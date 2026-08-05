Отношението на медицинската общност към вейповете е предпазливо. Сега водеща международна група от изследователи на тютюнопушенето преразглежда позицията си, според нови насоки електронните цигари за отказване от тютюнопушенето вече могат да се обсъждат от лекари с пълнолетни пушачи като една от възможните опции, наред с никотиновите пластири и дъвки.

Новите препоръки, публикувани на 30 юли в списание JAMA, са дело на Мрежата за терапевтични изследвания към Обществото за изследване на никотина и тютюна (SRNT), международна професионална организация в областта на никотиновата и тютюневата наука.

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Те включват възможността лекарите да обсъждат електронните устройства с никотин като една от възможните опции наред със заместващата никотинова терапия, в рамките на разговор с пациента за неговите предпочитания.

Защо позицията на експертите се променя

„Базата от доказателства в подкрепа на ефективността на електронните цигари при отказване от пушенето продължи да расте и вече достигна ниво, на което темата трябва да се обсъжда с всеки възрастен пушач в клиничната практика“, обяснява д-р Нанси Риготи от Центъра за изследване и лечение на тютюнозависимост към Масачузетската обща болница в Бостън, съавтор на препоръките.

Показателно е, че през 2021 г. Работната група за превантивни услуги на САЩ (USPSTF) стига до заключението, че доказателствата са недостатъчни, за да препоръча вейповете за спиране на пушенето. По думите на Риготи обаче тогавашният извод предхожда голяма част от натрупаните оттогава данни.

Ключови изводи от новите проучвания:

Систематичен преглед показва, че около 7% повече пушачи постигат пълно отказване от цигарите след 6 месеца при използване на никотинови електронни цигари в сравнение с други методи, включително никотинови пластири и дъвки.

Пушачи, които напълно преминават към електронни цигари, значително намаляват експозицията си на токсични вещества от тютюневия дим и катран.

Предишни изследвания сочат до 90% по-ниски нива на тютюнеспецифични нитрозамини, летливи органични съединения и въглероден оксид при хора, преминали изцяло към вейпинг.

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Липсват обаче дългосрочни изследвания над 2 години, които категорично да установят здравните ефекти от продължителна употреба, предупреждение, което д-р Риготи подчертава изрично.

За кого важат препоръките

Насоките се отнасят изключително до възрастни, които вече пушат цигари, не до тийнейджъри. „Разговорът с възрастни пациенти за електронни цигари по никакъв начин не означава, че клиницистът подценява вредата на използванто на вейпове от тинейджъри“, посочва Риготи.

Д-р Робин Мермелщайн, директор на Института за здравни изследвания и политики към Университета на Илинойс в Чикаго, която не участва в изготвянето на препоръките, добавя, че употребата на вайпове от тинейджъри се дължи основно на агресивен маркетинг от индустрията, а не на клиничното консултиране на възрастни пушачи. „Консултирането на пациенти в рамките на съвместното вземане на решения едва ли ще увеличи употребата на електронни цигари сред младежите“, смята тя.

Ролята на никотина в дискусията

Според Мермелщайн част от опасенията около вейпването се дължат на разпространеното схващане, че именно никотинът е причина за рак. По думите ѝ, лекарите могат да обяснят на пациентите, че „никотинът не причинява рак и не води до белодробно заболяване, той е пристрастяващият, а не карциногенният компонент на цигарата. Вредите от аналоговите цигари са огромни“.

За сега нито един вейп продукт не е одобрен от здравна агенция или институция, специално като лечение за отказване от тютюнопушене, това е отделна регулаторна процедура, изискваща доказана безопасност и ефективност именно като терапия.

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„До появата на одобрен продукт за тази цел, употребата на разрешените вече електронни цигари дава максималната налична увереност в безопасността и ефективността в рамките на съществуващата регулаторна рамка“, обяснява д-р Ели Лийвънс от Медицинския център на Университета на Канзас, водещ автор на препоръките.

В придружаваща редакционна статия д-р Джейми Хартман-Бойс от Университета на Масачузетс Амхърст призовава клиницистите да не разглеждат въпроса като избор между класическа терапия и вейпинг, а да представят прозрачно наличните данни, като признават несигурността и уважават ценностите на пациента. „Електронните цигари не са магическо решение за отказване от пушенето“, пише тя, „но за жалост такова решение не съществува.“

Крайната цел остава пълно спиране на употребата на тютюневи и никотинови продукти.

Дългосрочните здравни ефекти на вейпването все още се изследват, решението за включването им в инструментите за отказване на тютюнопушенето трябва да е информирано и обсъдено с медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници