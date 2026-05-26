Ако страдате от мигрена с аура, вероятно сте свикнали да мислите за нея като за болезнено, но „обикновено" главоболие. Ново мащабно проучване обаче дава повод за сериозно преосмисляне и за разговор с вашия лекар.
Според изследване, публикувано в Neurology Open Access, официалното научно списание на Американската академия по неврология, мигрена с аура е свързана с до 1,5 до 1,9 пъти по-висок риск от исхемичен инсулт при хора на средна и напреднала възраст. Нещо повече, при мъже под 72 години рискът може да е дори над 3,5 пъти по-висок.
Какво е мигрена с аура и защо е важна разликата?
Мигрената е неврологично разстройство, характеризиращо се с интензивно, пулсиращо главоболие. Около 25–30% от хората с мигрена преживяват т.нар. Аура, специфични неврологични симптоми, появяващи се преди или по време на пристъпа.
Симптомите на мигренозна аура включват:
- Зрителни нарушения, светкавици, зигзагообразни линии, замъглено зрение
- Изтръпване или усещане за „мравучкане" в ръцете или лицето
- Затруднения в речта
- Мускулна слабост в редки случаи
Именно тази подгрупа, хората с мигрена с аура е в центъра на новото изследване.
Изследване с над 11 000 участници, 6 години проследяване
Проучването обхваща 11 381 участници от американската кохорта REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke), всички на възраст над 45 години, като средната възраст е малко над 72 години.
Участниците са предоставили информация за мигренозните си пристъпи чрез телефонно интервю. Средният период на проследяване е 6,4 години.
Какво установиха изследователите?
- Сред участниците с мигрена, 3,9% са получили исхемичен инсулт
- От тях тези с аура са засегнати в 4,7% от случаите
- При тези без аура, 3,3%
- При участниците без мигрена, 3,4%
Мигрената без аура не показва статистически значима връзка с по-висок риск от инсулт. За разлика от нея, мигрена с аура е свързана с достоверно повишен риск от исхемичен инсулт, дори след отчитане на традиционните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.
Мъже под 72 са с най-висок риск
Един от най-изненадващите резултати от изследването са, че мъже под 72-годишна възраст с мигрен, независимо дали с или без аура, показват над 3,5 пъти по-висок риск от исхемичен инсулт в сравнение с хора без мигрена.
Д-р Валаван Сивакумар, сертифициран неврохирург и директор на неврохирургия в Providence Little Company of Mary в Калифорния, коментира пред Medical News Today:
„Откритието при мъже под 72 г. е контраинтуитивно на фона на предишни изследвания, акцентирали върху риска при по-млади жени. То само по себе си изисква сериозно последващо изследване."
Мигрена с аура е повече от главоболие?
Данните от проучването подкрепят нарастващото научно мнение, че мигрена с аура може да служи като самостоятелен цереброваскуларен маркер, индикатор за по-широк съдов риск, а не просто неврологичен симптом.
Д-р Реза Бавасад Шахрипур, асистент-професор в Центъра за инсулт на UCSD, подчертава клиничното значение на резултатите:
„Тези данни могат да насърчат клиницистите да включат историята на мигрена, особено наличието на аура, в по-широката оценка на васкуларния риск и консултирането за превенция на инсулт."
Д-р Сивакумар допълва, че невролози и лекари от общата практика трябва проактивно да питат пациентите за аура и да я документират като рисков фактор, редом с хипертония, дислипидемия и тютюнопушене.
Ограничения на изследването
Като при всяко проучване, и тук има важни уговорки, които изследователите изтъкват:
- Диагнозата мигрена и аура е базирана на самооценка, не на формални клинични критерии
- Липсват данни за честотата, тежестта и лечението на мигрената
- Изследването включва само бели и чернокожи американци, което ограничава приложимостта към други групи
- Не са отчетени не-зрителни аури
- Абсолютните стойности на риска остават сравнително скромни, 4,7% срещу 3,4%
Какво означава това за пациентите?
Мигрена с аура вече не може да бъде разглеждана единствено като болезнено главоболие. Натрупващите се научни доказателства я позиционират като потенциален рисков фактор за исхемичен инсулт, особено при хора на средна и напреднала възраст.
Ако вие или близък човек изпитвате зрителни нарушения или други неврологични симптоми преди или по време на мигренозни пристъпи, споделете го с вашия лекар, не за да се тревожите, а за да може той да направи цялостна оценка на вашия съдов риск.
Изследванията в областта на неврологичните изследвания 2026 продължават, и е вероятно тези данни да намерят място в бъдещите клинични ръководства за превенция на инсулт.
Източници
- Szejko N, et al. (2025). Migraine and Ischemic Stroke Risk in Middle-Aged and Older Adults: The REGARDS Study. Neurology Open Access. Американска академия по неврология.
- Villines Z. (2025). Мигрена с аура, свързана с по-висок риск от инсулт при по-възрастни възрастни. Medical News Today.