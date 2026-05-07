За повечето хора потенето е естествен начин на тялото да регулира температурата.

Но за тези, живеещи с екзема, обикновено горещо лято или интензивна тренировка може да се превърне в истинско изпитание за кожата.

Научните данни все по-ясно показват, че потенето и екземата са свързани по начини, надхвърлящи простото дискомфортно усещане, а разбирането на тази връзка е ключово за управлението на симптомите.

Защо потта влошава екземата?

Според Националната асоциация по екзема (NEA) потта е един от най-честите причини за обостряне на заболяването. Парадоксът е следният: при здрави хора потта естествено овлажнява кожата.

При хора с екзема обаче тя действа обратно – изсушава кожата и увеличава загубата на течности, а натрият в нея засилва сърбежа и парещото усещане.

„Потта се състои главно от вода, урея, лактат и минерали. Натрупването на тези вещества върху кожата може да отключи екзема при чувствителни индивиди", обясняват експертите от NEA.

Особеностите на атопичния дерматит

Проучвания показват, че хората с атопичен дерматит, който е най-разпространената форма на екзема, имат различен състав на потта в сравнение с останалите.

Тя съдържа значително по-ниски нива на вещества с естествено овлажняващи и антимикробни свойства. Това означава двоен проблем: по-суха кожа след изпотяване и по-висок риск от кожни инфекции.

Освен това хората с атопичен дерматит се потят по-малко от останалите. Вместо да отделя топлина чрез потта, кожата я задържа и така се стига до порочен кръг от сухота, сърбеж и раздразнение.

Учените установяват и потенциална връзка между атопичния дерматит и алергична реакция към дрождите Malassezia, естествено присъстващи по кожата, при която потенето може допълнително да обостри симптомите.

Как потенето се отразява на кожата при горещо време

Не само самата пот причинява проблеми, а горещите температури сами по себе си влошават екземата. Топлината провокира разширяване на кръвоносните съдове, което предизвиква възпаление и сърбеж. Ето защо хората с екзема са особено уязвими летата и при физическо натоварване.

Знаете ли, че… потта се задържа най-дълго в кожните гънки под мишниците, зад коленете, в лакътните ямки. Именно тези зони са и най-честите места на екземни обостряния при физическа активност.



Практически съвети за управление на потенето при екзема

По време на физическа активност

Предпочитайте закрити пространства с климатизация или добра вентилация

Овлажнете кожата преди тренировка, за да създадете защитна бариера

Изкъпете се веднага след спорт с хладка (не гореща) вода и нанесете крем след подсушаване

На открито тренирайте рано сутрин или вечер , когато е по-хладно

Правете чести почивки за охлаждане и приложете хладен компрес при сърбеж

Носете свободни дрехи от памук ; избягвайте синтетиката и вълната

При силни обостряния заменете интензивния спорт с ходене или пилатес

При горещо и слънчево време

Носете ръчен вентилатор за охлаждане на тялото

Пийте достатъчно вода и изплаквайте потта от кожата, след което нанесете крем и слънцезащита

Плуването в морето може да е полезно заради солта и UV-лъчите, но се изплакнете веднага , защото солта изсушава при продължителен контакт

Изплакнете се след хлориран басейн , хлорът е честа причина за дразнене

Почиствайте прашеца от дрехите и кожата след престой на открито

Хранене и начин на живот

Балансираното хранене може да подпомогне управлението на симптомите. Препоръчително е да се намали приемът на наситени мазнини и прости захари, като се наблегне на противовъзпалителни храни като куркума, тъмнозелени зеленчуци, мазна риба, орехи, маслини, горски плодове, зелен чай и джинджифил.

Свързани кожни състояния

Милиария (топлинен обрив): Обрив при запушване на потните жлези, често срещан при горещо и влажно време

Хиперхидроза: Прекомерно потене, водещо до влажна кожа, чести инфекции и намалено качество на живот. Лекува се с антиперспиранти, медикаменти или инжекции с ботулинов токсин

Потенето може да влоши екземата, тъй като изсушава кожата, дразни я чрез натрия и може да отключи обостряне. При атопичния дерматит потта е с намалени овлажняващи свойства, а самото изпотяване е по-слабо, което задържа топлина и засилва сърбежа.

Следвайте описаните горе съвети, а при продължаващи симптоми се консултирайте с дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

