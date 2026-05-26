Появява се обрив по кожата и не знаете дали да изчакате, да вземете антихистамин или да потърсите спешна помощ? Не сте сами.

Видовете кожни обриви са толкова разнообразни, че дори лекарите понякога се затрудняват с диагнозата. Според данни на Медикъл Нюз Тудей съществуват над 71 установени причини за кожен обрив, от ухапване от насекоми до ХИВ инфекция и реакция към медикаменти. Разберете как да разпознаете типа на обрива, кога той сигнализира за алергия и кога може да е знак за нещо значително по-сериозно.

Какво е кожен обрив?

Медицински погледнато, кожният обрив представлява широко разпространено изригване на кожни лезии. Той може да засегне само едно място по тялото или да покрие голяма площ. Обривите варират по вид, могат да бъдат сухи или влажни, гладки или набраздени, с мехури или без. Придружаващите симптоми включват сърбеж, болка и промяна на цвета на кожата.

Основни причини за обрив по тялото

1. Алергични реакции и контактен дерматит

Един от най-честите видове кожни обриви е контактният дерматит, реакция на кожата при контакт с дразнещо вещество. Контактен дерматит симптоми включват зачервяване, оток, сърбеж и мокри, ексудиращи зони.

Най-честите причинители са:

Багрила в дрехи и козметични продукти

Отровни растения (бръшлян, сумак)

Химикали – латекс, каучук, почистващи препарати

Хранителни алергии

Уртикария и мехури (известна като копривна треска) е друга форма на алергичен обрив по тялото. Проявява се като повдигнати, сърбящи образувания – розови или червеникави при по-светла кожа, тъмно-лилави при по-тъмни тонове.

Кога е животозастрашаващо? Алергичната реакция може да прогресира до анафилаксия, тежко, животозастрашаващо състояние. Симптомите включват затруднено дишане, оток на лицето, учестен пулс, замаяност и загуба на съзнание.

Първа помощ при анафилаксия:

Проверете дали лицето носи епинефринова писалка и я използвайте по инструкция

Незабавно се обадете на 112

Наредете пострадалия да легне; при повръщане, настрани

Останете с него до пристигане на екипа

При липса на подобрение след 5–15 минути, използвайте втора доза, ако има

2. Реакция към медикаменти и фоточувствителност

Определени лекарства могат да предизвикат алергичен кожен обрив като страничен ефект. Особено внимание заслужава фоточувствителността от антибиотици – при нея кожата реагира на слънчева светлина подобно на тежко слънчево изгаряне. Всяка нежелана кожна реакция при прием на лекарство изисква консултация с лекар.

3. Кожни промени при инфекции

Кожни промени и инфекции са неразривно свързани. Бактериални, вирусни, гъбични и паразитни причинители могат да предизвикат специфични обриви:

Импетиго, шарка, морбили , вирусни обриви с характерен вид

Херпес зостер (Shingles) , болезнен обрив по нервен път

Кандидоза , гъбична инфекция в кожните гънки

Скабиес и ухапване от насекоми обрив – паразитни инфекции с интензивен сърбеж

COVID-19 , може да предизвика „COVID пръсти" и кожни прояви

4. Автоимунни кожни заболявания

Според Националния институт по артрит и мускулно-скелетни и кожни заболявания (NIAMS), автоимунните кожни заболявания възникват, когато имунната система атакува собствените тъкани. В тази група попадат:

Атопичен дерматит (екзема) , хронично, силно сърбящо заболяване

Псориазис , плаки, обратен, гутатен и еритродермичен вариант

Системен лупус еритематозус ,характерен „пеперудообразен" обрив по лицето

Булозен пемфигоид , тежко мехурно заболяване

5. Ухапвания, ужилвания и химически изгаряния

Ухапването от насекоми (оси, бълхи, медузи) предизвиква локална реакция – зачервяване, оток и сърбеж. При алергични лица реакцията може да е системна. Химическото изгаряне на кожата от препарати за почистване изисква незабавна медицинска помощ, симптомите включват болка, изтръпване и тъмно оцветяване на увредената тъкан.

Домашно лечение на кожен сърбеж

За леки обриви домашно лечение на кожен сърбеж може да донесе облекчение:

Използвайте неароматизиран сапун и топла (не гореща) вода

Носете широки памучни дрехи

Нанасяйте неароматизиран овлажнител при суха кожа

Попитайте фармацевт за кортизонови кремове без рецепта

Каламинов лосион помага при варицела и уруши

Не драскайте – увеличава риска от инфекция

Кога трябва да потърсите спешна помощ?

Повечето обриви не са сериозни, но незабавна медицинска помощ е необходима при:

Бързо разпространяваща се промяна в цвета на кожата

Затруднено дишане или усещане за стягане в гърлото

Висока температура и объркване

Силна болка в главата или шията

Оток на лицето или крайниците

Многократно повръщане или диария

При по-леки сигнали (болно гърло, болки в ставите, зачервени ивици около обрива, събиране на гной), посетете лекар в рамките на деня.

Видовете кожни обриви са изключително разнообразни и причините зад тях – също. От безобиден алергичен обрив по тялото при контакт с растение, до симптом на сериозно автоимунно или инфекциозно заболяване – кожата е огледало на цялостното ни здраве. Ключово е да наблюдавате придружаващите симптоми и при затруднено дишане, висока температура или бързо разпространяващи се промени не чакайте – потърсете спешна помощ. При съмнение винаги се консултирайте с дерматолог или общопрактикуващ лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

