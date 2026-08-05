Химиотерапията и другите форми на противотуморно лечение спасяват животи, но невинаги пощадяват сърцето. Кардиотоксичността, увреждането на сърдечния мускул в резултат на онкологична терапия, е сред най-сериозните пречки пред успешното лечение на рака, защото понякога налага прекъсване или дори спиране на терапията точно когато тя е най-необходима. 

Затова защитата на сърцето при химиотерапия се превръща в един от най-активно изследваните въпроси в съвременната медицина. Нов мащабен мета-анализ, представен на конгреса на Европейското кардиологично дружество (ESC 2026), дава на лекарите по-ясна представа кои кардиопротективни терапии наистина работят.

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Защо сърцето е изложено на риск по време на онкологично лечение

Редица химиотерапевтични средства, таргетни терапии и лъчелечение могат да засегнат директно сърдечния мускул, водейки до отслабване на неговата помпена функция. Именно затова кардиоонкологията, специализирано направление в пресечната точка между кардиологията и онкологията, набира все по-голямо значение по света.

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До момента насоките на ESC за кардиоонкологични грижи препоръчват определени сърдечни терапии при пациенти с признаци на сърдечна дисфункция, но доказателствата зад тях са базирани предимно на малки проучвания, експертно мнение или адаптация на насоки за обикновена сърдечна недостатъчност. 

„Проведохме мета-анализ на публикувани данни, за да разберем по-точно доколко различните терапии, препоръчвани при сърдечна недостатъчност, всъщност предпазват от влошаване на сърдечната функция при пациенти, лекувани с противотуморни средства“, обяснява Имке Апелс, изследовател в Erasmus Medical Center, Ротердам, Нидерландия.

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Какво показа мета-анализът: 49 проучвания и близо 7000 пациенти

Изследователският екип систематично претърсва научната литература за проучвания, изследващи ефекта на терапии, препоръчани в насоките на ESC от 2021 г. (и актуализацията от 2023 г.) за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност. В анализа са включени рандомизирани контролирани проучвания, както и ретроспективни и проспективни наблюдателни изследвания, общо 49 проучвания с 6998 пациенти.

Основният показател за оценка на резултатите е фракцията на изтласкване на лявата камера (LVEF), ключов маркер за помпената способност на сърцето.

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РААС инхибиторите и бета-блокерите, най-солидната доказателствена база

  • РААС инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, ангиотензин рецепторни блокери и ангиотензин рецепторно-неприлизинови инхибитори): в 23 проучвания LVEF се подобрява с 2,88% спрямо плацебо или стандартно лечение (P < 0,001).

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  • Бета-блокери: в 22 проучвания подобрението на LVEF е по-скромно, 1,20% (P = 0,05).
  • Комбинация от РААС инхибитори и бета-блокери: осемте проучвания с комбинирана терапия показват най-убедителния резултат, увеличение на LVEF с 2,98% (P < 0,001), както и значими положителни промени в глобалния надлъжен стрейн (GLS), друг показател за качеството на сърдечните контракции.

Статини, MRA и SGLT2 инхибитори, обещаващи, но с ограничени данни

Статините, изследвани в седем проучвания, показват увеличение на LVEF с 2,49% (P < 0,001), резултат, който потвърждава потенциалната им роля отвъд традиционната им употреба за понижаване на холестерола.

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Мineralocorticoid рецепторните антагонисти (MRA) показват най-впечатляващия резултат, ръст на LVEF с 4,68%, но данните идват само от две проучвания, което налага повишена предпазливост при тълкуването им. Единственото проучване със SGLT2 инхибитор показва подобрение на LVEF с 3,20%, обнадеждаващ, но все още недостатъчен обем доказателства.

Какво означава това за пациентите и лекарите

Според д-р Воутер Мейерс, кардиолог в Ротердам и главен изследовател на проучването, резултатите потвърждават, че „препоръчваните от насоките терапии за сърдечна недостатъчност, особено комбинацията от РААС инхибитори и бета-блокери, предпазват сърдечната функция при пациенти, лекувани от рак“.

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В същото време той подчертава, че броят на проучванията за други терапии остава малък, което налага провеждането на допълнителни рандомизирани проучвания, особено за по-новите кардиологични медикаменти, за да се изясни точното им място в кардиоонкологията.

За практиката това означава, че тясното сътрудничество между кардиолог и медицински онколог, все по-често обединени в ролята на кардиоонколог е от съществено значение за пациентите, подложени на потенциално кардиотоксично лечение. 

Ранното проследяване на сърдечната функция и своевременното включване на кардиопротективна терапия могат да намалят риска от прекъсване на животоспасяващото онкологично лечение.

Снимка: Canva

Основни изводи

  • Кардиотоксичността остава сериозно предизвикателство при лечението на рака, но вече разполагаме с по-солидни доказателства кои терапии реално помагат.
  • РААС инхибиторите, самостоятелно или в комбинация с бета-блокери, показват най-убедителна защита на сърдечната функция.
  • Статините също имат измерим кардиопротективен ефект при онкологични пациенти.
  • Данните за MRA и SGLT2 инхибиторите са обещаващи, но все още недостатъчни, предстоят по-мащабни рандомизирани проучвания.
  • Съвместната работа между кардиология и онкология остава ключова за безопасното завършване на лечението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Може ли сърцето да бъде защитено по време на онкологично лечение? Medscape

  2. Конгрес на Европейското кардиологично дружество (ESC 2026)

  3. Сърдечните заболявания са значим риск за онкологичните пациенти. Medical Xpress

  4. Публикувани са целенасочени насоки за сърдечна недостатъчност. Medical Xpress