Заразите, пренасяни от кърлежи, се увеличават в световен мащаб и България не прави изключение.

Но докато броят на случаите расте, лекарите се сблъскват с един постоянен проблем, как да открият инфекцията навреме, когато самите патогени изглеждат проектирани да се скриват.

Диагностицирането на лаймска болест остава едно от най-сложните предизвикателства в съвременната медицина не защото науката стои на място, а защото биологията на заразата е изключително хитра.

В настоящата статия ще разгледаме какво е известно за начина, по който кърлежите предават зарази, защо класическите тестове могат да пропуснат инфекция, и какви са новите насоки за клиницистите и пациентите.

Как кърлежите предават инфекцията

Кърлежите обикновено набавят бактерии или паразити от дребни животни – мишки, катерици и птици. Хората най-често се заразяват чрез нимфи ювенилни форми на кърлежа, толкова малки, че ухапването им рядко се забелязва навреме.

Веднага след като кърлежът се прикрепи към кожата, микробите проникват в тъканите и се изправят пред имунната система. Едни биват унищожени, но други оцеляват, навлизат в кръвообращението и се разпространяват в органите.

Именно това обяснява защо заразите от кърлежи могат да засегнат едновременно стави, мускули, нерви, сърце, кожа и мозък.

Патогените, проектирани да се крият

Ключов проблем при диагностицирането на лаймска болест е, че причинителите еволюират точно с цел да избягват имунния отговор.

Някои микроби променят своята повърхностна структура или блокират имунните сигнали – механизми, с които буквално „изключват" защитните реакции на организма.

Когато имунната система не разпознае навреме нашественика, инфекцията продължава по-дълго и се превръща в по-трудна мишена за диагностика и лечение. Ето защо разбирането на тези биологични „трикове" е предпоставка за разработване на по-точни тестове.

Диагностициране на лаймската болест: Защо тестовете пропускат случаи

Проблемът с антитялото-базираните тестове

Стандартните кръвни изследвания за лаймска болест не откриват директно бактерията Borrelia burgdorferi, те търсят антитела, произведени от имунната система.

Но тялото се нуждае от няколко седмици, за да изгради достатъчно количество антитела, което означава, че в ранните стадии резултатите могат да са фалшиво отрицателни.

Освен това, след прием на антибиотици, тестовете могат да останат отрицателни дори при продължаваща инфекция. Трябва да се подчертае: отрицателен тест не изключва лаймска болест.

Нови изследвания показват, че съществуват полово обусловени разлики в имунния отговор (включително свързани с менопаузата), което може допълнително да повлияе на интерпретацията на резултатите от стандартните тестове.

Движение на патогените

Особена сложност добавя фактът, че патогените не са постоянно в кръвта. Те мигрират в тъканите и могат да присъстват в твърде малки количества, за да бъдат засечени с конвенционални методи. Това прави диагностиката, основана на единичен момент от инфекцията, особено ненадеждна.

Как се разпознава лаймска болест

Ранни симптоми

Ранните прояви температура, тежка умора, болки в тялото лесно се бъркат с грип или друга вирусна инфекция. Ключовият диагностичен белег е обривът еритема мигранс (EM) характерна кръгла или овална лезия, която се разширява с времето и надхвърля 5 см в диаметър.

Обривът обикновено е равномерно червен или синкаво-червен, не задължително с форма на „мишена"

Разширява се за дни-седмици след ухапването от кърлеж

При наличие на EM + грипоподобни симптоми + контакт с кърлеж → клинична диагноза без задължителен тест

Снимки с дата помагат на лекарите да проследят разширяването

По-късни стадии на заразата

Ако лаймска болест остане нелекувана, бактерията може да се разпространи в ставите, сърцето и нервната система.

Симптомите в по-късния стадий включват:

Артрит (особено на едното коляно), с периодично подуване

Парализа на лицевия нерв

Сърдечни нарушения на проводимостта (кардит)

Когнитивни нарушения, главоболие, периферна невропатия

Дисфункция на автономната нервна система – виене на свят, температурна дисрегулация

Насоки за лекари и пациенти

Публикуваните клинични препоръки на LymeDisease.org подчертават, че при подозрение, дори при отрицателен ранен тест, лечението трябва да се обмисли емпирично. Диагнозата не трябва да зависи единствено от серологичен тест.

Имайте едно на ум за лаймска болест при контакт с природа и симптоми на умора, болки, температура, дори без обрив

Отрицателен тест в първите седмици не изключва инфекция

Тестването след антибиотици е ненадеждно, разчитайте на клиничната история

При неврологични симптоми може да се наложи анализ на цереброспинална течност

При сърдечни симптоми (сърцебиене, синкоп) следват ЕКГ и кардиологично наблюдение

Научната общност активно работи за запълване на диагностичните пропуски. Изследователите проучват как патогените оцеляват, мигрират и се укриват с цел да разработят тестове, по-добре отразяващи биологичната реалност.

Според Hopkins Lyme Resource Center, точното диагностициране изисква интегриране на клинична история, физически преглед и лабораторни данни, а не само кръвен тест.

Защото в крайна сметка, по-доброто лечение започва с по-добра диагностика. А тя с по-добра наука.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

