви болката остава постоянна, не се колебайте да потърсите професионално мнение. Консултирайте се с Вашия лекар за изготвяне на индивидуален план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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