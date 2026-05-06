Кучешкият нос е около 10 000 пъти по-чувствителен от човешкия. Толкова мощен, че може да открие следи от ракови клетки в концентрации, измервани в части на трилион. Това не е сюжет от научнофантастичен филм, а реалност, потвърдена от десетки научни проучвания през последните години.

Все повече изследвания показват, че специално обучени кучета могат да открият рак на гърдата, белия дроб, простатата, дебелото черво, яйчниците и кожата – и то с впечатляваща точност. Това откритие отваря нови възможности за ранно откриване на рак по неинвазивен и достъпен начин.

Как точно кучетата „надушват" рака?

Подобно на много други заболявания, ракът оставя в организма специфични „мирисни подписи", микроскопични следи от химични съединения. Раковите клетки или здравите клетки, засегнати от рака, отделят особени вещества, наречени летливи органични съединения (VOCs).

Тези съединения могат да бъдат открити в:

Кожата

Дъха

Урината

Изпражненията

Потта

Кучетата, известни като медицински сигнални кучета, преминават специално обучение, за да разпознават точно тези миризми и да сигнализират на човек за тяхното присъствие.

Според експертите от Medical News Today, обучените кучета могат да усетят някои вещества в концентрации, по-ниски от части на трилион, което прави носа им достатъчно чувствителен, за да открие маркери за рак в дъха, урината и кръвта.

Кои видове рак могат да открият кучетата

Научните проучвания показват, че кучетата могат успешно да разпознават различни форми на онкологични заболявания:

Рак на кожата (меланом)

Един от най-известните случаи е този на 75-годишен мъж, чието куче упорито ближело лезия зад ухото му. Когато мъжът отишъл на лекар, се оказало, че става въпрос за злокачествен меланом. Кучето не било обучавано специално, реакцията му била напълно инстинктивна.

Рак на дебелото черво (колоректален)

Според проучване на Sonoda и колеги, публикувано в престижното списание Gut, кучетата могат да открият колоректален рак от дъха и течните изпражнения с висока точност, дори при ранен стадий. Интересно е, че наличието на чревно възпаление или други незлокачествени заболявания не пречи на способността им да разпознаят рака.

Рак на белия дроб

В едно проучване обучено куче показало много висок процент точност при разграничаването на дъха на хора с и без рак на белия дроб. Друго изследване с урина показало точност между 45% и 73%.

Рак на гърдата

През 2021 г. изследователи съобщават за впечатляващи резултати, куче, обучено да разпознава рак на гърдата от проби урина, постигнало 100% точност при анализ на 200 проби. От тях 40 са били от пациентки с рак на гърдата, 182 с други видове рак, а 18 без онкологично заболяване.

Рак на простатата и яйчниците

Кучетата успешно са открили рак на простатата чрез помирисване на урина и рак на яйчниците, чрез кръвни проби.

Един общ „мирис" на рака?

Едно от най-интригуващите открития е, че кучета, обучени да разпознават само рак на гърдата, успяват да открият също меланом и рак на белия дроб. Това подсказва, че може да съществува общ мирисен подпис при различните видове рак, откритие, което би могло да революционизира онкологичната диагностика.

Защо това е важно за медицината?

Използването на медицински сигнални кучета за откриване на рак има няколко значителни предимства:

Неинвазивен метод – не изисква иглени убождания или сложни процедури

Минимални странични ефекти

Бърз резултат – кучетата могат да започнат работа веднага

Мобилност – могат да работят на различни места

Способност да проследят миризмата до източника

Освен това откритията на изследователите помагат за разработването на „електронен нос", устройство, което може да имитира кучешкото обоняние и да открива мирисните подписи на рака с помощта на технологии. Това е особено перспективно за ранен скрининг, когато заболяването все още не дава симптоми.

Има ли ограничения?

Въпреки обещаващите резултати, методът все още не е напълно валидиран за клинична практика. Изследванията продължават по няколко посоки:

Кои породи кучета са най-подходящи за обучение

Кой е най-ефективният метод за обучение

Дали резултатите могат да бъдат последователно възпроизведени

Как точно да се интегрира методът в рутинната медицинска практика

Експертите подчертават, че са нужни още проучвания с по-голям брой кучета и пациенти, за да се потвърди надеждността на метода. Редовните профилактични прегледи остават най-сигурният начин за ранно откриване на рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

