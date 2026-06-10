Ако навеждането предизвиква главоболие, това може да се дължи на често срещани проблеми като синусов натиск от настинка или алергии, дехидратация или промени в кръвното налягане.

Въпреки че повечето от тези главоболия не са сериозни, те рядко могат да сигнализират за по-сериозни състояния, сред които мозъчен тумор или основно заболяване, засягащо гръбначния стълб.

Чести причини за главоболие при навеждане

Главоболието, което се влошава при навеждане, може да има няколко причини.

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Налягане в синусите

Главоболие при навеждане може да се развие от повишено синусно налягане (синусите са кухи пространства в костите на лицето). Обикновено започва от възпаление, причинено от настинка или алергии.

Леченията могат да включват:

Обезболяващи без рецепта: Лекарствата без рецепта могат да помогнат при главоболие

Деконгестанти или антихистамини: Те могат да намалят отока и да облекчат запушването

Домашни грижи: Парният душ може да помогне за облекчаване на синусното налягане

Дехидратация

Липсата на течности в тялото причинява главоболие поради недостатъчен воден баланс. Дехидратацията може също да влоши симптомите на основни медицински състояния, като например първично главоболие. Дехидратацията може да възникне от повръщане, диария или недостатъчно количество вода.

Лечението включва рехидратация с много течности, включително бульони и спортни напитки с електролити.

Мигрена

Тези главоболия са неврологични състояния, които причиняват силна, пулсираща болка, чувствителност към светлина и звук, гадене и повръщане. Навеждането понякога може да предизвика или засили тези главоболия.

Лечението може да включва:

Медикаменти и превенция: Идентифицирайте и избягвайте причинители, като определени храни или дейности.

НСПВС без рецепта: Нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като Advil (ибупрофен) или Aleve (напроксен) могат да помогнат при лека до умерена мигрена.

Триптани: Тежките мигрени може да изискват триптани като Имитрекс (суматриптан) или Максалт (ризатриптан) , или комбинации като Трексимет (суматриптан/напроксен).

Главоболие от кашлица

Тези внезапни главоболия се появяват след действия като кашляне, кихане, смях, напъване или навеждане. Смята се, че са резултат от повишено налягане в главата поради тези движения.

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Лечението включва:

Изчакайте и вижте (кашличните главоболия могат да отшумят сами)

Изискват се НСПВС без рецепта или с рецепта

Сериозни причини за главоболие при навеждане

Позиционните (или ортостатични) главоболия се появяват при изправена стойка и обикновено се облекчават чрез легнало положение. Тези видове главоболие могат да се влошат при навеждане.

Позиционните главоболия са рядко срещани, засягайки около 5 души на 100 000 всяка година, но могат да имат сериозни причини, включително:

Изтичане на цереброспинална течност (ликвор)

Случва се, когато течността около мозъка и гръбначния мозък изтече поради скорошна операция, лумбална пункция, нараняване или (рядко) спонтанно разкъсване.

В допълнение към главоболието и секрецията от носа и ушите, изтичането на цереброспинална течност може да причини шум в ушите (тинитус), проблеми със зрението и менингит. Главоболието се влошава при сядане или навеждане, но се подобрява при легнало положение.

Лечението на изтичане на цереброспинална течност може да включва:

Почивка, повишен прием на течности и епидурална кръвна упойка, при която се инжектира малка проба от кръвта ви, за да се образува съсирек, който да запуши изтичането на цереброспиналната течност и да намали симптомите.

Хирургия за затваряне на теч на цереброспинална течност

Цервикогенни главоболия

Обикновено локализирани от едната страна на главата и врата, тези главоболия причиняват болка в главата и врата, която специфични пози или движения могат да предизвикат или влошат.

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Те често причиняват намален обхват на движение на врата поради мускулно напрежение. Лошата стойка или прекаленото напрягане по време на тренировка може да допринесе за цервикогенни главоболия.

Лечението включва:

Физиотерапия

Упражнение

Промени в начина на живот (напр. подобряване на стойката , справяне със стреса)

Синдром на постурална ортостатична тахикардия (POTS)

Това състояние причинява значително повишаване на сърдечната честота (тахикардия), когато преминавате в изправено положение, било то от легнало в седнало положение или от седнало или наведено положение в изправено.

Тази промяна в сърдечната честота причинява сърцебиене, замаяност, умора и замъглено зрение. Главоболие също може да съпътства тези симптоми.

Лечението на POTS обикновено включва лекарства за сърце за подобряване на сърдечната функция и намаляване на симптомите на POTS, както и промени в начина на живот за намаляване на симптомите, като например:

Компресионни дрехи

Повишен прием на течности

Упражнения

Избягване на кофеин и алкохол

Избягване на излагане на топлина

Хранене на нисковъглехидратна диета

Мозъчен тумор

Туморите в мозъка могат да бъдат доброкачествени (неракови) или злокачествени (ракови).

Когато постуралното главоболие е причинено от мозъчен тумор, то може да се появи постепенно, да прогресира с времето и да се влоши сутрин. Може да има и други неврологични симптоми като:

Гърчове

Затруднено говорене

Промени в слуха или зрението

Промени в личността

Лечението може да включва операция за отстраняване на тумора и/или лъчетерапия и/или химиотерапия.

Как се диагностицират?

За да ви помогне да поставите диагноза, вашият лекар ще ви попита за вашата медицинска история, включително:

Симптоми на главоболие

Колко дълго трае главоболието

Кога е започнало главоболието

Колко често се появява главоболието

Други диагностицирани медицински състояния

Вашият лекар ще извърши физически преглед, за да оцени движението и обхвата на движение на врата ви, за да открие евентуално неврологично състояние.

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Може също да ви бъдат препоръчани диагностични тестове, които да помогнат за определяне на основната причина за главоболието ви. Тези тестове могат да включват:

Кръвни изследвания

Магнитно-резонансна томография или компютърна томография на мозъка

Анализ на цереброспинална течност (CSF) чрез гръбначномозъчна пункция /лумбална пункция (вкарване на куха игла в долната част на гръбначния стълб за изтегляне на CSF за изследване)

Миелография, процедура, при която контрастно вещество се инжектира в цереброспиналната течност (ЦСТ) в гръбначния стълб и се изследва с помощта на компютърна томография (КТ)

Ако има съмнение за POTS, вашият лекар ще извърши тест за накланяне.

По време на този тест ще бъдете закрепени към равна маса, която променя позициите си хоризонтално и вертикално. Вашият сърдечен ритъм и кръвно налягане ще бъдат наблюдавани, докато масата променя позициите си.

Червени флагове за главоболие

Признаците и симптомите на главоболие, които са предвестник на тревожен флаг, включват:

Системни признаци (напр. температура, нощно изпотяване)

Неврологични симптоми (напр. слабост в едната ръка/крак, изтръпване, всякакви зрителни промени)

Внезапно начало (например главоболие като гръм)

По-напреднала възраст (особено тези над 50 години)

Прогресия (ясна прогресия, при която става по-тежка или по-честа)

Папиледем (подуване на зрителния нерв)

Бременност

Често срещаните причини за главоболие от навеждане ще отшумят, когато основният проблем, като например синусова инфекция или дехидратация, бъде облекчен. Те обикновено не изискват допълнително лечение.

По-силните и продължителни главоболия, като мигрена или позиционно главоболие, често изискват повече лечение.

Ако изпитвате продължително главоболие няколко пъти седмично или месечно, особено ако главоболието ви се е влошило с времето, насрочете си час при вашия лекар, за да определите основната причина и подходящо лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници