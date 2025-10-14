Лекар: Това са най-добрите добавки за контрол на кръвното налягане и главоболието

Поддържането на кръвното налягане под контрол по естествен път е едно от най-умните неща, които можете да направите за сърцето и цялостното си здраве. Високото кръвно налягане често се промъква без симптоми, но тихо уврежда артериите, сърцето и бъбреците ви с течение на времето.

Поддържането на кръвното налягане под контрол не винаги означава да разчитате само на лекарства – естествените добавки също могат да играят полезна поддържаща роля, информира Timesof India.

Сред доказаните естествени добавки за контролиране на кръвното налягане, както и срещу главоболие, са червено цвекло, магнезий, CoQ10, омега-3 и чай от хибискус.

Кои добавки помагат за понижаване на кръвното по естествен път

„Мислете за тях като за допълнителни инструменти във вашия набор от здравни инструменти, особено ако вече се храните добре и сте достатъчно активни”, казва д-р Кунал Суд, експерт по интервенционална медицина.

Цвекло/хранителен нитрат – Рандомизирани проучвания показват, че цвеклото понижава систоличното кръвно налягане с ~9 mmHg чрез вазодилатация, предизвикана от азотен оксид.

Магнезий – Има доказателства за умерено понижение на систоличното и диастоличното кръвно налягане, особено при ~400 mg/ден и при хора с инсулинова резистентност.

CoQ10 – Последните анализи потвърждават леко понижаване на систоличното кръвно налягане. Действа най-добре като допълнение, а не като заместител.

Омега-3 (EPA+DHA) – Най-силно понижаване на кръвното налягане се наблюдава при 2–3 g/ден. Ефектите са по-силни при хора с хипертония.

Чай от хибискус – Проучванията показват, че два пъти дневното вливане може умерено да понижи кръвното налягане при хипертония в стадий 1.

Главоболие – Магнезият и Коензим намаляват честотата на мигрената, отделно от промените в кръвното налягане.

Снимка: iStock

Повече енергия – Благодарение на съдържанието на нитрати, червеното цвекло подобрява снабдяването на мускулите с кислород по време на физическа активност. Това води до по-добри резултати при спортисти и хора, които активно се занимават с фитнес или други физически дейности. Докато CoQ10 намалява умората при различни състояния.

Как тези добавки помагат за понижаване на кръвното налягане

Някои пациенти установяват, че добавянето на определени добавки към начина им на живот и медицинските грижи помага за понижаване на кръвното им налягане, главоболието и дори енергията.

Сок от червено цвекло

Цвеклото, особено сокът от червеното цвекло, е богато на хранителни нитрати, които тялото ви превръща в азотен оксид – съединение, което помага за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове. Това улеснява кръвообращението, намалявайки натоварването на сърцето.

Клинични изпитвания от 2018 г., показват, че сокът от цвекло може да понижи както систоличното, така и диастоличното кръвно налягане при здрави възрастни и хора с хипертония. Въпреки че консумацията на цвекло помага, сокът е най-ефективен. Резултатите могат да варират в зависимост от здравето на червата и бактериите в устната кухина, които играят ключова роля в превръщането на нитратите.

Магнезий

Магнезият е основен минерал, който помага за контрол на мускулната и нервната функция, включително как сърцето ви се свива. Проучванията показват, че магнезиевите добавки могат да понижат систоличното кръвно налягане с около 4 mm Hg и диастоличното с около 2 mm Hg, особено при хора, които не получават достатъчно магнезий чрез храната.

Снимка: iStock

Можете да увеличите приема си по естествен път с листни зеленчуци, ядки, семена или да използвате магнезиева добавка за допълнителна подкрепа.

Той също така играе роля в регулирането на нивата на кръвната захар, поддържането на здравето на костите и намаляването на възпалението – всичко това е от решаващо значение за цялостното сърдечно-съдово здраве.

CoQ10 (Коензим Q10)

CoQ10 е мощен антиоксидант, който подпомага производството на енергия в клетките, особено в сърдечните клетки. Мета-анализи показват, че може да намали систоличното кръвно налягане с до 17 mm Hg и диастоличното с 8–10 mm Hg при хора с хипертония. Обикновено се понася добре и се предлага като добавка без рецепта, но винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да го добавите към ежедневието си.

Омега-3 мастни киселини

Намиращи се в мазни риби (като сьомга и скумрия), ленено семе и добавки с рибено масло, омега-3 мастните киселини са известни със своите ползи за сърцето. Проучванията показват, че постоянният прием, около 2 до 3 грама на ден, може умерено да понижи както систоличното, така и диастоличното кръвно налягане с 1–3 mm Hg. Ползите са най-силни при по-възрастни хора и хора с по-висок сърдечно-съдов риск.

Чай от хибискус

Чаят от хибискус е вкусен, безкофеинов начин за поддържане на здравословни нива на кръвно налягане. Богат на антиоксиданти, този билков чай ​​е доказал в множество клинични проучвания, че намалява систоличното кръвно налягане с около 7 mm Hg след няколко седмици ежедневна употреба. Ефектът върху диастоличното налягане е по-малък, но все пак полезен. Това е прост, достъпен и вкусен вариант за тези, които искат естествено да контролират хипертонията.

Снимка: Pexels

В допълнение към ползите за кръвното налягане, чаят от хибискус може също да подпомогне здравето на сърцето, да намали възпалението и да помогне за контрол на теглото. Неговият ярък цвят и пикантен вкус го правят освежаваща напитка, топла или студена, по всяко време на деня.

„Това са добавки към (не заместители) основните навици, като добър начин на хранене, упражнения, сън, контрол на теглото и предписани лекарства. Омега-3 мастните киселини могат да повишат риска от кървене при прием на антикоагуланти. Хибискусът и магнезият могат да взаимодействат със състояния или да причинят странични ефекти. Винаги преглеждайте промените с лекар“, предупреждава доктор Кунал Суд.