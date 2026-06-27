Сезонът на отпуските вече е тук, а с него идва и един въпрос, който често оставяме на заден план, какво се случва, ако се разболеем далеч от дома? Независимо дали ви предстои почивка на българското Черноморие или екскурзия из Европа, осигуряването на навременна медицинска помощ при пътуване зависи от това дали познавате правата си.

От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разясняват какви документи да носите, към кого да се обърнете и каква помощ ви се полага.

Почивка в България: какви документи са нужни

Добрата новина е, че за пътуване в страната НЗОК няма разписани конкретни изисквания за специална документация. Условието е едно – да сте лице с непрекъснати здравноосигурителни права.

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За всеки случай носете със себе си:

Документ за самоличност , основното, което може да ви потрябва при преглед.

Синя здравноосигурителна книжка , необходима е само при посещение при дентален лекар.

Инцидентен преглед при лекар извън града

Един от най-честите въпроси е дали има значение кой лекар ще ви прегледа. При спешна нужда можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ), който има сключен договор с НЗОК, не само към вашия личен лекар.

Личните лекари оказват помощ както на пациентите от своята листа, така и на други здравноосигурени лица, потърсили ги при необходимост.

Какво дължите при преглед от чужд лекар?

Ако се обърнете инцидентно по повод на остро състояние към лекар в друго населено място, не заплащате прегледа. Дължите единствено потребителска такса за посещението, която към момента е 1,48 евро (2,90 лв.).

Направления и рецепти

Лекарят, който ви е прегледал, разполага със същите права като вашия личен лекар. При нужда той може да издаде:

Снимка: Canva

Медицинско направление за консултация със специалист или за съвместно лечение.

Направление за хоспитализация или лечение по амбулаторни процедури при спешност.

Рецепта , включително електронна рецепта (е-рецепта) , за предписаното лечение.

Оставате по-дълго? Временен избор на личен лекар

Ако престоят ви извън здравния район ще продължи от един до пет месеца, имате право на временен избор на личен лекар. Той се прави с регистрационна форма и ви дава всички права на постоянен пациент.

Важно е да знаете:

Смяната може да стане онлайн , попълвате и изпращате формата по електронен път, безплатно , чрез електронна услуга на НЗОК.

Не е нужно да уведомявате постоянния си личен лекар за временната смяна.

При изтичане на срока последният ви постоянен избор се възстановява автоматично .

Пътуване в чужбина: ЕЗОК и УВЗ

При краткосрочни пътувания в ЕС, Европейското икономическо пространство, Швейцария и Великобритания всяко здравноосигурено лице трябва да разполага с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Снимка: Canva

ЕЗОК ви дава право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и практики, сключили договор с местния здравноосигурителен фонд. Обхватът на помощта се определя от лекуващия лекар на място.

Каква е разликата между ЕЗОК и УВЗ?

Двата документа служат за една и съща цел, но се различават съществено по форма и срокове.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) представлява пластика (карта), която се издава в рамките на 15 календарни дни. Срокът ѝ на валидност зависи от възрастта и статута на притежателя: за пълнолетни граждани тя важи една година, за пенсионери, до 10 години или до изтичане на пенсионното (ТЕЛК) решение, а за лицата под 18-годишна възраст, до пет години или до навършване на пълнолетие. Това е стандартният документ, който вадите, когато планирате пътуването си предварително.

Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ) е алтернатива на хартиен носител, която важи за срок до два месеца от датата на издаване. То е спасителният вариант в две ситуации, когато не разполагате с ЕЗОК или когато ви предстои спешно заминаване и няма как да изчакате срока за издаване на картата.

С две думи, ако планирате пътуването навреме, извадете ЕЗОК, ако се налага да тръгнете спешно, поискайте УВЗ.

Снимка: OpenAI

Спокойната почивка започва с подготовка. За пътуване в България е достатъчно да сте с непрекъснати здравноосигурителни права и документ за самоличност, а при нужда всеки лекар с договор с НЗОК може да ви прегледа срещу само потребителска такса.

За по-дълъг престой стои опцията за временен избор на личен лекар, дори онлайн. А преди да прекосите граница, проверете дали имате валидна ЕЗОК или, при спешност, си извадете УВЗ. Така здравето ви е защитено, където и да ви отведе пътят.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници