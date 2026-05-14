За първи път от над 20 години човечеството е на крачка от това да получи ваксина срещу лаймска болест. Резултатите от мащабно клинично проучване във фаза III показват, че експериментален препарат осигурява значима защита срещу едно от най-разпространените заболявания, предавани чрез кърлежи.
Ако бъде одобрена, ваксината би могла да преобрази превенцията на лаймска болест в Европа и Северна Америка, региони, в които заразяването от кърлеж остава сериозен здравен проблем.
Защо лаймската болест е сериозен здравен проблем
Лаймската болест е най-често срещаната векторно-преносима инфекциозна болест в Северното полукълбо, а случаите ѝ продължават да нарастват. Според данни, цитирани от Medscape, в САЩ ежегодно се диагностицират и лекуват около 476 000 нови случая, а в Европа се регистрират над 130 000 годишно.
Симптомите на лаймска болест често са неспецифични, мигриращ еритем (характерният кръгъл обрив), отпадналост, ставни болки, треска. Именно затова заболяването нерядко остава неразпознато в ранен етап.
Възможни усложнения при ненавременно лечение
Когато инфекцията не бъде овладяна, тя може да се разпространи системно и да доведе до:
- Лаймска артрит и хронични ставни възпаления
- Сърдечни прояви (Лайм-кардит)
- Неврологични усложнения
- Дълготрайна умора и хронични симптоми
Резултати от проучването, 73,2% ефикасност
Според прессъобщение на двамата производители, експерименталната ваксина срещу лаймска болест (с кодово обозначение PF-07307405, по-рано известна като VLA15) е показва обнадеждаващи резултати в международно проучване, проведено в ендемични региони на САЩ, Канада и Европа.
В рандомизираното, плацебо-контролирано изследване VALOR (NCT05477524) са включени около 9400 участници на възраст 5 или повече години. Схемата на имунизация включва четири дози, основна серия в месеци 0, 2 и 5–9, последвана от бустер 1 година по-късно, непосредствено преди следващия сезон на кърлежите.
Ключови данни за ефикасността на ваксината:
- 73,2% ефикасност от 28-ия ден след четвъртата доза (95% CI, 15,8%–93,5%)
- Значимо по-малко потвърдени случаи на лаймска болест във ваксинираната група
- Благоприятен профил на безопасност без сигнали за тревога към момента на анализа
Изследователите отбелязват, че по време на проучването са настъпили по-малко случаи от очакваното, което методологично е ограничило първия анализ. При предварително заложен втори анализ обаче критерият за ефективност е бил постигнат.
Как действа ваксината срещу Лаймска болест?
Новата ваксинация срещу кърлежи използва нетрадиционен подход. Препаратът е насочен срещу протеина OspA (outer surface protein A) на бактерията Borrelia burgdorferi, причинител на лаймската болест. Ваксината покрива шест серотипа, епидемиологично релевантни за Северна Америка и Европа.
Механизмът на действие е особен с това, че защитата се случва не толкова в човешкото тяло, колкото в самия кърлеж:
- След имунизация организмът произвежда антитела срещу OspA.
- Когато кърлеж захапе ваксиниран човек, антителата попадат в червата му.
- Там те се свързват с борелиите и блокират предаването на бактерията към човека.
Така ваксината обезврежда патогена още преди да навлезе в кръвообращението, подход, който я отличава от класическите имунизации.
Защо това е важно за рискови групи
Експертите подчертават, че имунизация за работещи на открито, горски работници, фермери, военнослужещи, туристически водачи, би могла значително да намали професионалния риск. Същото важи и за пътуващите в ендемични региони, както и за хората, живеещи в близост до гори и пасища.
Преди близо три десетилетия в САЩ е одобрена друга ваксина (LYMErix), но тя е изтеглена от пазара през 2002 г. поради ниско търсене и негативно обществено възприятие, въпреки добрата си ефективност. Новото поколение препарати се появява в съвсем различен епидемиологичен и научен контекст.
Резултатите от проучването представляват сериозно доказателство, че ефективна ваксина срещу лаймска болест е възможна и постижима. Въпреки методологичните ограничения, данните показват значителен превантивен потенциал и благоприятен профил на безопасност.
Производителите вече планират подаването на документи за регулаторно одобрение. Ако ваксината бъде одобрена, тя може да промени из основи стратегията за превенция на едно от най-разпространените инфекциозни заболявания, измествайки фокуса от късна диагностика и лечение към реална профилактика.
Източници
- „Първата ваксина срещу лаймска болест от десетилетия наближава одобрение“ Medscape.
„Производителите обявяват резултати от проучването на ваксината-кандидат срещу лаймска болест“ официално прессъобщение.
„Клинично проучване VALOR за ваксината срещу лаймска болест (NCT05477524)“. ClinicalTrials.gov
„Лаймска болест, клиничен преглед“. eMedicine, Medscape.