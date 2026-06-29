Колко високи са вашите нива на холестерол в сравнение с тези на хората от другия край на света? Един от най-мащабните анализи в историята на кардиологията, обхващащ близо половин милиард лабораторни тестове за сърце, дава изненадващ отговор.

Оказва се, че мястото, на което живеете, културата ви на хранене и дори генетиката влияят значително върху сърдечносъдовия риск.

Научете кои държави са с най-нисък и най-висок холестерол, защо съществуват тези разлики и какво показват данните за мъжете и жените.

Какво показва най-мащабното проучване за холестерола

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Според проучване, публикувано през 2023 г. в авторитетното научно списание European Heart Journal, екип от изследователи е анализирал около 460 милиона изследвания на липиди, проведени в 17 държави на пет континента. Това превръща анализа в едно от най-обширните изследвания на липиди, правени някога.

Данните, събрани между 2018 и 2020 г., разкриват ясна картина: средните стойности на общия холестерол варират драматично от държава до държава. Това подкрепя идеята, че културните навици, хранене и холестерол, физическа активност, оформят риска от сърдечни заболявания на цели нации.

Държавите с най-ниски нива на холестерол

Най-ниски стойности на лошия холестерол (LDL) има в Южна Корея. Страната отчита и най-нисък среден общ холестерол, 4,58 mmol/L (177,1 mg/dL).

Експертите свързват ниския холестерол в Южна Корея с традиционната диета, богата на ферментирали храни и бобови култури и бедна на наситени мазнини. Изследванията последователно показват, че връзката между наситените мазнини и диетата е ключова, намаляването им може активно да понижи общия холестерол в кръвта.

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Сред държавите с по-нисък от средния резултат са също:

Турция , 4,74 mmol/L (183,3 mg/dL)

САЩ , 4,75 mmol/L (183,6 mg/dL), което може да изненада мнозина предвид репутацията на страната като родина на бързото хранене

Държавите с най-високи нива на холестерол

В другия край на класацията се нареждат две централноевропейски държави. Австрия има най-високите средни стойности, 5,40 mmol/L (208,8 mg/dL), следвана плътно от Германия с 5,35 mmol/L (206,9 mg/dL).

Общо седем държави преминават рисковия праг на Световната здравна организация (СЗО) от 5,00 mmol/L (193 mg/dL): Япония, Австралия, Северна Македония, Швейцария, Германия, Словакия и Австрия.

Кога вината не е само в храната

По-високата консумация на животински мазнини и млечни продукти е вероятен фактор там, където холестеролът е висок, но не е единственият. Понякога причините за висок холестерол са вписани в гените. В Австрия например приблизително 1 на 300 души има фамилна хиперхолестеролемия, наследствено генетично заболяване, което значително повишава вероятността за високи нива на LDL.

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Холестеролът при мъжете и жените

Анализът установява и важни разлики между половете. В почти всички държави нивата на холестерол са по-високи при мъжете, отколкото при жените.

Има обаче ясни възрастови граници за холестерола. При мъжете общият холестерол и LDL достигат пик между 40 и 49 години, около десетилетие по-рано, отколкото при жените, при които пикът е на 50–59 години. Любопитно е, че въпреки това в повечето държави по-голям дял от жените имат силно завишени стойности на LDL (на или над 4,91 mmol/L). Така темата за холестерола при мъжете и жените изисква различен подход спрямо възрастта.

Северна Македония отчита най-високите дялове на критично висок LDL, 9,9% при жените и 8,7% при мъжете.

Накъде върви холестеролът по света

Учените забелязват и широки промени във времето. Друго проучване, обхващащо периода 1980–2018 г., установява, че в много западни държави с високи доходи нивата спадат рязко, резултат от подобрено хранене и употребата на статини и други лекарства за редукция на холестерола.

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Обратната тенденция се наблюдава в редица държави с ниски и средни доходи, особено в Азия. Китай например е сред страните с най-ниски нива през 1980 г., но регистрира едно от най-големите покачвания до 2018 г. Тези географски тенденции при холестерола подсказват, че рискът се измества към нови части на света.

Този анализ на липидния профил на близо половин милиард души потвърждава, че нивата на холестерол не са просто личен показател, а отражение на хранене, генетика и обществени навици. Разбирането на тези тенденции е важна стъпка в борбата с онова, което мнозина наричат пандемия от сърдечни болести.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници