Защо някои хора са по-предпочитани от комарите, а не? Отговорът може да се крие не в кръвта, а в милиардите бактерии, които живеят по кожата ни.

Ново лабораторно проучване хвърля светлина върху връзката между микробиома на кожата и комарите и показва, че промяната на тези микроорганизми теоретично би могла да се превърне в естествен щит срещу ухапвания.

Разберете кои аромати привличат и кои отблъскват комарите, защо това е важно за здравето и докъде е стигнала науката.

Как комарите ни откриват

Комарите не хапят случайно. Според проучване, публикувано в списание Scientific Reports, насекомите ни откриват по уникалния ни аромат на тялото, комбинация от химични съединения, отделяни от потните и мастните жлези на кожата.

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Картината обаче е по-сложна. Потните жлези отделят молекули, които кожните микроби разграждат за храна. При този метаболизъм се освобождават малки, миризливи летливи органични съединения, които на свой ред привличат комарите. Тоест бактериите по кожата са истинският "готвач" на нашия аромат, който примамва насекомите.

Какво откриват учените

Изследователският екип от Калифорнийския университет в Сан Диего, воден от Iliano Vieira Coutinho-Abreu, отглеждат няколко щама бактерии от родовете Staphylococcus и Corynebacterium, често срещани представители на кожната микрофлора. След това анализират ароматите, които те отделят, и тестват ефекта им върху вида Aedes aegypti, комар, който пренася чикунгуня, денга, жълта треска и Зика.

В специална камера учените измерват времето, което комарите прекарват близо до всеки аромат в сравнение с неутрално вещество като вода. Резултатите били ясни.

Идентифицирани са три аромата, които прогонват комарите:

2-метилмаслена киселина , среща се естествено в плодове като ябълките

3-метилмаслена киселина , също типична за плодовете

Гераниол , основната съставка на цитронеловото и розовото масло; именно гераниолът като репелент е добре познат на парфюмерийната индустрия

Снимка: Canva AI

В същото време учените потвърждават, че млечната киселина и комарите са в силна взаимна връзка, тя е мощен привличащ агент. Любопитно е, че други съединения като октанол и оцетна киселина не привличали насекомите, освен ако не били комбинирани с млечна киселина. Това подсказва, че млечната киселина управлява цялостната привлекателност за комарите.

От лабораторията към реалното приложение

Въз основа на тези открития авторите предлагат микробиомът на кожата да бъде "пренастроен" така, че да произвежда по-малко привличащи и повече отблъскващи аромати.

Екипът вече е прави следваща стъпка. В ново изследване (все още непреминало рецензиране) учените изключват ген от пътя за синтез на млечна киселина в две кожни бактерии. Когато тези генетично модифицирани бактерии са нанесени върху кожата на лабораторни мишки, броят на кацащите комари значително намалява в продължение на няколко дни.

Според автора Coutinho-Abreu, насочването към източника на привличащите сигнали, самият кожен микробиом, би могло да доведе до защита срещу ухапвания и пренасяне на заболявания.

Защо това е важно за здравето

Нуждата от нови решения е реална. Учените в изследването посочват, че някои популации комари развиват резистентност към инсектициди, а паразитите, които пренасят, стават устойчиви на лекарства. Затова превенцията на болести, пренасяни от комари, изисква нови подходи.

Снимка: Canva

Предимствата на потенциален подход чрез микробиома пред класическите спрейове, според изследователите, биха могли да включват:

По-дълготрайно действие , синтетичните репеленти отслабват след няколко часа

По-малко дразнене на кожата в сравнение с някои химични продукти

Нов поглед върху безопасността на репелентите и защитата от насекоми

Важно е да се подчертае,че става дума за изследване на кожния микробиом в ранен етап. Тестове върху хора предстоят, а безопасността на нанасянето на модифицирани бактерии върху кожа все още се проучва.

Връзката между микробиома на кожата и комарите отваря интригуваща нова посока в биотехнологиите в дерматологията. Учените идентифицират конкретни аромати, мастни киселини и гераниол, които действат като естествен репелент против комари, и са показали, че намаляването на млечната киселина чрез генно инженерство може да направи кожата по-малко привлекателна за насекомите.

Все пак това са лабораторни и предклинични резултати. До появата на реален продукт за защита от ухапване на комари на тази основа има още дълъг път, включително клинични изпитвания при хора и проверка дали методът действа и срещу други видове комари. Дотогава най-надеждната защита от насекоми остават доказаните и одобрени средства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници