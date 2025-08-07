Лаймската болест е сериозно заболяване, пренасяно от кърлежи, което може да се превърне в хронично състояние с продължителни симптоми. Макар антибиотичното лечение да остава основният медицински подход, науката все повече изследва ролята на билките като допълнителна подкрепа в процеса на възстановяване.

Лаймската болест, причинена от бактерията Borrelia burgdorferi, може да бъде особено коварна, когато симптомите продължават след стандартното антибиотично лечение. Много пациенти се сблъскват и с придружаващи заболяването инфекции, като Бартонела и Бабезия, които усложняват терапията и забавят възстановяването.

Новите изследвания показват, че определени билки могат да предложат ценна подкрепа чрез намаляване на възпалението, усилване на имунната система и подпомагане на борбата с упоритите инфекции, пише TOI.

Шест билки, които помагат лечението на лаймска болест

Японска фалопия (японска пача трева)

Растението японска фалопия (Polygonum cuspidatum) е богато на ресвератрол, силно антиоксидантно съединение с доказани противовъзпалителни и невропротективни ефекти. При Лаймска болест тази билка се цени особено заради способността ѝ да подобрява кръвообращението в ставите и мозъка, области, където бактериите често причиняват симптоми.

Снимка: Canva

Лабораторни изследвания показват обещаващи резултати относно способността на японската фалопия да потиска различни форми на Borrelia burgdorferi, включително и по-устойчивите й варианти. Освен това билката може да бъде полезна и срещу инфекции от вида Bartonella.

Имайте предвид, че японската фалопия може да разреди кръвта, поради което не се препоръчва за хора, приемащи антикоагуланти, или за бременни жени.

Котешки нокът (Uncaria tomentosa)

Традиционно използван в южноамериканската медицина, котешкият нокът е станал основен компонент в билковите протоколи за Лаймска болест благодарение на имуностимулиращите и противовъзпалителните си свойства.

Една от най-важните му функции е стимулирането на естествените убиващи клетки CD57, които често се намират в ниски количества при хора с хронична Лаймска болест. Тези специализирани имунни клетки играят ключова роля в борбата с продължителните инфекции.

Снимка: Canva

Куркума (Curcuma longa)

Куркумата е световноизвестна със своите мощни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, дължащи се главно на активното съединение куркумин. При лечението на Лаймска болест тя помага за намаляване на ставните болки, скованост и невровъзпалението, симптоми, характерни за хроничните случаи.

Допълнително куркумата подпомага функцията на черния дроб и процесите на детоксикация, което е особено важно за пациенти, подложени на интензивна антибиотична или билкова терапия.

Имайте предвид, че куркумата може да взаимодейства с антикоагулантни медикаменти.

Златен корен или Родиола (Rhodiola rosea)

Родиолата принадлежи към групата на адаптогените - билки, които помагат на организма да се адаптира към физическия и психическия стрес. Лаймската болест често засяга енергийните нива, качеството на съня и умствената яснота, области, в които родиолата се отличава.

Тази билка подпомага митохондриалната функция, повишава издръжливостта и подобрява когнитивните способности. Някои изследвания сочат също имуностимулиращи и леки антимикробни свойства.

Снимка: Canva

Поради леко стимулиращия ефект, родиолата се приема най-добре сутрин или рано следобед.

Ашваганда (Withania somnifera)

Ашвагандата е друг ценен адаптоген, който помага за балансиране на нивата на кортизол и намаляване на стресовата реакция, често свръхактивна при Лаймска болест. За разлика от родиолата, ашвагандата има по-успокояващ ефект върху нервната система.

Билката спомага за спокоен сън и емоционален баланс, подпомага здравето на щитовидната жлеза и имунната система. Противовъзпалителното й действие я прави полезна при ставни болки и умора.

Трябва да се избягва от хора с прекомерно натрупване на желязо или определени автоимунни заболявания.

Гъба рейши

Рейши е лечебна гъба с мощни адаптогенни и имуномодулиращи свойства. Тя не убива директно бактериите на Лаймска болест, но помага за регулиране на имунната система, намаляване на възпалението и защита от оксидативния стрес, причинен от хронични инфекции.

Тя може също да подобри естествените детоксикационни процеси в организма, като помага за по-ефективното премахване на токсините по време на лечението.

Снимка: Canva

Рейши може да подпомогне възстановяването на органите, засегнати от Лаймската болест, като сърцето и черния дроб, и се счита, че помага за подобряване на съня и емоционалната устойчивост. Тя се понася добре дори при продължителна употреба и се счита за безопасна за повечето хора.

Важни съображения при употребата

Експертите подчертават, че никое билково лечение не трябва да замества антибиотиците в ранните стадии на Лаймска болест. Тези естествени средства служат като допълнителна подкрепа по време на възстановяването, особено когато симптомите продължават или се повтарят.

Лечебните билки могат да:

Подпомогнат имунната система.

Намалят възпалението.

Улеснят процесите на детоксикация.

Помогнат на организма да се справи по-ефективно с инфекциите.

Използването на натурални средства при Лаймска болест задължително трябва да се извършва под ръководството на медицински специалист, най-добре с опит в лечението на заболявания, пренасяни от кърлежи.

Дозировката, времето на приемане и потенциалните взаимодействия с други лекарства трябва да се обмислят внимателно за всеки отделен случай. С правилната комбинация от конвенционални и естествени терапии много пациенти намират значително облекчение и дългосрочно възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.