Според експерти, комбинация от биологични фактори като телесна температура, издишан въглероден диоксид, кръвна група и дори съставът на кожния микробиом може да направи определени хора по-привлекателни за комарите.

С настъпването на летните вечери темата отново става актуална, особено за онези, които се оказват с повече ухапвания от всички останали около масата. Специалистите обясняват, че разбирането на причините е важна стъпка към по-ефективна защита срещу комарите.

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Кръвната група – невидима мишена на гърба ви

Не всички кръвни групи са еднакво примамливи за комарите. Според данни на Very Well Health, азиатският тигров комар (Aedes albopictus) предпочита хора с кръвна група О, докато блатният комар (Anopheles gambiae) е привлечен от кръвна група АВ.

Интересен факт: около 80% от хората отделят химично вещество, което разкрива кръвната им група, и това ги прави по-привлекателни, независимо от самата група. Трябва да се отбележи, че хапят единствено женските комари, защото се нуждаят от протеини в кръвта, за да произведат яйца. Мъжките комари се хранят само с нектар.

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Въглеродният диоксид - как дишането ви ви издава

Комарите могат да усетят въглероден диоксид от значително разстояние. Колкото повече издишвате, толкова по-примамливи ставате. Ето защо спортуването на открито може да увеличи риска от ухапвания от комари – при физически усилия отделяме значително повече CO2. Именно затова комарите най-често обикалят около главата – те са привлечени от CO2, излизащ от носа и устата ни.

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Телесна температура и пот – миризмата, която ги привлича

Женските комари засичат топлина, за да открият жертвата си. По-висока телесна температура, например при горещо време или физическа активност, ви прави по-видима мишена.

Потта и нейният уникален аромат

Потта съдържа млечна киселина и амоняк – две съставки, които привличат комарите. Освен това всеки човек има уникален телесен аромат, определен от бактериите по кожата. Изследване, цитирано от Very Well Health, установява, че хората, по-привлекателни за комари, имат по-голяма, но по-малко разнообразна микробна общност по кожата.

Мастните (карбоксилните) киселини по кожата

Според проучване, публикувано в научната литература и цитирано от Very Well Health, хората, привличащи най-много комари, имат по-високи концентрации на карбоксилни (мастни) киселини по кожата. Когато тези киселини се смесят с пот, ефектът се усилва многократно. Комбинацията от карбоксилни киселини, млечна киселина и амоняк създава уникален аромат за всеки човек – и именно той определя дали сте магнит за комарите.

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Бременност – двоен риск от ухапвания

Бременността изглежда е фактор, привличащ определени видове комари. Проучване, проведено в Африка (2000 г.), установило, че бременните жени привличат двойно повече комари в сравнение с небременните – вероятно поради повишеното количество издишван CO2 и по-високата телесна температура в края на бременността.

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Бира, банани и храна – неочаквани фактори

Бирата и алкохолът

Изследване установява, че значително повече комари се привличат от хора, консумирали бира, в сравнение с тези, пили вода. Причината все още не е напълно изяснена – нито CO2, нито температурата на кожата показват пряка връзка с алкохолната консумация. Въпреки това, резултатите предполагат по-голяма предпазливост при пиене на алкохол на открито.

Храната, която ядете

Смята се, че сладки, солени, пикантни или богати на калий храни привличат повече комари. Учени от Университета на Уисконсин идентифицират конкретно бананите като храна, увеличаваща контакта с комари, а проучване, публикувано в списанието Insects, потвърждава, че яденето на банани увеличава честотата на ухапвания.

Снимка: OpenAI

Цветът на дрехите – видими мишени

Комарите разчитат и на зрението си. Изследвания показват, че те се привличат повече от тъмни цветове – зелено и черно, отколкото от бяло или сиво. Комарите могат да забележат човек от разстояние от 5 до 15 метра. Ако носите тъмни дрехи, давате им по-лесна визуална цел.

Снимка: OpenAI

Как да се предпазим от комари?

Ухапванията от комари не са само дразнещи – комарите са преносители на болести. Ето какво препоръчват експертите:

Облекло и поведение

Носете светли дрехи (пастелни, бежови, бели), покриващи ръцете и краката.

Избягвайте пиковите часове – комарите са най-активни около зазоряване и залез.

Дворът и средата

Отстранете предметите, събиращи дъждовна вода (стари гуми, саксии). Засадете репелентни растения: лавандула, невен, лимонена трева (цитронела), розмарин, мента, босилек, градински чай.

Репеленти

Центровете за контрол и превенция на заболяванията препоръчват продукти с DEET, пикаридин или IR3535, одобрени от Агенцията за защита на околната среда (EPA).

Ако предпочитате природни алтернативи, проучване в Scientific Reports (2023) тества 19 етерични масла. Най-ефективни за 50-100 минути са:

Масло от карамфил;

Канелено масло;

Гераниолово масло

Ефективни за 30-50 минути са маслата от мента, здравец, чесън, лимонена трева и цитронела.

Причините, поради които комарите хапят едни хора повече от други, са комплексни – от кръвна група и бактерии по кожата, до цвета на дрехите и консумираната храна. Докато някои фактори са извън нашия контрол (като кръвна група или CO2 продукция), много от тях могат да бъдат управлявани с прости промени в поведението и средата.

Консултирайте се с Вашия личен лекар или дерматолог, ако имате силни алергични реакции към ухапвания от комари или ако планирате пътуване до региони с висок риск от трансмисивни болести.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници