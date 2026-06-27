Лятната почивка и пътуване с атопичен дерматит може да изисква допълнителна подготовка.

Симптомите на тази форма на екзема могат да се влошат, когато кожата е изложена на фактори като температурни промени, пот, стрес или алергени, всички от които могат да бъдат по-често срещани по време на пътуване.

Горещото или влажно време, промените в диетата и рутината, както и непознатите сапуни или перилни препарати могат да раздразнят чувствителната кожа и да влошат симптомите.

Но с внимателно планиране и последователна рутинна грижа за кожата, ето как да пътувате по-комфортно и да намалите риска от обостряния, докато сте далеч от дома.

1. Вземете си комплект за пътуване с препарат за екзема

Докато опаковате куфара, не забравяйте да подготвите малък комплект за грижа за кожата, който може да ви помогне да спазвате рутината си, и да се уверите, че имате това, от което се нуждаете, в случай на обостряне, казва д-р Виктория Перес, дерматолог в болницата New York-Presbyterian.

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Добре е вашият комплект за пътуване да включва:

Хидратиращ крем без аромат, който се нанася поне веднъж дневно, особено след къпане.

Лекарства с рецепта и локални лечения, като кортикостероиди или инхибитори, които редовно използвате за овладяване на симптомите.

Перорални антихистамини, ако са препоръчани от Вашия лекар, за лечение на алергии или нарушения на съня, свързани със сърбеж.

Нежен почистващ препарат без аромат: Носете си собствен сапун за ръце и почистващ препарат за лице, за да избегнете използването на нови продукти, които могат да раздразнят кожата ви.

2. Не забравяйте лекарствата си

Дори и да имате полети, можете да носите лекарствата си, отпускани с рецепта, казва д-р Мохамад Джаферани, професор по психиатрия и поведенчески науки в Медицинския колеж „Covenant HealthCare“ към Централния университет в Мичиган.

„Винаги се уверявайте, че имате запас от лекарства в района, където пътувате, или че ги носите със себе си“, добавя той.

Лекарствата обикновено са разрешени на летището, ако имате рецепта, която да покажете на служителите, ако ви поискат такава.

Ако пътувате по-кратко, можете да поставите кремовете и лосионите си в ръчния си багаж, спазвайки правилата за пренасяне на допустимия грамаж течности.

3. Пропуснете хотелските сапуни и лосиони

Сапуните, кремовете и лосионите могат да влошат всяка форма на екзема, така че освен ако върху етикета на даден продукт не е уточнено, че е за употреба върху чувствителна кожа, вероятно е най-добре да изберете свои собствени изпитани почистващи и хидратиращи продукти.

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Това важи и за вашето пране. Ако сте на почивка и използвате пералня в хотел, може да ви се струва необичайно, но проверете какъв перилен препарат използват в хотела, ако имате такава възможност.

„Продуктите, използвани в хотели, спа центрове и други, често съдържат аромати, оцветители, етерични масла и повърхностноактивни вещества, които са известни дразнители и контактни алергени при атопичен дерматит“, напомнят експертите.

5. Носете слънцезащитен крем, подходящ за екзема

Нанесете слънцезащитен крем около 15 минути преди да излезете навън, за да защитите кожата си.

За хора с атопичен дерматит, експертите предлагат минерални слънцезащитни продукти със съставки, като цинков оксид или титанов диоксид, със слънцезащитен фактор (SPF) най-малко 30.

Първо трябва да се нанесе овлажнител, а слънцезащитен крем - около 30 минути след това.

Винаги избирайте слънцезащитни продукти, които са без аромат и хипоалергенни. Слънцезащитният крем трябва да се нанася отново на всеки два часа или след плуване или изпотяване, в зависимост от указанията на бутилката.

6. Планирайте предварително за алергии към храна, напитки и околната среда

Ако екземата ви е предизвикана от храни или напитки, предварително проучете възможностите за ресторанти, хранителни магазини и кафенета на мястото, на което отивате.

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Също така е добра идея да си носите собствена храна с траен срок на годност, в случай че имате нужда от нея.

Всеки човек има индивидуални алергични тригери, за които трябва да има предвид, когато пътува до непозната среда. Често срещаните алергени включват прахови акари, цветен прашец, животинска пърхот и мухъл, с които се сблъскваме в ежедневието.

7. Поддържайте кожата си хидратирана по време на пътуване

Дългите полети могат да бъдат особено изсушаващи за хора с атопичен дерматит, тъй като влажността в кабината на самолета обикновено е настроена на нива от 10 до 20 процента.

За сравнение, влажността от 40 до 60 процента често се посочва като оптимален диапазон за вътрешни пространства. За да защитите кожната си бариера и да я хидратирате, нанесете овлажнител преди качване.

Не забравяйте да нанасяте отново овлажнител на всеки два до четири часа в самолета, ако пътуването ви е със самолет.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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