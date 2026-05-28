С напредването на пролетта и наближаването на летния сезон се засилват различните видове кожни проблеми и заболявания.

Ето какво трябва да знаете за кожните заболявания, които е по-вероятно да се появят през пролетта и лятото, и какво да правите при всяко едно от тях.

Защо пролетта води до определени кожни проблеми?

Пролетта често е перфектната буря, когато става въпрос за кожата ви. Пролетното време може да се колебае драстично, варирайки от хладни до почти горещи дни в бърза последователност.

Кожата ви е най-важната бариера за поддържане на баланс в тялото ви и температурните колебания през пролетта могат да я изненадат.

Например, ако внезапно настъпи горещ ден, кожата ви може да няма възможност да се проветри или охлади подходящо. Или, ако слънцето изгрее след дъжда, може внезапно да се окажете без слънцезащитен крем.

Друга важна причина за пролетните кожни проблеми е появата на флора и фауна, които са били в латентно състояние през цялата зима. Повишеното количество полени, цъфтящи растения и активните насекоми могат да причинят доста проблеми на кожата ви.

Ето какво трябва да знаете за следните кожни състояния, които е по-вероятно да се появят през пролетта.

Слънчеви изгаряния

Няма нищо по-хубаво от първите наистина топли пролетни дни. Много хора, които са били опитни професионалисти в нанасянето на слънцезащитен крем през летните и есенните месеци, може би са се отказали от тази практика с настъпването на пролетта.

Може би нямат под ръка слънцезащитен крем или все още не подготвени с шапка, която да ги предпазва от яркото слънце. Поради тази причина е по-вероятно да се появят слънчеви изгаряния през пролетта.

За да предотвратите слънчево изгаряне, не забравяйте да проверите дневната прогноза за времето, преди да излезете на открито. Носете защитно облекло, като дрехи с дълги ръкави и шапки, за да предпазите кожата си от слънцето, и използвайте водоустойчив слънцезащитен крем със SPF поне 30, като го нанасяте отново на всеки 2 часа или по-често, ако се потите.

Ако все пак получите слънчево изгаряне през пролетта, можете да овладеете болката с хладни компреси и противовъзпалителни лекарства без рецепта (като ибупрофен). Можете също така да поддържате зоната хидратирана с алое вера, за да ускорите заздравяването.

Контактен дерматит

Макар че пролетта е подходящ сезон за туризъм, тя е и време, когато хората може да влизат в по-чест контакт с растения като отровен бръшлян и дъб, или отровна смрадлика. Те отделят мазна смес, която е позната като масло от урушиол.

При контакт с кожата причинява силен контактен дерматит, сърбеж и мехури.

Ако се появят мехури, оставете ги – не се опитвайте да ги стискате или пукате, защото това може да причини инфекция. За да облекчите симптомите, можете да вземате хладки вани с овесени ядки или кратки, хладни душове.

Хладни компреси, каламинов лосион и дори антихистаминови хапчета също могат да бъдат полезни, но не забравяйте да се консултирате с вашия лекар, преди да опитате нови средства.

Обрив при Лаймска болест

През пролетта кърлежите са в своя пик, а това означава и увеличена опасност от Лаймска болест. Един от най-честите ранни симптоми на Лаймска болест всъщност е обрив. Трябва да подозирате ухапване от кърлеж, заразен с Лаймска болест, ако видите обрив, който се появява като два червени пръстена, известен като обрив от типа „биволско око“.

Ако видите обрив, причинен от Лаймска болест, не забравяйте да се консултирате с лекар възможно най-скоро, тъй като това състояние може да се лекува успешно с антибиотици.

Ако знаете, че сте били ухапани от кърлеж, но не забелязвате обрив, все пак трябва да се консултирате с лекар, защото антибиотиците може да са полезни за предотвратяване на Лаймска болест.

Гъбичен обрив

Топлите дни дават възможност и за завръщане към водните басейни. Поради тази причина може да имате по-голяма вероятност от гъбичен обрив.

Те са много видове, включително tinea corporis (трихофития по тялото) и tinea pedis (трихофития по краката). Обривите могат да се появят като кръгли или овални пръстени с леко изпъкнала червена граница и може да са много сърбящи. За лечение на гъбични обриви, кремове или прахове без рецепта могат да бъдат полезни, но може да се нуждаете от допълнителна помощ при упорити състояния.

Топлинен обрив

С повишаването на температурите, потните жлези се задействат отново на по-висока скорост. Това може да доведе до повторна поява на кожно състояние, известно като топлинен обрив.

Топлинният обрив може да се появи при всеки, изложен на гореща или влажна среда. Обривът изглежда като малки точковидни мехурчета и се среща най-често в области на кожни гънки, например в гънките на врата, подмишниците или слабините.

За да лекувате обрива, опитайте се да се преместите на по-хладно място и да се подсушите. Обикновено той би трябвало да изчезне сам в рамките на няколко дни.

Алергичен обрив

Цветята и цъфтящите дървета са красиви за гледане, но за много хора красотата свършва дотук. Милиони хора не само в България, но и по света, страдат от сенна хрема (известна още като сезонен алергичен ринит).

Докато сезонните алергии са най-известни с това, че причиняват сърбеж в очите, хрема и кихане, много хора страдат и от сърбящ алергичен обрив под формата на уртикария.

Причинителите на този алергичен обрив могат да бъдат цветен прашец от треви, дървета и плевели, които циркулират в по-големи количества във въздуха. В допълнение към уртикарията, която съпътства сенната хрема, някои хора могат да изпитат и неспецифичен сърбеж по кожата.

За лечение на сенна хрема с алергичен обрив може да помогне антихистамин. Ще искате също да следите алергичен тракер (достъпен в интернет и съобразен с вашето местоположение) и да избягвате дейности на открито в дни с високи нива на полени.

Ако трябва да сте навън по време на високи нива на полени, вземете душ веднага щом се приберете у дома, за да отмиете потенциалните алергени от кожата и косата си.

Ужилвания от пчели

Ужилването от пчела често е безпогрешно, настъпва мигновено и причинява незабавна болка. В зависимост от конкретния вид нарушител, може да видите и жило, останало след ужилване.

Ако сте ужилени от пчела, измийте мястото, за да отстраните отровата. Можете да намалите отока и възпалението, като използвате студени компреси и нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) без рецепта, като ибупрофен.

Ако обаче започнете да изпитвате симптоми като хрипове, подуване на гърлото или езика, замаяност или припадък, или гадене с коремна болка след ужилване от пчела, може да имате животозастрашаваща алергия към отровата в жилото. В този случай е важно незабавно да потърсите медицинска помощ.

