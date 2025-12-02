Митове и факти за вазектомията: Влияе ли на сексуалния живот?

Както всеки метод за семейно планиране или контрацепция, вазектомията е лично решение. Също така е решение, което повече от 500 000 мъже избират годишно поради множество причини.

Вазектомията е най-ефективната форма на контрацепция за мъжете. В сравнение с женската стерилизация (прекъсване на маточните тръби), вазектомиите като цяло са по-безопасни и имат по-кратко време за възстановяване.

Вазектомията може да бъде обратима при определени пациенти, като все пак двойките имат възможността да заченат по естествен път.

Какво представлява вазектомията

Вазектомията е форма на мъжки контрол на раждаемостта и е минимална хирургична процедура, която включва изрязване и отстраняване на сегмент от семепровода – две тънки тръбички, използвани за транспортиране на сперматозоиди от всеки тестис в семенната течност.

Отличителен белег на успешната вазектомия е азооспермията – медицински термин, който означава, че в еякулата (семенната течност) няма сперматозоиди или има много малко неподвижни (мъртви) сперматозоиди.

Какво се случва с мъж, когато му се направи вазектомия?

След вазектомия, тестисите ви продължават да произвеждат сперматозоиди. Когато сперматозоидите умрат, те се разпадат и тялото ви ги абсорбира. По същия начин тялото ви се справя с други видове клетки, които умират и се заменят всеки ден.

Снимка: iStock

Вазектомията няма да повлияе на:

Сексуално влечение (либидо)

Способност за получаване на ерекция

Способност за еякулация на сперма

Вазектомията 100% ефективна ли е?

Единственият начин абсолютно да се избегне забременяване е да се избягва полов акт (да се спазва въздържание). Но вазектомиите са изключително ефективни за предотвратяване на бременности.

Процентът на неуспешна вазектомия е много нисък. В редки случаи, след вазектомия, е възможно сперматозоидите да преминат през разделените краища на семепровода. Проучване от 2016 г. показва, че има по-висок шанс за наличие на сперматозоиди в спермата 3 до 6 месеца след вазектомия - от 0,3% до 9%.

Но след този период диапазонът на неуспешна вазектомия пада под 1%. Този процент е по-нисък от всеки друг вид контрацептив. Например, дори когато се използват правилно, проучване от 2017 г. посочва, че презервативите не успяват да предотвратят бременност в около 2% от случаите.

Каква е цената на вазектомията

Цените на вазектомията се различават в различните държави и градове. Цените могат да варират между различните медицински центрове.

Снимка: Canva

Също така, цената варира в зависимост от това дали се използва местна или венозна анестезия. Имайте предвид, че вазектомията може да включва допълнителни разходи за предоперативни изследвания, консултации и постоперативни прегледи.

В различни клиники в България цените варират в доста широк диапазон – в порядъка между 900 и 1200-1500 лева, но крайната цена зависи от гореизброените фактори.

Каква е процедурата за извършване на вазектомия

Преди да се подложите на вазектомия, трябва да преминете през няколко важни стъпки.

Консултация

Преди вазектомия, трябва да обсъдите процедурата с партньора си и с лекар. Трябва да сте сигурни, че не искате да имате биологични деца. Трябва да считате вазектомията за постоянна форма на контрол на раждаемостта. Въпреки че е възможно тя да бъде обратима, тази възможност не винаги е успешна. А може да бъде и скъпа.

По време на консултацията, лекарят ще ви зададе и въпроси, включително:

Имате ли анамнеза за прекомерно кървене или кръвни заболявания?

Имате ли алергии или чувствителност към антибиотици или локална анестезия?

Имате ли кожно заболяване, което засяга скротума ви?

Приемате ли някакви лекарства с рецепта или без рецепта, включително лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти) и билкови добавки?

Имали ли сте някакви наранявания (като херния) или други операции (като операция за отстраняване на херния) в областта на слабините, включително пениса или скротума ?

Имате ли анамнеза за инфекции на пикочните пътища (ИПП) или генитални инфекции?

Съгласие за извършване на вазектомия

Лекарят ще ви обясни процедурата по вазектомия и ще поиска вашето съгласие. Това означава, че вие:

Разбирате процедурата

Наясно сте с рисковете

Имайте предвид, че процедурата не е гарантирано успешна

Преди да подпишете каквито и да е формуляри, уверете се, че нямате въпроси, доволни сте и сте наясно с решението си. Важно е да разрешите всички притеснения преди процедурата.

Снимка: Canva

Запомнете, вазектомията е елективна процедура (медицинска манипулация, която не е спешна). Не е нужно да я правите, освен ако не сте сигурни, че е правилният избор за вас.

Още подготовка за вазектомията

Други начини, по които можете да се подготвите за вазектомия, включват:

Приемайте всички лекарства, както е указано, няколко часа преди процедурата.

Носете дрехи, които лекарят в и е препоръчал (в повечето случаи (спортен екип или тесни спортни шорти).

Не се хранете обилно преди вазектомията, но и не избягвайте храна. Консумирайте лека храна и пийте течности преди процедурата.

Какво се случва по време на вазектомия?

Има два вида вазектомии:

Инцизионна вазектомия Безскалпелна вазектомия

И в двата случая се използва локална анестезия за обезболяване на скротума. Може да получите локалната анестезия под формата на инжекция или спрей.

Всеки тип разделя и затваря краищата на семепровода, за да предотврати смесването на сперматозоидите със спермата и тяхното освобождаване при еякулация, обикновено по време на оргазъм. Но по време на инцизионна вазектомия, уролог използва хирургически нож (скалпел), за да направи един до два малки разреза (инцизии) в скротума.

Вазектомията без скалпел не включва разрези. Уролог използва малък инструмент, за да създаде отвор в скротума и внимателно да го разтвори малко.

По време на двата вида вазектомия, след като урологът направи отвор, той ще пристъпи към следните действия:

Ще използва инструмент, за да хване семенния канал

Разделя семенния канал, за да го завърже и отреже

Използва електрически ток, за да затвори краищата на семенния канал (каутеризация)

Затваря разреза с шевове, ако е необходимо

Какво се отстранява по време на вазектомия?

Урологът премахва само малка част от семепровода по време на вазектомия. Той не премахва тестисите или друга част от репродуктивната ви система.

Има ли рискове вазектомията

Както при всеки вид операция, след вазектомия могат да възникнат усложнения. Те могат да включват възпаление, кървене или инфекция. Но те не са често срещани и обикновено не са сериозни. Други незначителни рискове включват:

Болка

Сперматозоиден гранулом

Задръствания в скротума

Има ли странични ефекти след вазектомия

Преди вазектомия е обичайно да се чудите дали процедурата ще повлияе на нивата на тестостерон, сексуалното ви желание и спермата. Може дори да се притеснявате дали партньорът ви ще забележи някакви разлики.

Снимка: iStock

Вазектомията няма да повлияе на начина, по който тялото ви произвежда или освобождава тестостерон. Тя също така няма да повлияе на сексуалните ви способности – ерекцията и оргазмите ви ще бъдат същите. Единствената разлика е, че спермата ви вече няма да съдържа сперматозоиди (азооспермия).

Някои хора съобщават, че сексуалният акт с партньорите им е по-импулсивен и приятен, тъй като вече не е нужно да се тревожат за бременност или да прекъсват полов акт, за да се справят с контрацепция, като презервативи.

Какво е времето за възстановяване след вазектомия?

Повечето хора съобщават за пълно възстановяване 8 до 9 дни след вазектомия. Но можете да възобновите много от ежедневните си дейности в рамките на няколко дни (обикновено 48 до 72 часа) след процедурата.

Важно е да се внимава, когато спортувате след вазектомия. Започнете с ходене и стоене за по-дълги периоди. Избягвайте вдигането на предмети с тегло над 4-5 килограма. Спрете, ако почувствате дискомфорт, болка или подуване. За да сте сигурни, че ще се възстановите напълно, е добре да избягвате натоварващи упражнения и тренировки поне за един месец.

Често задавани въпроси

Болезнена ли е мъжката вазектомия? Вазектомията се извършва под местна упойка, така че няма да почувствате особен дискомфорт. Но някои хора описват усещане за „дърпане“. След като действието на локалната анестезия отшуми, повечето хора описват болката като умерена. Можете да я овладеете, като нанесете лед върху засегнатото място и вземете препоръчаните обезболяващи. Кога е безопасно да се прави секс след вазектомия? Тялото ви се нуждае от време, за да се възстанови след вазектомия. Трябва да се въздържате от всякаква сексуална активност, включително мастурбация, поне 7 дни след процедурата. Когато имате полов акт отново, използвайте друга форма на противозачатъчни, докато анализът на спермата ви не покаже, че вече нямате сперматозоиди в спермата си. Обратима ли е вазектомията? Да, вазектомията може да бъде обратима, ако решите, че искате друго биологично дете. Можете също да обмислите съхранение на сперма преди процедурата. Много хора, които решат да обърнат вазектомията си, избират да го направят, защото искат биологични деца с нов партньор. Но съхранението на спермата ви позволява да я замразите и съхраните за по-късна употреба без обратимост на вазектомията. Може ли мъж да има бебе след вазектомия? Не, не можете да имате биологично дете след успешна вазектомия, без да съхраните спермата си или да се подложите на процедура по обръщане на вазектомията. Колко време се прави вазектомията?

Вазектомията е сравнително бърза процедура. Уролозите обикновено я завършват за около 15-30 минути. Но може да бъде и по-бърза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

