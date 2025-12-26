Докато световната общност продължава да проучва дългосрочните ефекти от пандемията COVID-19, все повече изследователи насочват вниманието си към възможната връзка между инфекцията със SARS-CoV-2 и развитието на алергии при деца.

Ново гръцко проучване хвърля светлина върху този важен въпрос, който тревожи много родители.

Какво показва новото проучване?

Според проучването, публикувано в научното списание Cells, Ковид инфекцията може да бъде свързана с появата на нови алергии при педиатричната популация. Изследователският екип, воден от Филипос Филипатос от Детска болница "Агия София" в Атина, Гърция, анализира епидемиологични и имунологични данни, за да разбере тази потенциална връзка.

"Доказателствата от големи мултинационални кохорти подкрепят повишен риск от астма и алергичен ринит, въпреки че резултатите остават противоречиви в различните региони, което подчертава необходимостта от хармонизиран глобален мониторинг", отбелязват изследователите.

Механизмите зад възможната връзка

Епително увреждане и възпаление

Учените обясняват, че вирусът SARS-CoV-2 може да причини увреждане на епителните клетки в дихателните пътища, което води до освобождаване на специални възпалителни молекули, наречени "аларминови цитокини". Тези включват:

Интерлевкин-33 (IL-33)

Интерлевкин-25 (IL-25)

Тимичен стромален лимфопоетин

Тези молекули предизвикват възпалителен отговор, който може да промени начина, по който имунната система реагира на различни алергени.

Епигенетични "белези"

Особено интересна е концепцията за имунологично "отпечатване", вирусът може да остави дългосрочни епигенетични белези, които променят начина на функциониране на гените, без да променят самата ДНК последователност. Това може да доведе до траен Th2-насочен имунен отговор, който е характерен за алергичните състояния.

Пренасочване на имунната система

Проучването отбелязва потенциалното пренастройване на хематопоетичните стволови клетки, което може да допринесе за продължително състояние на повишена алергична чувствителност. Th2 клетките, които медиират активирането на имунната система срещу алергени и паразити, могат да останат в състояние на повишена готовност дълго след преболедуването на инфекцията.

Какво показват данните по света?

Резултатите от различните региони на света са противоречиви:

Азиатски проучвания: Големи кохортни изследвания от Корея и няколко мултинационални групи докладват по-високи нива на астма и алергичен ринит при деца след инфекция със SARS-CoV-2.

Американски данни: Кохорти от САЩ показват неутрални асоциации между вируса и нови алергии, или дори че вирусът може да има защитен ефект срещу бъдещи алергии.

Експертни мнения

Д-р Едуин Ким, началник на Отделението по педиатрична алергология и имунология в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, коментира пред Medscape Medical News:

"Въпреки че концепцията за епително увреждане, водещо до активиране на алармови пътища и Th2 отклонение, би могла да има смисъл за увеличаване на риска от алергична сенсибилизация, отделянето на ефекта от COVID инфекцията от многото други имунологични и екологични експозиции прави тази корелация трудна."

Д-р Нана Миреку, педиатричен алерголог и имунолог в Texas Allergy MD в района на Далас, споделя:

"Биологичната правдоподобност на връзката е впечатляваща. Сега разбираме механизмите, чрез които COVID би могъл да понижи прага за алергична сенсибилизация при някои деца. Географската вариабилност в данните ни напомня, че медицината не е еднаква за всички."

Какво означава това за родителите?

Д-р Миреку, подчертава, че клиницистите сега трябва да имат по-висок индекс на съмнение за нови респираторни симптоми в годините след COVID, особено при:

Неваксинирани деца.

Деца, които са имали тежко заболяване.

Симптоми, на които да се обърне внимание:

Постоянна кашлица или хрипове.

Чести епизоди на запушен или течащ нос.

Свирене в гърдите.

Задух при физическа активност.

Кожни обриви или екзема.

Какво предстои?

Изследователите подчертават необходимостта от дългосрочно проследяване на деца, които са преболедували COVID-19, особено тези, чиито ранни експозиции са били значително засегнати от пандемията.

Д-р Ким отбелязва: "Ще бъде интересно да проследим тези пациенти, в частност младите пациенти, чиито ранни експозиции бяха значително засегнати от пандемията COVID, за да видим крайните резултати от техните атопични траектории."

Връзката между COVID-19 и новопоявилите се алергии при деца остава сложен и все още неразгадан въпрос. Въпреки че биологичните механизми са правдоподобни и някои проучвания показват повишен риск, данните остават противоречиви в глобален мащаб.

Родителите не трябва да се притесняват, но е препоръчително да бъдат внимателни за нови респираторни или алергични симптоми при децата си след преболедуван COVID-19. При съмнения или притеснения, консултацията с педиатър или алерголог е винаги най-добрият подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

