Колко високи са вашите нива на холестерол в сравнение с тези на хората от другия край на света? Един от най-мащабните анализи в историята на кардиологията, обхващащ близо половин милиард лабораторни тестове за сърце,  дава изненадващ отговор. 

Оказва се, че мястото, на което живеете, културата ви на хранене и дори генетиката влияят значително върху сърдечносъдовия риск.

Научете кои държави са с най-нисък и най-висок холестерол, защо съществуват тези разлики и какво показват данните за мъжете и жените.

Какво показва най-мащабното проучване за холестерола

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Според проучване, публикувано през 2023 г. в авторитетното научно списание European Heart Journal, екип от изследователи е анализирал около 460 милиона изследвания на липиди, проведени в 17 държави на пет континента. Това превръща анализа в едно от най-обширните изследвания на липиди, правени някога.

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Данните, събрани между 2018 и 2020 г., разкриват ясна картина: средните стойности на общия холестерол варират драматично от държава до държава. Това подкрепя идеята, че културните навици, хранене и холестерол, физическа активност, оформят риска от сърдечни заболявания на цели нации.

Държавите с най-ниски нива на холестерол

Най-ниски стойности на лошия холестерол (LDL) има в Южна Корея. Страната отчита и най-нисък среден общ холестерол, 4,58 mmol/L (177,1 mg/dL).

Експертите свързват ниския холестерол в Южна Корея с традиционната диета, богата на ферментирали храни и бобови култури и бедна на наситени мазнини. Изследванията последователно показват, че връзката между наситените мазнини и диетата е ключова, намаляването им може активно да понижи общия холестерол в кръвта.

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Сред държавите с по-нисък от средния резултат са също:

  • Турция, 4,74 mmol/L (183,3 mg/dL)
  • САЩ,  4,75 mmol/L (183,6 mg/dL), което може да изненада мнозина предвид репутацията на страната като родина на бързото хранене

Държавите с най-високи нива на холестерол

В другия край на класацията се нареждат две централноевропейски държави. Австрия има най-високите средни стойности, 5,40 mmol/L (208,8 mg/dL), следвана плътно от Германия с 5,35 mmol/L (206,9 mg/dL).

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Общо седем държави преминават рисковия праг на Световната здравна организация (СЗО) от 5,00 mmol/L (193 mg/dL): Япония, Австралия, Северна Македония, Швейцария, Германия, Словакия и Австрия.

Кога вината не е само в храната

По-високата консумация на животински мазнини и млечни продукти е вероятен фактор там, където холестеролът е висок, но не е единственият. Понякога причините за висок холестерол са вписани в гените. В Австрия например приблизително 1 на 300 души има фамилна хиперхолестеролемия, наследствено генетично заболяване, което значително повишава вероятността за високи нива на LDL.

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Холестеролът при мъжете и жените

Анализът установява и важни разлики между половете. В почти всички държави нивата на холестерол са по-високи при мъжете, отколкото при жените.

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Има обаче ясни възрастови граници за холестерола. При мъжете общият холестерол и LDL достигат пик между 40 и 49 години, около десетилетие по-рано, отколкото при жените, при които пикът е на 50–59 години. Любопитно е, че въпреки това в повечето държави по-голям дял от жените имат силно завишени стойности на LDL (на или над 4,91 mmol/L). Така темата за холестерола при мъжете и жените изисква различен подход спрямо възрастта.

Северна Македония отчита най-високите дялове на критично висок LDL,  9,9% при жените и 8,7% при мъжете.

Накъде върви холестеролът по света

Учените забелязват и широки промени във времето. Друго проучване, обхващащо периода 1980–2018 г., установява, че в много западни държави с високи доходи нивата спадат рязко, резултат от подобрено хранене и употребата на статини и други лекарства за редукция на холестерола.

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Обратната тенденция се наблюдава в редица държави с ниски и средни доходи, особено в Азия. Китай например е сред страните с най-ниски нива през 1980 г., но регистрира едно от най-големите покачвания до 2018 г. Тези географски тенденции при холестерола подсказват, че рискът се измества към нови части на света.

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Този анализ на липидния профил на близо половин милиард души потвърждава, че нивата на холестерол не са просто личен показател, а отражение на хранене, генетика и обществени навици. Разбирането на тези тенденции е важна стъпка в борбата с онова, което мнозина наричат пандемия от сърдечни болести.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Анализ на половин милиард липидни теста от пет континента разкрива широки различия в риска от сърдечни заболявания по държави и пол – PR Newswire
  2. Оригинално изследване, публикувано в European Heart Journal (Oxford Academic), 2023, том 44, бр. 25
  3. Пълен текст на изследването в PubMed Central (PMC)
  4. SYNLAB: ролята на лабораторията в най-мащабното многонационално проучване за холестерола