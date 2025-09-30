Kомбинирането на специализирана диета с лекарство прекъсва растежа на високорисковия невробластом – смъртоносен детски рак, чрез препрограмиране на поведението на тумора. Това откриват изследователи от Детската болница във Филаделфия, а проучването е публикувано в списание Nature.

Невробластомът представлява злокачествено заболяване, което засяга определени типове нервна тъкан.

Обикновено започва в някоя от двете надбъбречни жлези. Тези тумори разчитат на постоянно снабдяване с химикали, наречени полиамини, които са от съществено значение за бързия клетъчен растеж и прогресията на тумора.

Как работи комбинацията?

Лекарството дифлуорометилорнитин (DFMO, известно като ефлорнит), е одобрено за лечение на деца с високорисков невробластом, тъй като блокира производството на полиамини.

Снимка: Canva

Сега изследователите се стремят да подобрят ефективността му, като го използват във високи дози и го комбинират с диета, която е бедна на хранителните вещества, използвани от организма за производство на полиамини (аргинин).

Очаква се този двуетапен подход да намали полиамините значително повече, отколкото само ниските дози DFMO.

„Нашите открития показват, че това лечение е намалило полиамините в туморите до приблизително 10% от обичайните им нива. Това намаление значително забавя растежа на тумора и в много случаи напълно елиминира туморите“, казва водещият автор д-р Майкъл Д. Хогарти, цитиран от medicalexpress.

За момента клиничните изпитания са върху животни, но екипът се надява скоро да започне тестове и с деца.

Защо невробластомът е толкова опасен?

Невробластонимът е вид детски рак, който се развива в нервната система на бебета и малки деца, като расте в незряла нервна тъкан. Обикновено засяга невробластите в надбъбречните жлези (малки органи, разположени върху бъбреците).

Снимка: iStock

Надбъбречните жлези произвеждат хормони, които контролират автоматичните функции на тялото, като храносмилане, кръвно налягане, дишане и сърдечен ритъм. Невробластомът може да се развие и в нервна тъкан в гръбначния мозък, корема, гръдния кош или врата. Може да се разпространи в други части на тялото, пише Cleveland Clinic.

Перспективите за деца с невробластом зависят от местоположението на тумора, възрастта на детето и стадия на рака. Стадият описва колко напреднало е заболяването.

Какви са стадиите на невробластома?

Невробластома се класифицира въз основа на това колко напреднал е ракът и колко бързо расте. Взема се предвид дали се е разпространил (метастазирал) в други части на тялото. Стадиите са:

Стадий L1: Това е стадият с най-нисък риск. Туморите L1 са ограничени не са се разпространили. Също така, туморът не засяга жизненоважни структури на тялото.

Стадий L2: В този стадий туморът е ограничен до едно отделение на тялото, но раковите клетки могат да се разпространят например в регионалните лимфни възли. Също така има засягане на жизненоважни структури на тялото, като например тумор, който обгръща големи кръвоносни съдове (т.е. присъства поне един рисков фактор, определен чрез образно изследване).

Стадий M: В този стадий раковите клетки са се разпространили в повече от едно отделение на тялото – наречено „далечно метастатично заболяване“. Този стадий носи най-висок риск.

Стадий MS: Това е „специална“ категория невробластом, засягаща деца под 18-месечна възраст. В този стадий раковите клетки са се разпространили (или са метастазирали) само в кожата, черния дроб или костния мозък. Децата с невробластом в стадий MS обикновено имат добра прогноза. Невробластомът в стадий MS обикновено се счита за заболяване с нисък риск.

Симптоми и причини

Невробластомът възниква, когато незрелите нервни тъкани (невробласти) растат извън контрол. Клетките стават анормални и продължават да растат и да се делят, образувайки тумор.

Генетична мутация (промяна в гените на невробласта) кара клетките да растат и да се делят неконтролируемо. Изследователите не са сигурни какво причинява генетичната мутация.

Децата с фамилна анамнеза за невробластом са по-склонни да развият този вид рак. Но около 98% до 99% от случаите невробластомът не се наследява (или се предава в семействата). Децата, родени с други вродени аномалии (вродени дефекти), може да имат по-висок риск от развитие на невробластом.

Симптомите на невробластом варират от леки до тежки. Включват:

Подутина или бучка във врата, гърдите, таза или корема, или няколко бучки точно под кожата, които могат да изглеждат сини или лилави (при кърмачета).

Изпъкнали очи или тъмни кръгове под очите.

Диария, запек, разстроен стомах или загуба на апетит.

Умора, кашлица и температура.

Бледа кожа, която е признак на анемия (ниски червени кръвни клетки).

Болезнен, подут корем.

Затруднено дишане (обикновено при малки бебета).

Слабост, проблеми с движението или парализа на краката и стъпалата.

Снимка: iStock

Други симптоми на невробластом могат да се появят по-късно с напредването на заболяването. Те включват:

Високо кръвно налягане и учестен пулс.

Синдром на Хорнер, който причинява увисване на клепача, малка зеница и изпотяване само от едната страна на лицето.

Болка в костите, гърба или краката.

Проблеми с равновесието, координацията и движението.

Недостиг на въздух.

Неконтролируеми движения на очите или бързо бягане на очите.

-------------------------------------------------

Често задавани въпроси?

Колко често срещан е невробластомът?

Невробластомът е рядък, но е най-често срещаният рак при бебетата. На каква възраст засяга невробластомът? Почти винаги се развива преди 5-годишна възраст. Може да се появи при бебета, преди да се родят. Невробластомът е много рядък при деца над 10-годишна възраст. Каква е перспективата за децата с невробластом?

Перспективите варират. Онкологичните специалисти измерват перспективите за рак по петгодишната преживяемост. По-малките деца с невробластом с нисък или среден риск имат добра прогноза и преживяемост от 90% до 95%. Мога ли да предотвратя невробластом? Не е възможно да се предотврати невробластом. Всички деца, диагностицирани с невробластом, трябва да получат генетична консултация, за да се види дали е необходимо генетично изследване. Генетичното изследване може да покаже дали детето има генните маркери за фамилен (наследен) невробластом. Важно е обаче да се помни, че наследствената форма на невробластом е много рядка – само в 1% до 2% от случаите. Какви са леченията за невробластом?

В зависимост от няколко фактора, лекарите може да препоръчат хирургия, химиотерапия, лъчетерапия или други лечения на рак. Леченията за невробластом включват:

Химиотерапия: Химиотерапията спира размножаването на раковите клетки.

Хирургия: Хирурзите отстраняват тумора чрез разрез, но може да не е възможно да се премахне целият тумор. Някои деца получават химиотерапия преди или след операция, за да свият тумора или да унищожат останалите ракови клетки.

Лъчетерапия: Това лечение убива раковите клетки или спира размножаването им.

Имунотерапия: Понякога раковите клетки остават след химиотерапия и лъчетерапия. Лекарите могат да използват имунотерапия, за да обучат тялото да атакува анормални клетки.

Терапия с йод 131-MIBG: Това лечение използва радиация, насочена към туморните клетки.

Лекарства: Лекарите може да препоръчат лекарства за унищожаване на раковите клетки, спиране на размножаването им или ограничаване на кръвния поток към тумора. Някои от тези лекарства действат след лечение, за да предотвратят повторната поява на рака.

Трансплантация на стволови клетки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.