Ако страдате от мигрена с аура, вероятно сте свикнали да мислите за нея като за болезнено, но „обикновено" главоболие. Ново мащабно проучване обаче дава повод за сериозно преосмисляне и за разговор с вашия лекар.

Според изследване, публикувано в Neurology Open Access, официалното научно списание на Американската академия по неврология, мигрена с аура е свързана с до 1,5 до 1,9 пъти по-висок риск от исхемичен инсулт при хора на средна и напреднала възраст. Нещо повече, при мъже под 72 години рискът може да е дори над 3,5 пъти по-висок.

Какво е мигрена с аура и защо е важна разликата?

Мигрената е неврологично разстройство, характеризиращо се с интензивно, пулсиращо главоболие. Около 25–30% от хората с мигрена преживяват т.нар. Аура, специфични неврологични симптоми, появяващи се преди или по време на пристъпа.

Симптомите на мигренозна аура включват:

Зрителни нарушения, светкавици, зигзагообразни линии, замъглено зрение

Изтръпване или усещане за „мравучкане" в ръцете или лицето

Затруднения в речта

Мускулна слабост в редки случаи

Именно тази подгрупа, хората с мигрена с аура е в центъра на новото изследване.

Изследване с над 11 000 участници, 6 години проследяване

Проучването обхваща 11 381 участници от американската кохорта REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke), всички на възраст над 45 години, като средната възраст е малко над 72 години.

Участниците са предоставили информация за мигренозните си пристъпи чрез телефонно интервю. Средният период на проследяване е 6,4 години.

Какво установиха изследователите?

Сред участниците с мигрена , 3,9% са получили исхемичен инсулт

От тях тези с аура са засегнати в 4,7% от случаите

При тези без аура , 3,3%

При участниците без мигрена , 3,4%

Мигрената без аура не показва статистически значима връзка с по-висок риск от инсулт. За разлика от нея, мигрена с аура е свързана с достоверно повишен риск от исхемичен инсулт, дори след отчитане на традиционните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.

Мъже под 72 са с най-висок риск

Един от най-изненадващите резултати от изследването са, че мъже под 72-годишна възраст с мигрен, независимо дали с или без аура, показват над 3,5 пъти по-висок риск от исхемичен инсулт в сравнение с хора без мигрена.

Д-р Валаван Сивакумар, сертифициран неврохирург и директор на неврохирургия в Providence Little Company of Mary в Калифорния, коментира пред Medical News Today:

„Откритието при мъже под 72 г. е контраинтуитивно на фона на предишни изследвания, акцентирали върху риска при по-млади жени. То само по себе си изисква сериозно последващо изследване."

Мигрена с аура е повече от главоболие?

Данните от проучването подкрепят нарастващото научно мнение, че мигрена с аура може да служи като самостоятелен цереброваскуларен маркер, индикатор за по-широк съдов риск, а не просто неврологичен симптом.

Д-р Реза Бавасад Шахрипур, асистент-професор в Центъра за инсулт на UCSD, подчертава клиничното значение на резултатите:

„Тези данни могат да насърчат клиницистите да включат историята на мигрена, особено наличието на аура, в по-широката оценка на васкуларния риск и консултирането за превенция на инсулт."

Д-р Сивакумар допълва, че невролози и лекари от общата практика трябва проактивно да питат пациентите за аура и да я документират като рисков фактор, редом с хипертония, дислипидемия и тютюнопушене.

Ограничения на изследването

Като при всяко проучване, и тук има важни уговорки, които изследователите изтъкват:

Диагнозата мигрена и аура е базирана на самооценка , не на формални клинични критерии

Липсват данни за честотата, тежестта и лечението на мигрената

Изследването включва само бели и чернокожи американци , което ограничава приложимостта към други групи

Не са отчетени не-зрителни аури

Абсолютните стойности на риска остават сравнително скромни , 4,7% срещу 3,4%

Какво означава това за пациентите?

Мигрена с аура вече не може да бъде разглеждана единствено като болезнено главоболие. Натрупващите се научни доказателства я позиционират като потенциален рисков фактор за исхемичен инсулт, особено при хора на средна и напреднала възраст.

Ако вие или близък човек изпитвате зрителни нарушения или други неврологични симптоми преди или по време на мигренозни пристъпи, споделете го с вашия лекар, не за да се тревожите, а за да може той да направи цялостна оценка на вашия съдов риск.

Изследванията в областта на неврологичните изследвания 2026 продължават, и е вероятно тези данни да намерят място в бъдещите клинични ръководства за превенция на инсулт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници