Високият холестерол е един от водещите рискови фактори за инфаркт и инсулт, именно затова милиони хора по света приемат статини.

Но все повече пациенти търсят натурални алтернативи на статините, надявайки се да защитят сърцето си без рецепта. Вижте какво показват научните доказателства за седемте най-обсъждани продукта и добавки за сваляне на холестерол без лекарства.

1. Растителни стероли и станоли

Маргарините, прясното и киселото мляко, обогатени с растителни стероли и станоли (фитостероли), наистина свалят „лошия" LDL холестерол.

Според обзор на 124 проучвания, публикуван в British Journal of Nutrition през 2014 г., доза до 3,3 г фитостероли дневно намалява LDL с 6-12% за около 4 седмици. Все пак няма клинични данни, че те намаляват риска от инфаркт и инсулт – за разлика от статините.

2. Овесени ядки

Бета-глюканите от овесените ядки са разтворими фибри, които свързват холестерола в червата. Обзор на 58 контролирани проучвания в British Journal of Nutrition установи, че 3,5 г бета-глюкан дневно намалява LDL с 4,2% за 3-12 седмици. Една 40-грамова порция овесена каша съдържа 2 г бета-глюкан.

3. Чесън

Резултатите за чесъна за кръвно и холестерол са противоречиви. Иранско проучване от 2016 г. показва значителен ефект при 20 г суров чесън дневно. Изследване на Станфордския университет в Archives of Internal Medicine (2007 г.) обаче не открива никакво въздействие след шест месеца прием.

4. Омега-3 мастни киселини

Омега-3 и триглицеридите са пряко свързани, омега-3 не свалят холестерола, но намаляват триглицеридите. Анализ на 90 проучвания с над 72 000 участници (Journal of the American Heart Association, 2023) потвърждава ефекта при 2 г DHA и EPA дневно. Внимание: по-високи дози могат да повишат LDL, а проучване в BMJ Medicine (2024) предупреждава за повишен сърдечен риск при здрави хора.

5. Екстракт от червен дрождов ориз (RYRE)

Екстрактът от червен дрождов ориз (RYRE) съдържа монаколин К, същата активна молекула като в статина ловастатин. Обзор от 2015 г. в Atherosclerosis установява сравним ефект със статините. Проблемът е, че дозировките варират, а дългосрочната безопасност не е доказана.

6. Ниацин (витамин B3)

Ниацин (витамин B3) – опасности са все по-обсъждани. Проучване в Nature Medicine (2024 г.) с 1162 души установи, че високите нива на разпадни продукти на ниацина удвояват риска от инфаркт, инсулт и сърдечна смърт.

7. Поликосанол

Кубински проучвания твърдят, че поликосанолът (от захарна тръстика) сваля холестерола, но независими изследвания от други страни не потвърждават ефекта.

При висок LDL холестерол диетата и натуралните добавки могат да помогнат умерено, но повечето не са доказали ефект върху превенцията на инфаркт и инсулт.

Растителните стероли и овесените ядки имат най-силна научна подкрепа за умерено сваляне на холестерола, докато ниацинът и поликосанолът крият рискове или липса на ефект. Преди да заменяте статините с добавка, консултирайте се с лекар, особено ако вече сте с висок сърдечно-съдов риск.

