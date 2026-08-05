Химиотерапията и другите форми на противотуморно лечение спасяват животи, но невинаги пощадяват сърцето. Кардиотоксичността, увреждането на сърдечния мускул в резултат на онкологична терапия, е сред най-сериозните пречки пред успешното лечение на рака, защото понякога налага прекъсване или дори спиране на терапията точно когато тя е най-необходима.

Затова защитата на сърцето при химиотерапия се превръща в един от най-активно изследваните въпроси в съвременната медицина. Нов мащабен мета-анализ, представен на конгреса на Европейското кардиологично дружество (ESC 2026), дава на лекарите по-ясна представа кои кардиопротективни терапии наистина работят.

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Защо сърцето е изложено на риск по време на онкологично лечение

Редица химиотерапевтични средства, таргетни терапии и лъчелечение могат да засегнат директно сърдечния мускул, водейки до отслабване на неговата помпена функция. Именно затова кардиоонкологията, специализирано направление в пресечната точка между кардиологията и онкологията, набира все по-голямо значение по света.

До момента насоките на ESC за кардиоонкологични грижи препоръчват определени сърдечни терапии при пациенти с признаци на сърдечна дисфункция, но доказателствата зад тях са базирани предимно на малки проучвания, експертно мнение или адаптация на насоки за обикновена сърдечна недостатъчност.

„Проведохме мета-анализ на публикувани данни, за да разберем по-точно доколко различните терапии, препоръчвани при сърдечна недостатъчност, всъщност предпазват от влошаване на сърдечната функция при пациенти, лекувани с противотуморни средства“, обяснява Имке Апелс, изследовател в Erasmus Medical Center, Ротердам, Нидерландия.

Какво показа мета-анализът: 49 проучвания и близо 7000 пациенти

Изследователският екип систематично претърсва научната литература за проучвания, изследващи ефекта на терапии, препоръчани в насоките на ESC от 2021 г. (и актуализацията от 2023 г.) за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност. В анализа са включени рандомизирани контролирани проучвания, както и ретроспективни и проспективни наблюдателни изследвания, общо 49 проучвания с 6998 пациенти.

Основният показател за оценка на резултатите е фракцията на изтласкване на лявата камера (LVEF), ключов маркер за помпената способност на сърцето.

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РААС инхибиторите и бета-блокерите, най-солидната доказателствена база

РААС инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, ангиотензин рецепторни блокери и ангиотензин рецепторно-неприлизинови инхибитори): в 23 проучвания LVEF се подобрява с 2,88% спрямо плацебо или стандартно лечение (P < 0,001).

Бета-блокери : в 22 проучвания подобрението на LVEF е по-скромно, 1,20% (P = 0,05).

Комбинация от РААС инхибитори и бета-блокери : осемте проучвания с комбинирана терапия показват най-убедителния резултат, увеличение на LVEF с 2,98% (P < 0,001), както и значими положителни промени в глобалния надлъжен стрейн (GLS), друг показател за качеството на сърдечните контракции.

Статини, MRA и SGLT2 инхибитори, обещаващи, но с ограничени данни

Статините, изследвани в седем проучвания, показват увеличение на LVEF с 2,49% (P < 0,001), резултат, който потвърждава потенциалната им роля отвъд традиционната им употреба за понижаване на холестерола.

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Мineralocorticoid рецепторните антагонисти (MRA) показват най-впечатляващия резултат, ръст на LVEF с 4,68%, но данните идват само от две проучвания, което налага повишена предпазливост при тълкуването им. Единственото проучване със SGLT2 инхибитор показва подобрение на LVEF с 3,20%, обнадеждаващ, но все още недостатъчен обем доказателства.

Какво означава това за пациентите и лекарите

Според д-р Воутер Мейерс, кардиолог в Ротердам и главен изследовател на проучването, резултатите потвърждават, че „препоръчваните от насоките терапии за сърдечна недостатъчност, особено комбинацията от РААС инхибитори и бета-блокери, предпазват сърдечната функция при пациенти, лекувани от рак“.

В същото време той подчертава, че броят на проучванията за други терапии остава малък, което налага провеждането на допълнителни рандомизирани проучвания, особено за по-новите кардиологични медикаменти, за да се изясни точното им място в кардиоонкологията.

За практиката това означава, че тясното сътрудничество между кардиолог и медицински онколог, все по-често обединени в ролята на кардиоонколог е от съществено значение за пациентите, подложени на потенциално кардиотоксично лечение.

Ранното проследяване на сърдечната функция и своевременното включване на кардиопротективна терапия могат да намалят риска от прекъсване на животоспасяващото онкологично лечение.

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Основни изводи

Кардиотоксичността остава сериозно предизвикателство при лечението на рака, но вече разполагаме с по-солидни доказателства кои терапии реално помагат.

РААС инхибиторите , самостоятелно или в комбинация с бета-блокери , показват най-убедителна защита на сърдечната функция.

Статините също имат измерим кардиопротективен ефект при онкологични пациенти.

Данните за MRA и SGLT2 инхибиторите са обещаващи, но все още недостатъчни, предстоят по-мащабни рандомизирани проучвания.

Съвместната работа между кардиология и онкология остава ключова за безопасното завършване на лечението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници