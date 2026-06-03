С настъпването на все по-топлите дни досадните ухапвания от насекоми бързо могат да провалят всяко прекарване на открито, а мисълта за непрекъснато пръскане със силни химикали ни кара да търсим по-щадяща алтернатива.

Естествените репеленти против комари включват цитронела, масло от карамфил и масло от лимонов евкалипт, които предлагат ефективна защита срещу ухапвания от насекоми. Те могат да бъдат добри алтернативи на спрейове, съдържащи синтетични и токсични химикали.

В тази статия ще разберете кои натурални репеленти против комари осигуряват най-надеждна защита, как някои конкретни етерични масла се представят в сравнение с масовите препарати и как да ги прилагате безопасно за максимален ефект.

Масло от лимон и евкалипт

Маслото от лимонов евкалипт се счита за най-ефективния естествен репелент срещу комари. Проучване от 2016 г. установява, че е третият най-ефективен след DEET (или диетилтолуамид е съставка използвана вече над 60 години за защита от насекоми и действа чрез „объркване“ на рецепторите на насекомите).

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Имайте предвид, че маслото от лимонов евкалипт е различно от обикновения евкалипт. Те идват от различни растения, а маслото от лимонов евкалипт съдържа много по-малко от съставката, отблъскваща комарите. Не забравяйте да изберете продукти, които съдържат масло от лимонов евкалипт.

Единственият проблем, който някои хора имат с тези продукти, е миризмата. Свежият аромат на лимон и евкалипт обаче вероятно не е толкова натрапчив, колкото много неестествени репеленти.

Етерично масло от здравец

Маслото от розов здравец (или с традиционния български здравец) често се използва в естествени репеленти.

Проучванията върху този репелент показват различна ефективност, варираща от малко над 1 час до 7 часа. Комбинацията от масло от здравец и кокосово масло може да подобри ефективността му, но нито една от съставките поотделно не може да се сравни с ефикасността на DEET.

Цитронела

Цитронелата е популярен естествен репелент против комари, използван в продукти като лосиони, спрейове и свещи. Някои проучвания показват, че репелентите на базата на цитронела могат да бъдат толкова ефективни, колкото DEET.

Снимка: Canva

Тези продукти обаче могат да се изпарят в рамките на около 2 часа, в зависимост от формулата. Изследванията показват, че комбинирането на цитронела с ванилин може да забави изпаряването.

Свещите с цитронела, често използвани на открито, са по-малко ефективни от приложенията за кожа. Те намаляват наличието на комари с около 50%.

Други естествени репеленти против комари

Масло от пачули

Концентрираното масло от пачули е сред най-ефективните етерични масла. Има силен аромат, който някои хора може да сметнат за отблъскващ. Няма известни рискове при нанасянето му върху кожата, но се препоръчва да се използва базово масло с всяко етерично масло. Използва се против молци, кърлежи, мухи, комари.

Масло от мащерка

Карвакрол и алфа-терпинен, две съединения, получени от етеричното масло от мащерка, показват значителни репелентни характеристики. Някои концентрации са по-ефективни срещу определени видове комари, но повечето локални приложения предлагат поне 89% ефикасност за около 1 час. Маслото от мащерка трябва да се разрежда, тъй като може да причини дразнене на кожата.

Масло от карамфил

Проучвания установяват, че неразреденото масло от карамфил е активно срещу комари. Заключенията са, че то е ефективно в продължение на близо 4 часа. Въпреки това, подобно на маслото от мащерка, маслото от карамфил не трябва да се прилага неразредено върху кожата, тъй като може да се абсорбира и да доведе до нежелани реакции.

Масло от мента

Многобройни проучвания показват, че маслото от мента също е много ефективно. Неразреденото етерично масло се оказва ефективен репелент в продължение на 45 минути. Не са наблюдавани кожни раздразнения при употреба на мента.

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Кедрово масло

Кедърът е част от семейство Pinaceae, което включва и други борови дървета. Те отдавна се използват като репеленти против насекоми. Етеричното масло от кедър също е доказано сред най-ефективните масла. Въпреки това, съществуват опасения за алергии при някои хора.

Чесън

Когато се втрива в кожата, чесновото масло изглежда е ефективна защита срещу комари. Смята се, че консумацията на чесън също може да отблъсне комарите, но изследванията не са потвърдили това.

Употребявайте натуралните репеленти с повишено внимание и винаги тествайте за чувствителност на малък участък от кожата. При поява на нежелани реакции, специфични кожни проблеми или нужда от сигурна защита в рискови региони, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници