За първи път от над 20 години човечеството е на крачка от това да получи ваксина срещу лаймска болест. Резултатите от мащабно клинично проучване във фаза III показват, че експериментален препарат осигурява значима защита срещу едно от най-разпространените заболявания, предавани чрез кърлежи

Ако бъде одобрена, ваксината би могла да преобрази превенцията на лаймска болест в Европа и Северна Америка, региони, в които заразяването от кърлеж остава сериозен здравен проблем.

Защо лаймската болест е сериозен здравен проблем

Лаймската болест е най-често срещаната векторно-преносима инфекциозна болест в Северното полукълбо, а случаите ѝ продължават да нарастват. Според данни, цитирани от Medscape, в САЩ ежегодно се диагностицират и лекуват около 476 000 нови случая, а в Европа се регистрират над 130 000 годишно.

Симптомите на лаймска болест често са неспецифични, мигриращ еритем (характерният кръгъл обрив), отпадналост, ставни болки, треска. Именно затова заболяването нерядко остава неразпознато в ранен етап.

Възможни усложнения при ненавременно лечение

Когато инфекцията не бъде овладяна, тя може да се разпространи системно и да доведе до:

  • Лаймска артрит и хронични ставни възпаления
  • Сърдечни прояви (Лайм-кардит)
  • Неврологични усложнения
  • Дълготрайна умора и хронични симптоми

Резултати от проучването, 73,2% ефикасност

Според прессъобщение на двамата производители, експерименталната ваксина срещу лаймска болест (с кодово обозначение PF-07307405, по-рано известна като VLA15) е показва обнадеждаващи резултати в международно проучване, проведено в ендемични региони на САЩ, Канада и Европа.

В рандомизираното, плацебо-контролирано изследване VALOR (NCT05477524) са включени около 9400 участници на възраст 5 или повече години. Схемата на имунизация включва четири дози, основна серия в месеци 0, 2 и 5–9, последвана от бустер 1 година по-късно, непосредствено преди следващия сезон на кърлежите.

Ключови данни за ефикасността на ваксината:

  • 73,2% ефикасност от 28-ия ден след четвъртата доза (95% CI, 15,8%–93,5%)
  • Значимо по-малко потвърдени случаи на лаймска болест във ваксинираната група
  • Благоприятен профил на безопасност без сигнали за тревога към момента на анализа

Изследователите отбелязват, че по време на проучването са настъпили по-малко случаи от очакваното, което методологично е ограничило първия анализ. При предварително заложен втори анализ обаче критерият за ефективност е бил постигнат.

Как действа ваксината срещу Лаймска болест?

Новата ваксинация срещу кърлежи използва нетрадиционен подход. Препаратът е насочен срещу протеина OspA (outer surface protein A) на бактерията Borrelia burgdorferi, причинител на лаймската болест. Ваксината покрива шест серотипа, епидемиологично релевантни за Северна Америка и Европа.

Механизмът на действие е особен с това, че защитата се случва не толкова в човешкото тяло, колкото в самия кърлеж:

  • След имунизация организмът произвежда антитела срещу OspA.
  • Когато кърлеж захапе ваксиниран човек, антителата попадат в червата му.
  • Там те се свързват с борелиите и блокират предаването на бактерията към човека.

Така ваксината обезврежда патогена още преди да навлезе в кръвообращението, подход, който я отличава от класическите имунизации.

Защо това е важно за рискови групи

Експертите подчертават, че имунизация за работещи на открито, горски работници, фермери, военнослужещи, туристически водачи, би могла значително да намали професионалния риск. Същото важи и за пътуващите в ендемични региони, както и за хората, живеещи в близост до гори и пасища.

Преди близо три десетилетия в САЩ е одобрена друга ваксина (LYMErix), но тя е изтеглена от пазара през 2002 г. поради ниско търсене и негативно обществено възприятие, въпреки добрата си ефективност. Новото поколение препарати се появява в съвсем различен епидемиологичен и научен контекст.

Резултатите от проучването представляват сериозно доказателство, че ефективна ваксина срещу лаймска болест е възможна и постижима. Въпреки методологичните ограничения, данните показват значителен превантивен потенциал и благоприятен профил на безопасност. 

Производителите вече планират подаването на документи за регулаторно одобрение. Ако ваксината бъде одобрена, тя може да промени из основи стратегията за превенция на едно от най-разпространените инфекциозни заболявания, измествайки фокуса от късна диагностика и лечение към реална профилактика.

Източници

 

  1. „Първата ваксина срещу лаймска болест от десетилетия наближава одобрение“  Medscape.

  2. „Производителите обявяват резултати от проучването на ваксината-кандидат срещу лаймска болест“ официално прессъобщение.
    Клинично проучване VALOR за ваксината срещу лаймска болест (NCT05477524)“. ClinicalTrials.gov

  3. Лаймска болест,  клиничен преглед“. eMedicine, Medscape.