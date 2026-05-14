За първи път от над 20 години човечеството е на крачка от това да получи ваксина срещу лаймска болест. Резултатите от мащабно клинично проучване във фаза III показват, че експериментален препарат осигурява значима защита срещу едно от най-разпространените заболявания, предавани чрез кърлежи.

Ако бъде одобрена, ваксината би могла да преобрази превенцията на лаймска болест в Европа и Северна Америка, региони, в които заразяването от кърлеж остава сериозен здравен проблем.

Защо лаймската болест е сериозен здравен проблем

Лаймската болест е най-често срещаната векторно-преносима инфекциозна болест в Северното полукълбо, а случаите ѝ продължават да нарастват. Според данни, цитирани от Medscape, в САЩ ежегодно се диагностицират и лекуват около 476 000 нови случая, а в Европа се регистрират над 130 000 годишно.

Симптомите на лаймска болест често са неспецифични, мигриращ еритем (характерният кръгъл обрив), отпадналост, ставни болки, треска. Именно затова заболяването нерядко остава неразпознато в ранен етап.

Възможни усложнения при ненавременно лечение

Когато инфекцията не бъде овладяна, тя може да се разпространи системно и да доведе до:

Лаймска артрит и хронични ставни възпаления

Сърдечни прояви (Лайм-кардит)

Неврологични усложнения

Дълготрайна умора и хронични симптоми

Резултати от проучването, 73,2% ефикасност

Според прессъобщение на двамата производители, експерименталната ваксина срещу лаймска болест (с кодово обозначение PF-07307405, по-рано известна като VLA15) е показва обнадеждаващи резултати в международно проучване, проведено в ендемични региони на САЩ, Канада и Европа.

В рандомизираното, плацебо-контролирано изследване VALOR (NCT05477524) са включени около 9400 участници на възраст 5 или повече години. Схемата на имунизация включва четири дози, основна серия в месеци 0, 2 и 5–9, последвана от бустер 1 година по-късно, непосредствено преди следващия сезон на кърлежите.

Ключови данни за ефикасността на ваксината:

73,2% ефикасност от 28-ия ден след четвъртата доза (95% CI, 15,8%–93,5%)

Значимо по-малко потвърдени случаи на лаймска болест във ваксинираната група

Благоприятен профил на безопасност без сигнали за тревога към момента на анализа

Изследователите отбелязват, че по време на проучването са настъпили по-малко случаи от очакваното, което методологично е ограничило първия анализ. При предварително заложен втори анализ обаче критерият за ефективност е бил постигнат.

Как действа ваксината срещу Лаймска болест?

Новата ваксинация срещу кърлежи използва нетрадиционен подход. Препаратът е насочен срещу протеина OspA (outer surface protein A) на бактерията Borrelia burgdorferi, причинител на лаймската болест. Ваксината покрива шест серотипа, епидемиологично релевантни за Северна Америка и Европа.

Механизмът на действие е особен с това, че защитата се случва не толкова в човешкото тяло, колкото в самия кърлеж:

След имунизация организмът произвежда антитела срещу OspA.

Когато кърлеж захапе ваксиниран човек, антителата попадат в червата му.

Там те се свързват с борелиите и блокират предаването на бактерията към човека.

Така ваксината обезврежда патогена още преди да навлезе в кръвообращението, подход, който я отличава от класическите имунизации.

Защо това е важно за рискови групи

Експертите подчертават, че имунизация за работещи на открито, горски работници, фермери, военнослужещи, туристически водачи, би могла значително да намали професионалния риск. Същото важи и за пътуващите в ендемични региони, както и за хората, живеещи в близост до гори и пасища.

Преди близо три десетилетия в САЩ е одобрена друга ваксина (LYMErix), но тя е изтеглена от пазара през 2002 г. поради ниско търсене и негативно обществено възприятие, въпреки добрата си ефективност. Новото поколение препарати се появява в съвсем различен епидемиологичен и научен контекст.

Резултатите от проучването представляват сериозно доказателство, че ефективна ваксина срещу лаймска болест е възможна и постижима. Въпреки методологичните ограничения, данните показват значителен превантивен потенциал и благоприятен профил на безопасност.

Производителите вече планират подаването на документи за регулаторно одобрение. Ако ваксината бъде одобрена, тя може да промени из основи стратегията за превенция на едно от най-разпространените инфекциозни заболявания, измествайки фокуса от късна диагностика и лечение към реална профилактика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

